Jak usunąć wgniecenie w aucie. Czasem wystarczy 100 zł i prosty trik

Spis treści: Jakie wgniecenia da się usunąć metodą PDR? Ile kosztuje usuwanie wgnieceń bez lakierowania? Czy wgniecenie można usunąć samodzielnie?

PDR, czyli Paintless Dent Repair, to technika polegająca na stopniowym wypychaniu blachy od wewnętrznej strony elementu - lub odciąganiu jej od zewnątrz, gdy dostęp od środka jest niemożliwy. Specjalista używa do tego zestawu dźwigni i przyssawek. Oryginalna powłoka lakiernicza pozostaje nietknięta, co ma znaczenie dla wartości auta - przelakierowany element zawsze obniża cenę przy sprzedaży.

Jakie wgniecenia da się usunąć metodą PDR?

Kluczowy warunek jest jeden - lakier w miejscu uszkodzenia nie może być naruszony. Jeśli jest pęknięty, odpryśnięty lub porysowany, samo wyciągnięcie blachy nie wystarczy i potrzebne będą dodatkowe prace lakiernicze. Najlepiej do naprawy bez lakierowania nadają się płaskie, łagodne wgniecenia na dużych powierzchniach - drzwiach, błotnikach, masce czy dachu.

Trudniej jest z ostrymi załamaniami blachy, głębokimi wgnieceniami oraz uszkodzeniami na krawędziach i przetłoczeniach karoserii. Tam blacha jest sztywniejsza, a ryzyko, że nie wróci do pierwotnego kształtu, rośnie. Problematyczne są też elementy aluminiowe - aluminium jest twardsze, nie ma "pamięci" kształtu i wymaga więcej pracy, dlatego warsztaty doliczają zwykle od 30 do 50 procent do ceny standardowej naprawy. Ostateczną ocenę, czy PDR w ogóle wchodzi w grę, technik wydaje dopiero po obejrzeniu auta lub przesłanych zdjęć.

Ile kosztuje usuwanie wgnieceń bez lakierowania?

Cena zależy przede wszystkim od wielkości, głębokości i lokalizacji wgniecenia, a także od dostępności uszkodzonego miejsca. Drobną wgniotkę o średnicy do kilku centymetrów, na przykład po uderzeniu drzwiami innego auta, usuwa się zwykle za 100-200 zł. Przy większej liczbie wgnieceń cena spada - bywa, że do około 50 zł za sztukę. Wgniecenia średnie kosztują orientacyjnie 150-300 zł, a większe 300-500 zł za element. Pojedyncza usługa PDR w Polsce to średnio wydatek rzędu 500 zł, choć ceny między poszczególnymi miastami się różnią (najdrożej jest w Warszawie, nawet ponad 600 zł).

Osobną kategorią są szkody po gradzie, gdzie uszkodzonych jest wiele elementów naraz. Tu wycena zawsze jest indywidualna, a koszty zależą od liczby i wielkości wgnieceń. Cenniki specjalistycznych studiów zaczynają się od około 1,3 tys. zł i sięgają kilku tysięcy złotych przy wielu uszkodzeniach na masce, dachu i klapie bagażnika.

Czy wgniecenie można usunąć samodzielnie?

Drobne, płaskie wgniecenia na dużych powierzchniach z nieuszkodzonym lakierem teoretycznie można spróbować naprawić samemu. W sklepach dostępne są przyssawki, zestawy klejowe i proste narzędzia dźwigniowe, które przy delikatnych szkodach parkingowych potrafią zauważalnie zredukować wgniotkę. Wymaga to jednak wyczucia - zbyt duży nacisk lub nieumiejętne użycie sprzętu może pogłębić deformację, a w skrajnym przypadku uszkodzić lakier.

Od domowych trików krążących w internecie - podgrzewania suszarką, sprężonego powietrza czy suchego lodu - lepiej trzymać się z daleka. Przy ostrych załamaniach, wgnieceniach na krawędziach czy większych uszkodzeniach nieudana próba naprawy na własną rękę często utrudnia późniejszą pracę specjaliście i podnosi ostateczny koszt.





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