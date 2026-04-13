Spis treści: Ile kosztuje odkurzanie auta w 2026 roku? Gdzie odkurzanie auta jest najtańsze, a gdzie najdroższe? Od czego zależy cena odkurzania auta? Na co zwrócić uwagę po odkurzaniu auta? Droższe pakiety odkurzania - co obejmują?

Ile kosztuje odkurzanie auta w 2026 roku?

Z danych opublikowanych w styczniu 2026 roku przez KB.pl wynika, że koszt odkurzania samochodu osobowego w Polsce mieści się w przedziale od 49,40 zł do 71,80 zł. Podane kwoty obejmują robociznę, użycie sprzętu oraz środków czyszczących, a także podatek VAT na poziomie 23 proc.

W praktyce oznacza to, że standardowa usługa utrzymuje się najczęściej na poziomie około 50-70 zł i nie przekracza tej granicy nawet w droższych regionach kraju. Usługa obejmuje zazwyczaj odkurzenie podłogi, siedzeń oraz bagażnika.

Gdzie odkurzanie auta jest najtańsze, a gdzie najdroższe?

Z zestawienia wynika, że najwyższe ceny obowiązują w południowo-wschodniej i zachodniej części kraju.

Najdrożej jest w woj. podkarpackim - do około 71,80 zł

Wysokie stawki notuje się także w woj. opolskim i dolnośląskim - do około 67-69 zł

Najtaniej jest w woj. świętokrzyskim - od około 49,40 zł

Niskie ceny utrzymują się również w woj. małopolskim i wielkopolskim - do około 56 zł

Różnica między najniższymi a najwyższymi stawkami przekracza 20 zł. Oznacza to, że w najdroższych regionach kierowcy płacą nawet o około 40 proc. więcej za tę samą usługę.

Od czego zależy cena odkurzania auta?

Na ostateczny koszt wpływa kilka czynników związanych zarówno z pojazdem, jak i zakresem usługi.

Najważniejsze z nich to:

wielkość auta - większe nadwozia wymagają więcej pracy,

stopień zabrudzenia wnętrza,

liczba trudno dostępnych miejsc,

zakres usługi - podstawowe odkurzanie lub rozszerzony pakiet.

W części przypadków dodatkowe opłaty mogą dotyczyć usuwania sierści zwierząt lub intensywnych zabrudzeń.

Na co zwrócić uwagę po odkurzaniu auta?

Cena usługi nie powinna być jedynym kryterium oceny. Po jej wykonaniu warto sprawdzić kilka elementów, które świadczą o dokładności pracy.

Kluczowe są odkurzenie szczelin, np. przy prowadnicach foteli, stan dywaników oraz przestrzeni pod nimi, czystość bagażnika i brak zabrudzeń przy progach i w narożnikach

Niedokładne wykonanie usługi najczęściej widać właśnie w trudno dostępnych miejscach, które wymagają więcej czasu i precyzji.

Droższe pakiety odkurzania - co obejmują?

W ofercie wielu myjni i punktów detailingowych dostępne są także rozszerzone usługi. Obejmują one dokładniejsze czyszczenie wnętrza, w tym trudno dostępnych elementów, takich jak przestrzenie pod fotelami, prowadnice czy szczeliny między elementami tapicerki. Często w zakres takiej usługi wchodzi również dokładne odkurzenie bagażnika oraz czyszczenie dywaników poza pojazdem.

W niektórych przypadkach pakiet rozszerzony może obejmować także wstępne odświeżenie tapicerki materiałowej, usuwanie sierści zwierząt lub intensywnych zabrudzeń. Tego typu prace wymagają więcej czasu i użycia specjalistycznego sprzętu, dlatego są wyceniane wyżej niż standardowe odkurzanie wnętrza.

