Jak odgrzybić klimatyzację w aucie? Wystarczy 15 minut i 20 zł

W skrócie Nieprzyjemny zapach z nawiewów często oznacza konieczność wyczyszczenia klimatyzacji w samochodzie bez ponoszenia dużych kosztów.

Podstawowe odgrzybianie można wykonać samodzielnie przy użyciu aerozolu, jednak nie zawsze usuwa ono wszystkie zanieczyszczenia.

W przypadku utrzymujących się problemów zalecane jest profesjonalne czyszczenie układu klimatyzacji oraz systematyczna konserwacja.

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Wbrew powszechnemu przekonaniu klimatyzacja w samochodzie nie służy wyłącznie do regulowania temperatury w kabinie. W trakcie pracy usuwa ona również wilgoć z powietrza, co ogranicza parowanie szyb i poprawia komfort jazdy. Ten proces ma jednak swoją konsekwencję - w układzie gromadzi się skroplona woda, która z czasem staje się idealnym środowiskiem dla rozwoju mikroorganizmów.

Dlaczego w klimatyzacji pojawia się grzyb?

Elementem najbardziej narażonym na zanieczyszczenia jest parownik. To właśnie na jego powierzchni osadza się wilgoć usuwana z powietrza trafiającego do wnętrza pojazdu. W połączeniu z podwyższoną temperaturą panującą w okolicach deski rozdzielczej tworzy to warunki sprzyjające rozwojowi bakterii oraz pleśni.

Skutki obecności mikroorganizmów nie ograniczają się jedynie do nieprzyjemnego zapachu. W zanieczyszczonym układzie mogą rozwijać się drobnoustroje odpowiedzialne za różne problemy zdrowotne. Wśród nich wymienia się między innymi bakterię Legionella, a także popularne pleśnie, które mogą wywoływać reakcje alergiczne, podrażnienia dróg oddechowych czy dolegliwości skórne.

Często słabsza praca układu klimatyzacji może iść w parze z przykrym zapachem. 123RF/PICSEL

Jak rozpoznać, że układ wymaga czyszczenia?

Najbardziej charakterystycznym objawem jest zapach stęchlizny pojawiający się po uruchomieniu nawiewu. Zwykle jest on szczególnie wyczuwalny w pierwszych minutach pracy klimatyzacji, zwłaszcza po dłuższym postoju samochodu.

W bardziej zaawansowanych przypadkach mogą wystąpić również inne symptomy. Niektórzy kierowcy zauważają częstsze parowanie szyb, mimo korzystania z klimatyzacji. Zdarza się także spadek wydajności chłodzenia, który wynika z nagromadzenia zanieczyszczeń utrudniających przepływ powietrza przez układ.

Odgrzybianie za 20 zł i kilkanaście minut pracy

Najtańszym sposobem jest zastosowanie aerozolu przeznaczonego do dezynfekcji klimatyzacji. Tego typu preparaty kosztują zazwyczaj od 20 do 40 zł. Ich użycie jest stosunkowo proste - wystarczy ustawić klimatyzację na najniższą temperaturę, włączyć obieg zamknięty oraz umieścić aktywowaną puszkę we wnętrzu pojazdu.

Cała procedura trwa zwykle od 10 do 15 minut. Po jej zakończeniu należy dokładnie przewietrzyć samochód, otwierając okna i przełączając nawiew na pobór świeżego powietrza z zewnątrz. Taki zabieg pozwala usunąć część nieprzyjemnych zapachów i odświeżyć wnętrze bez konieczności wizyty w warsztacie.

Kiedy domowe sposoby nie wystarczą?

Warto pamiętać, że popularne aerozole nie docierają do wszystkich elementów układu. Ich skuteczność jest ograniczona, dlatego przy silnym zanieczyszczeniu efekt może utrzymywać się jedynie przez krótki czas. Jeśli nieprzyjemny zapach powraca po kilku dniach, zazwyczaj oznacza to, że źródło problemu nadal znajduje się wewnątrz instalacji.

W takich przypadkach skuteczniejsze jest profesjonalne czyszczenie. Warsztaty oferują między innymi ozonowanie oraz metodę ultradźwiękową. Koszt takiej usługi wynosi zwykle od 100 do 300 zł. Specjaliści zalecają wykonywanie odgrzybiania raz w roku, najlepiej przed rozpoczęciem sezonu letniego. Przy okazji warto również wymienić filtr kabinowy, którego cena najczęściej mieści się w przedziale od 30 do 80 zł.

Regularna konserwacja klimatyzacji pozwala uniknąć większości problemów. Z tego powodu eksperci rekomendują korzystanie z układu przez cały rok, a nie wyłącznie w czasie upałów. Włączenie klimatyzacji przynajmniej raz w tygodniu na kilkanaście minut pomaga ograniczyć gromadzenie się wilgoci i zmniejsza ryzyko rozwoju mikroorganizmów.

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