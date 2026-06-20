Ile kosztuje nabicie klimatyzacji w aucie? Ceny na 2026 rok
Wraz z początkiem cieplejszych miesięcy wielu kierowców wraca do tematu sprawnej klimatyzacji w samochodzie. Najczęściej pojawia się jedno pytanie: ile kosztuje jej ponowne napełnienie? Różnice w cenach są wyraźne i w zależności od rodzaju czynnika oraz zakresu prac mogą sięgać nawet kilkuset złotych.
W skrócie
- Koszt nabicia klimatyzacji zależy od rodzaju zastosowanego czynnika i może sięgać od 250 do 700 zł w zależności od modelu auta i typu preparatu.
- Na cenę wpływa również pojemność układu klimatyzacji, lokalizacja warsztatu oraz ewentualna konieczność dodatkowych napraw przy wykryciu nieszczelności.
- Proces nabicia obejmuje odzyskanie starego czynnika, sprawdzenie szczelności, wytworzenie próżni, napełnienie odpowiednią ilością nowego czynnika i oleju oraz końcową kontrolę działania.
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Ile kosztuje nabicie klimatyzacji w 2026 roku?
Na końcową kwotę największy wpływ ma typ czynnika chłodniczego oraz jego ilość. W większości aut układ klimatyzacji mieści od 400 do 600 gramów, dlatego pełne uzupełnienie rzadko sprowadza się do niewielkiej ilości preparatu.
W przypadku starszego czynnika R134a stawki w 2026 roku wynoszą zazwyczaj od 120 do 150 zł za pierwsze 100 gramów, a każde kolejne 100 gramów to około 40 zł. W efekcie pełne nabicie takiego układu zamyka się zwykle w przedziale od 250 do 400 zł.
Znacznie drożej wypada nowocześniejszy czynnik R1234yf, który stosowany jest głównie w samochodach produkowanych po 2017 roku. Tutaj pierwsze 100 gramów to koszt około 250 zł, a każde następne 100 gramów to mniej więcej 80 zł. Całkowite nabicie klimatyzacji może więc wynieść od 500 do 700 zł, co oznacza nawet dwukrotnie wyższy wydatek niż w starszych autach.
Co wpływa na koszt nabicia klimatyzacji?
Sam czynnik chłodniczy to nie jedyny element kształtujący cenę usługi. Znaczenie ma również pojemność układu klimatyzacji - im większy system, tym więcej czynnika trzeba uzupełnić, co automatycznie podnosi koszt serwisu.
Różnice wynikają także z lokalizacji warsztatu. W większych miastach ceny są przeciętnie o 10-15 proc. wyższe niż w mniejszych miejscowościach. Istotny jest też stan techniczny układu, ponieważ wykrycie nieszczelności oznacza konieczność dodatkowej naprawy jeszcze przed napełnieniem.
Jak przebiega proces nabicia klimatyzacji w aucie?
Cała procedura nabicia klimatyzacji w aucie trwa zazwyczaj od 30 do 60 minut i odbywa się przy użyciu specjalistycznych urządzeń serwisowych. Na początku z układu odzyskiwany jest stary czynnik, a następnie sprawdzana jest jego szczelność.
Kolejnym etapem jest wytworzenie próżni, która pozwala wykryć ewentualne nieszczelności. Dopiero po ich wykluczeniu układ zostaje napełniony odpowiednią ilością nowego czynnika oraz oleju, a na końcu sprawdzana jest jego praca w warunkach rzeczywistych. Błąd w ilości czynnika może prowadzić do uszkodzenia sprężarki, której wymiana wiąże się już z kosztem liczonym w tysiącach złotych.