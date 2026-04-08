Ile kilometrów można przejechać na rezerwie? Nie ryzykuj, bo dostaniesz mandat

Ile samochód przejedzie na rezerwie?

Na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi, ponieważ zależy to od samochodu, a dokładniej jego baku - zwykle jest tak, że im większy zbiornik paliwa, tym większa jest rezerwa. W efekcie są auta, w których rezerwa zapala się przy zasięgu około 80-100 km, w innych dopiero przy około 50 km.

Czy jazda na rezerwie jest szkodliwa?

Mechanicy podkreślają, że jazda na rezerwie powinna być absolutnym wyjątkiem, a nie codzienną praktyką. O ile sporadyczna jazda na rezerwie przez kilkadziesiąt kilometrów nie powinna zaszkodzić pojazdowi, to regularne utrzymywanie niskiego poziomu paliwa w baku może skutkować wydatkami sięgającymi tysięcy złotych.

Największe ryzyko uszkodzenia podczas częstej jazdy na rezerwie dotyczy pompy paliwowej. Jest ona bowiem smarowana i chłodzona właśnie przez paliwo znajdujące się w zbiorniku. Przy niskim poziomie paliwa pompa może się przegrzewać, co prowadzi do jej zatarcia. Dodatkowo, istnieje poważne ryzyko zapowietrzenia układu paliwowego.

Kolejnym poważnym zagrożeniem jest możliwość zassania przez pompę różnego rodzaju zanieczyszczeń, które przez lata gromadziły się na dnie zbiornika. Osady, rdza i inne "brudy" mogą zatykać filtr paliwa, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia wtryskiwaczy. Ryzyko wzrasta, jeśli właściciel niezbyt regularnie wymienia filtr paliwa.

Opiłki i inne zanieczyszczenia mogą spowodować nie tylko zniszczenie kosztownych elementów, takich jak pompa czy wtryskiwacze, ale również doprowadzić do zapowietrzenia w układzie paliwowym. Dodatkowo, silnik może tracić moc i osiągi auta będą odbiegać od fabrycznych.

Warto zwrócić uwagę na różnice między silnikami benzynowymi a wysokoprężnymi. W przypadku silników benzynowych problem jest stosunkowo łatwy do rozwiązania - zazwyczaj wystarczy zatankować paliwo, a silnik uruchomi się bez większych trudności.

Sytuacja komplikuje się w przypadku silników Diesla, gdzie zapowietrzenie może skutkować całkowitym brakiem możliwości uruchomienia pojazdu. W takim przypadku często konieczne jest holowanie samochodu do warsztatu i przeprowadzenie odpowietrzania układu paliwowego.

Check engine podczas jazdy na rezerwie

Częsta jazda przy niskim poziomie paliwa może również prowadzić do problemów z elektroniką pojazdu. Skutkuje to pojawieniem się kontrolki "check engine" na desce rozdzielczej, co jest związane z błędami wykrywanymi przez sterownik silnika. Zanieczyszczenia w paliwie mogą powodować różnorodne problemy, takie jak wypadanie zapłonu, wzrost temperatury paliwa czy spadek ciśnienia wtrysku. Co istotne, problemy te mogą utrzymywać się nawet przez pewien czas po zatankowaniu

Czy za jazdę na rezerwie grozi mandat?

Co ciekawe, jazda na rezerwie może też skutkować… mandatem. Jeśli podróżując niemiecką autostradą zabraknie nam paliwa i doprowadzimy do utrudnień w ruchu (możliwych do uniknięcia), policja, która przybędzie na miejsce może wystawić mandat w wysokości do 85 euro. To samo dotyczy zresztą również rozładowanych aut elektrycznych. Z tego powodu informacje o stacjach paliw wraz z podanymi do nich odległościami są standardem na niemieckich autostradach.

