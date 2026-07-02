Benzyna i diesel to mieszaniny, które reagują na warunki wokół siebie. O ich trwałości decydują przede wszystkim szczelność pojemnika, temperatura, kontakt z powietrzem, a w przypadku oleju napędowego dodatkowo woda.

Ile paliwa można legalnie trzymać w garażu?

Zanim w ogóle pojawia się pytanie o trwałość, warto wiedzieć, ile paliwa wolno w domowych warunkach przechowywać. W garażu o powierzchni do 100 metrów kwadratowych przepisy dopuszczają maksymalnie 200 l paliwa na własny użytek. W mniejszych garażach przydomowych granica jest wyraźnie niższa i wynosi 60 l. W obiektach większych, o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych, możliwe jest magazynowanie nawet do 5 tys. l, ale wyłącznie w specjalnym zbiorniku przeznaczonym do tego celu.

Sposób przechowywania też ma znaczenie i to nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa. Kanister nie powinien stać bezpośrednio na betonie, tylko na jakimś podwyższeniu - chodzi o ograniczenie ryzyka korozji pojemnika. Nie należy też napełniać go "pod korek", bo paliwo pod wpływem temperatury się rozszerza i może po prostu wyciec.

Dlaczego paliwo w ogóle się starzeje?

Kanister kanistrowi nierówny. To, jak długo benzyna czy olej napędowy pozostają zdatne do użytku, zależy w dużej mierze od szczelności pojemnika i materiału, z jakiego go wykonano. Jeśli zamknięcie jest nieszczelne albo materiał przepuszcza gazy, do środka trafia tlen, a na zewnątrz uchodzą opary paliwa. Benzyna jest przy tym stosunkowo lotna - opary tworzą się z niej już w normalnej temperaturze, a jeśli kanister "oddycha" i zasysa świeże powietrze, jej skład z czasem lekko się zmienia.

Duże znaczenie mają też wahania temperatury. Ciepło przyspiesza procesy starzenia, a mocne skoki sprawiają, że zawartość pojemnika "pracuje" - paliwo rozszerza się i kurczy, przy okazji wymieniając z otoczeniem niewielkie ilości powietrza. W efekcie do kanistra dostaje się więcej tlenu i wilgoci. Trzecim czynnikiem jest właśnie woda, która trafia do środka z wilgotnym powietrzem, jako skroplona para lub podczas nieostrożnego przelewania.

Ile wytrzyma benzyna w kanistrze?

Benzynę da się przechowywać przez pewien czas, o ile pojemnik jest naprawdę szczelny i stoi w chłodnym miejscu. Wraz z upływem tygodni rośnie jednak ryzyko, że jej jakość się pogorszy - albo dlatego, że stopniowo ubywa lekkich frakcji, albo dlatego, że tlen uruchamia procesy starzenia. W przypadku benzyny najważniejsze są dwie cechy, które te procesy potrafią naruszyć: zdolność do rozruchu silnika oraz odporność na spalanie stukowe.

Osobnego traktowania wymaga E10, czyli benzyna z domieszką do dziesięciu proc. etanolu - zatem taka, która teraz jest najpowszechniej stosowana. Etanol wiąże wodę z powietrza, więc przy dłuższym przechowywaniu wilgoć odgrywa tu większą rolę. Poważnie robi się dopiero wtedy, gdy przez dłuższy czas w kanistrze zbierze się zauważalna ilość wody - wówczas mieszanina może się rozdzielić. W codziennej eksploatacji to jednak rzadkość.

Dlaczego diesel psuje się szybciej niż benzyna?

Choć olej napędowy odparowuje znacznie mniej niż benzyna, w praktyce bywa bardziej wrażliwy, bo potrafi się "zepsuć" przez wodę i aktywność biologiczną. Gdy tylko w układzie pojawi się woda, na granicy diesla i wody zaczynają się namnażać mikroorganizmy. Skutkiem są śluzowate osady, potocznie zwane zarazą olejową, które obciążają filtr, a w skrajnym przypadku uszkadzają cały układ paliwowy.

Jako orientacyjny wskaźnik praktyczny przyjmuje się, że benzyna w szczelnie zamkniętym kanistrze wytrzymuje zwykle od kilku miesięcy do mniej więcej roku, a diesel raczej kilka miesięcy - im lepsze warunki przechowywania, tym większy zapas.





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