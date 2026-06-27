W skrócie Wysokie temperatury mogą ujawnić niedomagania układu klimatyzacji samochodowej, często prowadząc do potrzeby jej nabicia.

Koszt nabicia klimatyzacji w 2026 roku zależy od rodzaju czynnika i pojemności układu, a ceny zaczynają się od 250 zł dla R134a i od 500 zł dla R1234yf.

Pełny serwis klimatyzacji obejmujący uzupełnienie czynnika, odgrzybianie i wymianę filtra kosztuje od 350 do 800 zł w zależności od modelu auta.

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Ile kosztuje nabicie klimatyzacji samochodowej w 2026 roku?

Koszt napełnienia klimatyzacji zależy przede wszystkim od rodzaju czynnika chłodniczego oraz ilości potrzebnej do uzupełnienia. W większości samochodów układ mieści od 400 do 600 gramów czynnika, ale ilość którą klimatyzację dobijamy jest zwykle mniejsza.

W przypadku starszego czynnika R134a ceny w 2026 roku wynoszą średnio:

od 120 do 150 zł za pierwsze 100 gramów,

około 40 zł za każde kolejne 100 gramów.

Oznacza to, że kierowca zapłaci od 250 do 400 zł za pełne nabicie klimatyzacji. Jeśli ubytek jest mniejszy, to wydatek również będzie mniejszy.

Droższy jest czynnik R1234yf, stosowany głównie w autach produkowanych po 2017 roku. W tym przypadku ceny wynoszą:

około 250 zł za pierwsze 100 gramów,

około 80 zł za każde kolejne 100 gramów.

Pełne napełnienie układu kosztuje więc od 500 do 700 zł. I ponownie, samo uzupełnienie układu będzie kosztować odpowiednio mniej.

Do nabicia czynnika w klimatyzacji potrzebna jest specjalna maszyna. 123RF/PICSEL

Co wpływa na cenę nabicia klimatyzacji?

Rodzaj czynnika to najważniejszy element, ale nie jedyny. Na końcową cenę wpływa kilka czynników. Po pierwsze, pojemność układu klimatyzacji. Im większa, tym więcej czynnika trzeba uzupełnić.

Po drugie, lokalizacja warsztatu. W dużych miastach ceny są zwykle wyższe o około 10-15 proc. niż w mniejszych miejscowościach. Po trzecie, stan układu klimatyzacji. Niewielki ubytek czynnika jest rzeczą normalną, ale może się okazać, że układ jest nieszczelny i konieczna jest jego naprawa.

Nie bez znaczenia dla ceny jest też zakres prac. Samo nabicie to jedno, ale wielu kierowców decyduje się na pełny serwis, w który wchodzi m.in. ozonowanie czy odgrzybianie układu.

Ile kosztuje pełny serwis klimatyzacji samochodowej?

Kompleksowa obsługa obejmuje nie tylko uzupełnienie czynnika, ale też odgrzybianie i kontrolę układu. Dezynfekcja klimatyzacji to koszt około 100 zł. Wymiana filtra kabinowego to wydatek rzędu 50-100 zł.

W efekcie pełny serwis klimatyzacji może kosztować:

od około 350 do 500 zł w starszych autach,

od 600 do nawet 800 zł w nowszych modelach.

W przypadku bardziej zaawansowanych układów, np. z czynnikiem CO2 (R744), koszty mogą być jeszcze wyższe, choć takie rozwiązania nadal są rzadko spotykane.

Ile trwa nabicie klimatyzacji samochodowej?

Sam proces trwa zwykle od 30 do 60 minut i wymaga użycia specjalistycznej stacji serwisowej. Serwis zaczyna od odzyskania starego czynnika i sprawdzenia szczelności układu. Następnie wykonywane jest badanie próżniowe, która pozwala wykryć ewentualne nieszczelności.

Dopiero po potwierdzeniu szczelności układ jest napełniany odpowiednią ilością nowego czynnika i oleju. Generalnie cały proces jest zautomatyzowany, a o jego poprawne przeprowadzenia dba sama maszyna.

Na końcu mechanik sprawdza działanie klimatyzacji w praktyce.





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