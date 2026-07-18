Spis treści: Powerbank z funkcją rozurchu silnika na promocji w Action Jump starter Nor-Tec w Action za 99,99 zł Czy powerbank naprawdę uruchomi silnik?

Rozładowany akumulator potrafi skutecznie pokrzyżować plany, szczególnie gdy samochód odmawia posłuszeństwa przed wyjazdem do pracy lub w trasie. W takich sytuacjach przydaje się przenośne urządzenie rozruchowe, które pozwala uruchomić auto bez konieczności szukania drugiego samochodu i kabli.

W sklepach Action w promocyjnej cenie dostęny jest powerbank z funkcją rozruchu samochodu (tzw. jump starter) firmy Nor-Tec. W zestawie znajdują się przewody rozruchowe z klemami, które podłącza się bezpośrednio do akumulatora. Dzięki temu kierowca może samodzielnie uruchomić silnik i uniknąć wzywania pomocy drogowej.

Powerbank z funkcją rozurchu silnika na promocji w Action

Na awaryjnym rozruchu możliwości tego sprzętu się nie kończą. Producent wyposażył go w akumulator o pojemności 7200 mAh, dzięki czemu urządzenie może pełnić rolę powerbanku do ładowania smartfona, tabletu czy nawigacji.

Ładowanie odbywa się przez port USB-C. W komplecie znajduje się także ładowarka samochodowa oraz przewód z trzema końcówkami: USB-C, microUSB i Lightning. Oznacza to, że bez dodatkowych akcesoriów można podłączyć większość popularnych urządzeń mobilnych.

Przydatnym dodatkiem jest również latarka LED. Oprócz standardowego trybu świecenia oferuje funkcję sygnału SOS, która może zwiększyć bezpieczeństwo podczas postoju na nieoświetlonym poboczu lub w razie awarii po zmroku.

Jump starter Nor-Tec w Action za 99,99 zł

Standardowa cena urządzenia Nor-Tec wynosi 144,90 zł. W promocji obowiązującej od 15 do 21 lipca sprzęt można kupić za 99,99 zł, czyli o blisko 45 zł taniej.

Powerbanka można kupić o połowę taniej materiały prasowe

Czy powerbank naprawdę uruchomi silnik?

W interencie można znaleźć testy różnych jumpstarterów, w tym również urządzenia Nor-Tec. Wynika z nich, że taki taki powerbank z funkcją uruchamiania silnika naprawdę działa i pomoże odpalić auto w kryzysowej sytuacji.

Warto dodać, ze producent zastrzega w instrukcji, że ten konkretny model nadaje się do uruchamiania silników benzynowych o pojemności do 4 litrów i wysokoprężnych - do 2 litrów. Testy wykazały jednak, że jeśli akumulator samochodu nie jest głęboko rozładowany, to jumpstarter radzi sobie również z większymi jednostkami napędowymi.

Co ważne, działanie urządzenia jest niezwykle proste. Nie trzeba mieć nawet żadnego klucza, bo przewody podłączamy bezpośredniego do klem akumulatora w aucie.

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