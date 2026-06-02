Spis treści: Jak sprawdzić olej w silniku? Co oznacza za niski lub za wysoki poziom oleju? Jak ocenić stan oleju po kolorze?

Olej silnikowy to substancja, która pracuje w ekstremalnych warunkach. Każdy litr pokonuje setki tysięcy kilometrów wewnątrz jednostki napędowej, smarując ruchome części, odprowadzając ciepło i wynosząc zanieczyszczenia powstające podczas spalania. Zaniedbanie kontroli oleju szybko przekłada się na przegrzewanie silnika, awarię turbosprężarki czy zatarcie - czyli naprawy idące w tysiące złotych.

Jak sprawdzić olej w silniku?

Sama procedura nie jest skomplikowana, ale wymaga trzymania się kilku zasad, by odczyt był miarodajny. Auto powinno stać na równym podłożu, z wyłączonym silnikiem przez kilka minut. To czas potrzebny, by olej spłynął z całego układu z powrotem do miski olejowej.

Następnie należy otworzyć maskę i znaleźć bagnet. W większości aut ma on charakterystyczną żółtą lub pomarańczową rączkę, dzięki czemu łatwo go odróżnić od innych elementów w komorze silnika. Po wyciągnięciu trzeba go dokładnie wytrzeć czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym, a dopiero potem wsunąć z powrotem do oporu.

Regularne sprawdzanie poziomu oleju w silniku minimalizuje ryzyko wystąpienia braku smarowania 123RF.com 123RF/PICSEL

Drugie wyciągnięcie bagnetu daje już wiarygodny pomiar. Ślad oleju na końcówce powinien znajdować się między oznaczeniami minimum a maksimum, najlepiej bliżej górnej kreski. Pomiar warto wykonywać na lekko ciepłym silniku, kilka minut po wyłączeniu - wtedy olej ma odpowiednią lepkość i daje najbardziej dokładny odczyt.

Co oznacza za niski lub za wysoki poziom oleju?

Poziom poniżej minimum oznacza, że silnik traci lub zużywa olej. Może to wynikać z naturalnego zużycia, ale równie dobrze z wycieków lub problemów z uszczelnieniami. W takiej sytuacji konieczne jest dolanie oleju o dokładnie tej samej specyfikacji co dotychczas stosowany. Mieszanie różnych typów potrafi zaszkodzić bardziej niż brak oleju.

Zbyt wysoki poziom również jest niebezpieczny. Może świadczyć o rozcieńczeniu oleju paliwem, co jest typowym objawem usterki wtryskiwaczy lub problemów z uszczelnieniami. Nadmiar oleju w silniku prowadzi do spienienia, wzrostu ciśnienia w skrzyni korbowej, a w poważnych przypadkach do uszkodzeń jednostki.

Jak ocenić stan oleju po kolorze?

Sam poziom to tylko część informacji, jaką daje kontrola bagnetem. Równie ważne jest przyjrzenie się samemu olejowi.

Świeży olej ma charakterystyczny bursztynowy kolor. Z biegiem czasu i kilometrów stopniowo ciemnieje, co jest naturalnym procesem wynikającym z gromadzenia zanieczyszczeń. Powodem do niepokoju jest sytuacja, w której na bagnecie widać gęstą, smolistą substancję lub gdy olej wyraźnie pachnie paliwem. Wtedy konieczna jest wizyta w warsztacie, niezależnie od tego, ile kilometrów upłynęło od ostatniej wymiany.

Nowoczesne silniki są szczególnie wrażliwe na rodzaj stosowanego smarowania, a błąd w doborze produktu może skutkować pogorszeniem osiągów, wzrostem zużycia paliwa lub uszkodzeniem turbosprężarki. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, lepiej skonsultować się z mechanikiem lub sprawdzić rekomendacje producenta dostępne często online po wpisaniu numeru VIN auta.

Luce - czy to w ogóle jest jeszcze Ferrari? Pierwszy elektryk marki na żywo INTERIA.PL