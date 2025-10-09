Spis treści: Hybrydy z LPG. 1.8 Toyoty to świetny silnik do LPG Hybrydowa Toyota z LPG. Co trzeba wiedzieć o serwisie? Na co zwrócić uwagę przy montażu LPG do hybrydowej Toyoty? Czy LPG niszczy silnik? Kiedy zwróci się instalacja LPG w hybrydowej Toyocie?

Okazuje się, że napęd hybrydowy, zwłaszcza w Toyotach wykorzystujących silnik 1.8, świetnie nadaje się do montażu instalacji LPG. Jednostki te są wyposażone w hydrauliczną regulację luzów zaworowych, więc odpada konieczność ich ręcznego regulowania co kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. "Trzeba jednak pamiętać, że w starszych wersjach silnika 1.8 konieczna jest regulacja kontrola lub regulacja luzu zaworowego", przypomina Marcin Opala z serwisu Cito Auto Gaz we Wrocławiu. Prosty silnik benzynowy bez turbosprężarki doskonale działa na gazie (wtrysk pośredni), a polskie serwisy świetnie poradziły sobie z montażem instalacji sekwencyjnej, w której sterowniki szybko przełączają napęd z benzynowego na LPG z pominięciem fazy przejściowej, gdy potrzebny jest dotrysk benzyny.

Hybrydy z LPG. 1.8 Toyoty to świetny silnik do LPG

Kierowcy, którzy zdecydują się na instalację LPG w hybrydowej Toyocie (niezależnie od tego, czy mowa o Priusie, Aurisie czy Corolli) mogą wybierać spośród różnych producentów. Mechanicy radzą jednak, by w tym wypadku zdecydować się na któregoś z renomowanych producentów, na przykład instalację firmy Stag. Jak mówi Norman Śmigielski z sieci serwisów Alma Auto we Wrocławiu, "koszt instalacji gazowej marki Stag dla hybrydowych Toyot to 3,5-3,8 tys. zł. Silniki 1.8 doskonale współpracują z instalacją LPG mimo napędu hybrydowego, a zdecydowana większość klientów, którą obsługujemy, na montaż LPG przyjeżdża właśnie Toyotami".

Pojemność butli LPG w hybrydowych Toyotach ma zazwyczaj 50-56 litrów pojemności i jest montowana w miejscu koła zapasowego. Gwarancja na instalację LPG w Toyotach wynosi 2 lata lub 100 tysięcy kilometrów na elementy wykonawcze, natomiast sterowniki, czyli de facto komputer instalacji, objęte są gwarancją na 5 lat bez limitu kilometrów.

Hybrydowa Toyota z LPG. Co trzeba wiedzieć o serwisie?

Tak jak w przypadku każdej instalacji LPG, kierowcy, którzy się na nią zdecydują muszą liczyć się z faktem, że nie wystarczy "zamontować i lać paliwo". Konieczne są przeglądy, mówi o nich Norman Śmigielski z Alma Auto we Wrocławiu: "Instalacja LPG to nie jest system bezobsługowy. Każdy kierowca musi pojawić się w serwisie po przejechaniu pierwszego tysiąca kilometrów z LPG na przeglądzie gwarancyjnym. Jest on darmowy i zawiera takie czynności jak, między innymi, sprawdzenie przewodów regulacja ciśnienia czy szczelności układu chłodzenia". Specjalista dodaje też, że aby utrzymać gwarancję na instalację LPG należy co 10 tysięcy kilometrów pojawić się na wymianę filtra i zabezpieczenie elementów (wtrysk i reduktor).

Bardzo istotne w przypadku hybrydowych Toyoty z instalacją LPG jest też dbanie o układ zapłonowy. W autach bez LPG wymiana świec irydowych następuje zwykle nie później niż po 60 tysiącach kilometrów lub 30 tysiącach w przypadku klasycznych świec. Montaż instalacji LPG wymaga skrócenia tego interwału o połowę - czyli świecie irydowe wymieniamy po maksymalnie 30, a klasyczne po 15 tysiącach kilometrów. Wynika to z faktu, że napęd LPG, który spala gaz w wyższej temperaturze szybciej je degraduje.

Na co zwrócić uwagę przy montażu LPG do hybrydowej Toyoty?

Jest kilka kwestii, na które powinniśmy zwrócić uwagę, gdy chcemy zainstalować LPG w hybrydowej Toyocie. W nowszych modelach należy pamiętać o doborze takiej instalacji, która będzie emulować system paliwowy. Komputer Corolli mierzy bowiem ilość paliwa w baku i podaje jego wskazanie na podstawie przejechanych kilometrów. Aby wskazanie było prawidłowe, konieczna jest instalacja z emulacją systemu paliwowego.

Współczesnych Toyoty nie można też uznać za wzór pod kątem zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia. Jak mówi Norman Śmigielski z Alma Auto "instalatorzy muszą tak umocować przewody, by nie narażać ich na przetarcie i uszkodzenie powłoki lakierniczej".

Czy LPG niszczy silnik?

Marcin Opala z Cito Auto Gaz we Wrocławiu podkreśla, że " instalacja powinna być wyposażona w system, aktywnej adaptacji mieszanki paliwa oraz wtryskiwacze gazu o precyzyjnej i powtarzalnej wartości. Prawidłowo dobrane komponenty instalacji gazowej oraz sterowniki z aktywną adaptacja mieszanki, minimalizują ryzyko szybszego zużycia silnika, a przede wszystkim wypalenia gniazd zaworowych i zaworów)." Prawidłowo dobrana mieszanka paliwowo-powietrzna, oraz precyzyjne dawkowanie, zmniejsza termiczne obciążenie silnika w porównaniu do instalacji wyposażonej w tańsze podzespoły.

Kiedy zwróci się instalacja LPG w hybrydowej Toyocie?

Już standardowa Corolla 1.8 Hybrid jest bardzo oszczędna - zużycie paliwa w mieście na poziomie 5-5,5 l/100 km nie jest niczym szczególnym. Powstaje więc pytanie, czy opłaca się instalować gaz, za który zapłacimy 3,5 tys. zł?

Przyjmijmy, że pokonujemy autem rocznie 15 tysięcy kilometrów, a jego średnie zużycie benzyny (wliczając to trasy) to 6 l/100 km. Przy obecnej cenie benzyny (5,88 zł według serwisu e-petrol) roczny koszt przejechania tego dystansu to 5,3 tys. zł. Zużycie gazu będzie z pewnością wyższe - przyjmijmy, że o 20 proc., czyli wyniesie 7,2 l/100 km. Pokonanie 15 tysięcy kilometrów będzie więc kosztowało 2,8 tys. zł. Łatwo więc policzyć, że zwrot poniesionych kosztów nastąpi po mniej niż półtora roku. "Oczywiście trzeba pamiętać, że samochód zawsze będzie uruchamiał się na benzynie. Do momentu dogrzania reduktora do 40 stopni Celsjusza, czyli maksymalnie po 2-3 km, załączy się napęd LPG", dodaje Norman Śmigielski z Alma Auto. Ważne jest więc to, by w zbiorniku paliwa zawsze mieć wystarczającą ilość benzyny.

Zupełnie inaczej sytuacja kosztowa wygląda w przypadku hybrydowej Corolli z silnikiem 2.0, który wyposażono we wtrysk bezpośredni - cena montażu instalacji to aż 10 tys. zł.

