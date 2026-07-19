Spis treści: Tryb to nie to samo co hamulec ręczny Jak odblokować automatyczną skrzynię biegów? Co robić, by nie zablokować automatycznej skrzyni biegów?

Automatyczna skrzynia biegów posiada tryb P używany podczas parkowania lub postoju. W tym położeniu automat blokuje przekładnię. Dlatego używa się go wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu i zakończeniu jazdy, tuż przed wyłączeniem silnika.

Tryb to nie to samo co hamulec ręczny

Wielu kierowców nie jest świadomych, że instrukcje obsługi oraz wiele poradników przestrzega przed pozostawianiem samochodu w trybie P na wzniesieniu bez wcześniejszego użycia hamulca postojowego (ręcznego). W inny wypadku można bardzo szybko doprowadzić do zniszczenia elementu blokującego przekładnię lub w najlepszym przypadku po prostu go zablokować.

Jak odblokować automatyczną skrzynię biegów?

Pierwszy przypadek występuje bardzo rzadko, ale czasami zdarzają się jednostkowe przypadki. Dużo częściej dochodzi do blokady dźwigni skrzyni biegów z powodu mocnego naprężenia blokady. Po uruchomieniu silnika kierowca będzie miał duże problemy z przesunięciem dźwigni z pozycji P na R lub inne tryby.

Czasami pomaga użycie większej siły, ale duży większy problem mają kierowcy samochodów z drążkiem elektronicznym. W takim przypadku nie jest on mechanicznie połączony ze skrzynią biegów. Manipulator przekazuje tylko impuls elektroniczny do sterownika.

W takim wypadku skrzynia może nie zrzucić położenia P, a samochód nie ruszy. Na szczęście jest na to dość łatwa i darmowa metoda. Wystarczy doprowadzić do delikatnego odprężenia całego układu - pchnąć samochód delikatnie w kierunku wzniesienia lub podnieść oś napędzaną. Trzeba to zrobić z wyczuciem, ponieważ zbyt mocne przesuniecie wygeneruje naprężenie w odwrotną stronę.

Co robić, by nie zablokować automatycznej skrzyni biegów?

Powyższych problemów można uniknąć używając hamulca postojowego, zanim przełączymy skrzynię w tryb parkingowy. Na płaskiej drodze zwykle nie ma takiej potrzeby, ale warto wyrobić sobie taki nawyk podczas parkowania na wzniesieniach.

Po zatrzymaniu samochodu wystarczy trzymać nogę na pedale hamulca, najpierw zaciągnąć hamulec ręczny, a dopiero potem przełączyć skrzynię na tryb P. Kolejnym warunkiem jest używanie trybu P tylko w sytuacji, gdy samochód jest całkowicie zatrzymany. W innym wypadku próba włączenia tego przełożenia może doprowadzić do uszkodzenia blokady, a tym samym skrzyni biegów.

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