W skrócie Niemiecki automobilklub ADAC przeanalizował i wytypował modele samochodów, które najlepiej spełniają potrzeby kierowców powyżej 60. roku życia.

Wymagania ekspertów obejmowały między innymi nadwozie o długości do 4,50 metra i wysokości minimum 1,50 metra, a także próg załadunkowy na wysokości maksymalnie 78 centymetrów.

Na liście rekomendowanych przez ADAC modeli znalazły się między innymi BMW X1, Citroen Berlingo, Ford Puma, Hyundai Kona Electric oraz Mercedes Klasy B.

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Eksperci stworzyli listę samochodów wyposażonych w rozwiązania szczególnie istotne dla starszych kierowców. Pod uwagę wzięto przede wszystkim podwyższone nadwozie, łatwe wsiadanie i wysiadanie, dobrą widoczność oraz intuicyjną obsługę podstawowych funkcji. Wiele rekomendowanych aut zapewnia również przestronne wnętrze i przydatne systemy bezpieczeństwa, które nie utrudniają codziennego korzystania z pojazdu.

Wymagania starszych kierowców wobec aut

Przy wyborze aut odpowiednich dla starszych kierowców ADAC zastosował precyzyjne kryteria. Zdaniem niemieckich specjalistów samochód powinien oferować minimum cztery miejsca, a jego długość nie powinna przekraczać 4,5 metra. Takie wymiary ułatwiają jazdę po mieście i parkowanie, a jednocześnie gwarantują odpowiednią przestrzeń w kabinie.

Istotne były również wysokość pojazdu oraz pozycja za kierownicą. Nadwozie musiało mierzyć co najmniej 1,5 metra, natomiast siedzisko powinno znajdować się minimum 47 centymetrów nad podłożem. Eksperci uwzględnili także próg załadunkowy, którego wysokość nie mogła przekraczać 78 centymetrów. Parametry te mają zapewniać wygodniejsze wsiadanie i wysiadanie, a także łatwiejszy dostęp do bagażnika.

Wysoka pozycja za kierownicą i wygodny dostęp do kabiny to kluczowe cechy auta dla seniora. 123RF/PICSEL

Najlepsze auta dla seniorów według ADAC

Niemieccy eksperci po analizie wskazali długą listę modeli, które świetnie sprawdzą się w roli samochodu dla seniora. W kolejności alfabetycznej są to:

BMW X1: Stabilna pozycja za kierownicą i wygodne fotele zmniejszają zmęczenie. Podwyższone nadwozie poprawia dostęp do kabiny.

Citroen Berlingo: Wysokie nadwozie, wygodne fotele, dobra widoczność, pudełkowaty kształt pomaga wyczuć rozmiary auta, łatwa pakowność i przestronne wnętrze.

Ford Puma: Zwrotny i niewielki, ale z podwyższonym siedziskiem. Ułatwia parkowanie i zapewnia dobrą widoczność do przodu.

Ford Tourneo Courier: Wysoka pozycja za kierownicą, łatwe wsiadanie dzięki przesuwnym drzwiom, duże okna, łatwy załadunek, wsparcie technologii bezpieczeństwa.

Hyundai Kona Electric: Cicha i płynna jazda elektryczna ogranicza zmęczenie. Kompaktowe nadwozie i wyższa pozycja za kierownicą poprawiają komfort użytkowania.

Lexus LBX: Niewielki crossover premium z wygodnymi fotelami i dobrą izolacją akustyczną. Ułatwia dostęp do kabiny i oferuje spokojny charakter jazdy.

Mercedes Klasy B: Podwyższona sylwetka, komfortowe fotele, poczucie przestronności i dobrze zagospodarowane miejsce w drugim rzędzie. Solidna jakość wykonania.

Mini Countryman: Wysoka pozycja za kierownicą, proste w obsłudze wnętrze, dobra widoczność, mały promień skrętu, wysoki komfort podróży

Mitsubishi ASX: Intuicyjny system multimedialny oparty na Androidzie, niskie zużycie paliwa, dobra widoczność za kierownicą, stosunkowo prosta obsługa

Nissan Juke: Mały crossover z wyższą pozycją siedzenia niż typowe auta segmentu B. Sprawdza się w gęstej zabudowie miejskiej.

Co powinien mieć samochód dla seniora?

Dla wielu seniorów osiągi silnika czy rozbudowana elektronika mają drugorzędne znaczenie. Liczą się przede wszystkim wygodna, wyprostowana pozycja za kierownicą oraz łatwe wsiadanie i wysiadanie. Ważna jest także dobra widoczność w każdym kierunku, ponieważ wraz z wiekiem wykonywanie manewrów i kontrolowanie otoczenia pojazdu może wymagać większej koncentracji.

Auto przeznaczone dla starszego kierowcy powinno być funkcjonalne, proste w obsłudze i przewidywalne podczas codziennej jazdy. Urządzenia pokładowe muszą działać intuicyjnie, a korzystanie z wnętrza nie powinno wiązać się ze skomplikowanymi czynnościami. Dlatego zarówno duże SUV-y, jak i niskie samochody sportowe nie zawsze okazują się odpowiednie. Najlepszym kompromisem są zwykle kompaktowe modele z podwyższonym nadwoziem.