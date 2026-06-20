W skrócie Koszt nabicia klimatyzacji zależy od rodzaju zastosowanego czynnika i może sięgać od 250 do 700 zł w zależności od modelu auta i typu preparatu.

Na cenę wpływa również pojemność układu klimatyzacji, lokalizacja warsztatu oraz ewentualna konieczność dodatkowych napraw przy wykryciu nieszczelności.

Proces nabicia obejmuje odzyskanie starego czynnika, sprawdzenie szczelności, wytworzenie próżni, napełnienie odpowiednią ilością nowego czynnika i oleju oraz końcową kontrolę działania.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Ile kosztuje nabicie klimatyzacji w 2026 roku?

Na końcową kwotę największy wpływ ma typ czynnika chłodniczego oraz jego ilość. W większości aut układ klimatyzacji mieści od 400 do 600 gramów, dlatego pełne uzupełnienie rzadko sprowadza się do niewielkiej ilości preparatu.

W przypadku starszego czynnika R134a stawki w 2026 roku wynoszą zazwyczaj od 120 do 150 zł za pierwsze 100 gramów, a każde kolejne 100 gramów to około 40 zł. W efekcie pełne nabicie takiego układu zamyka się zwykle w przedziale od 250 do 400 zł.

Znacznie drożej wypada nowocześniejszy czynnik R1234yf, który stosowany jest głównie w samochodach produkowanych po 2017 roku. Tutaj pierwsze 100 gramów to koszt około 250 zł, a każde następne 100 gramów to mniej więcej 80 zł. Całkowite nabicie klimatyzacji może więc wynieść od 500 do 700 zł, co oznacza nawet dwukrotnie wyższy wydatek niż w starszych autach.

Co wpływa na koszt nabicia klimatyzacji?

Sam czynnik chłodniczy to nie jedyny element kształtujący cenę usługi. Znaczenie ma również pojemność układu klimatyzacji - im większy system, tym więcej czynnika trzeba uzupełnić, co automatycznie podnosi koszt serwisu.

Różnice wynikają także z lokalizacji warsztatu. W większych miastach ceny są przeciętnie o 10-15 proc. wyższe niż w mniejszych miejscowościach. Istotny jest też stan techniczny układu, ponieważ wykrycie nieszczelności oznacza konieczność dodatkowej naprawy jeszcze przed napełnieniem.

Jak przebiega proces nabicia klimatyzacji w aucie?

Cała procedura nabicia klimatyzacji w aucie trwa zazwyczaj od 30 do 60 minut i odbywa się przy użyciu specjalistycznych urządzeń serwisowych. Na początku z układu odzyskiwany jest stary czynnik, a następnie sprawdzana jest jego szczelność.

Kolejnym etapem jest wytworzenie próżni, która pozwala wykryć ewentualne nieszczelności. Dopiero po ich wykluczeniu układ zostaje napełniony odpowiednią ilością nowego czynnika oraz oleju, a na końcu sprawdzana jest jego praca w warunkach rzeczywistych. Błąd w ilości czynnika może prowadzić do uszkodzenia sprężarki, której wymiana wiąże się już z kosztem liczonym w tysiącach złotych.

To Porsche waży 2,5 tony. Sprawdziłem, czy czuć to za kierownicą INTERIA.PL