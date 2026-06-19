Jak usunąć wgniecenie w aucie. Czasem wystarczy 100 zł i prosty trik
Wgniecenia to jedne z najczęstszych uszkodzeń karoserii. Wielu kierowców na widok wgniotki myśli, że będzie się to wiązać z kosztowną wizyta u blacharza i przelakierowaniem całego elementu. Tymczasem znaczną część płytkich wgnieceń da się usunąć bez lakierowania, metodą PDR, a koszt zaczyna się od około 100 zł.
Spis treści:
- Jakie wgniecenia da się usunąć metodą PDR?
- Ile kosztuje usuwanie wgnieceń bez lakierowania?
- Czy wgniecenie można usunąć samodzielnie?
PDR, czyli Paintless Dent Repair, to technika polegająca na stopniowym wypychaniu blachy od wewnętrznej strony elementu - lub odciąganiu jej od zewnątrz, gdy dostęp od środka jest niemożliwy. Specjalista używa do tego zestawu dźwigni i przyssawek. Oryginalna powłoka lakiernicza pozostaje nietknięta, co ma znaczenie dla wartości auta - przelakierowany element zawsze obniża cenę przy sprzedaży.
Jakie wgniecenia da się usunąć metodą PDR?
Kluczowy warunek jest jeden - lakier w miejscu uszkodzenia nie może być naruszony. Jeśli jest pęknięty, odpryśnięty lub porysowany, samo wyciągnięcie blachy nie wystarczy i potrzebne będą dodatkowe prace lakiernicze. Najlepiej do naprawy bez lakierowania nadają się płaskie, łagodne wgniecenia na dużych powierzchniach - drzwiach, błotnikach, masce czy dachu.
Trudniej jest z ostrymi załamaniami blachy, głębokimi wgnieceniami oraz uszkodzeniami na krawędziach i przetłoczeniach karoserii. Tam blacha jest sztywniejsza, a ryzyko, że nie wróci do pierwotnego kształtu, rośnie. Problematyczne są też elementy aluminiowe - aluminium jest twardsze, nie ma "pamięci" kształtu i wymaga więcej pracy, dlatego warsztaty doliczają zwykle od 30 do 50 procent do ceny standardowej naprawy. Ostateczną ocenę, czy PDR w ogóle wchodzi w grę, technik wydaje dopiero po obejrzeniu auta lub przesłanych zdjęć.
Ile kosztuje usuwanie wgnieceń bez lakierowania?
Cena zależy przede wszystkim od wielkości, głębokości i lokalizacji wgniecenia, a także od dostępności uszkodzonego miejsca. Drobną wgniotkę o średnicy do kilku centymetrów, na przykład po uderzeniu drzwiami innego auta, usuwa się zwykle za 100-200 zł. Przy większej liczbie wgnieceń cena spada - bywa, że do około 50 zł za sztukę. Wgniecenia średnie kosztują orientacyjnie 150-300 zł, a większe 300-500 zł za element. Pojedyncza usługa PDR w Polsce to średnio wydatek rzędu 500 zł, choć ceny między poszczególnymi miastami się różnią (najdrożej jest w Warszawie, nawet ponad 600 zł).
Osobną kategorią są szkody po gradzie, gdzie uszkodzonych jest wiele elementów naraz. Tu wycena zawsze jest indywidualna, a koszty zależą od liczby i wielkości wgnieceń. Cenniki specjalistycznych studiów zaczynają się od około 1,3 tys. zł i sięgają kilku tysięcy złotych przy wielu uszkodzeniach na masce, dachu i klapie bagażnika.
Czy wgniecenie można usunąć samodzielnie?
Drobne, płaskie wgniecenia na dużych powierzchniach z nieuszkodzonym lakierem teoretycznie można spróbować naprawić samemu. W sklepach dostępne są przyssawki, zestawy klejowe i proste narzędzia dźwigniowe, które przy delikatnych szkodach parkingowych potrafią zauważalnie zredukować wgniotkę. Wymaga to jednak wyczucia - zbyt duży nacisk lub nieumiejętne użycie sprzętu może pogłębić deformację, a w skrajnym przypadku uszkodzić lakier.
Od domowych trików krążących w internecie - podgrzewania suszarką, sprężonego powietrza czy suchego lodu - lepiej trzymać się z daleka. Przy ostrych załamaniach, wgnieceniach na krawędziach czy większych uszkodzeniach nieudana próba naprawy na własną rękę często utrudnia późniejszą pracę specjaliście i podnosi ostateczny koszt.