Spis treści: Przegrzewający się silnik nie zawsze ostrzega kierowcę Co zrobić, gdy temperatura silnika rośnie? Gotujący się płyn chłodniczy. Tego nie wolno robić Para spod maski to sygnał alarmowy Dlaczego silnik się przegrzewa?

Wysoka temperatura pracy silnika zawsze powinna wzbudzić czujność kierowcy. Niektóre jednostki napędowe, zwłaszcza te o sportowym charakterze, są bardzo wrażliwe na przegrzanie. Czasem wystarczy jeden taki incydent, by doszło do kosztownej awarii.

Bardziej odporne bywają silniki montowane w popularnych samochodach miejskich i kompaktowych, ale nawet one po zagotowaniu płynu chłodniczego wymagają dokładnej kontroli. W takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas reakcji kierowcy. Im szybciej zauważy problem i wyłączy silnik, tym większa szansa na uniknięcie poważnych uszkodzeń.

Przegrzewający się silnik nie zawsze ostrzega kierowcę

Wielu kierowców zakłada, że o problemie poinformuje ich wskaźnik temperatury. Nie zawsze jednak tak się dzieje.

Zdarzają się sytuacje, gdy spod maski wydobywa się już para wodna, a wskazówka temperatury nadal pokazuje wartości mieszczące się w normie. Najczęściej jest to związane z problemami w układzie chłodzenia, na przykład jego zapowietrzeniem.

Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że wiele nowszych samochodów nie ma już klasycznego wskaźnika temperatury. Kierowca otrzymuje jedynie sygnał za pomocą kontrolek. Niebieska informuje o zimnym silniku, a czerwona zapala się dopiero wtedy, gdy temperatura osiągnie niebezpieczny poziom.

Co zrobić, gdy temperatura silnika rośnie?

Jeżeli wskazówka temperatury zaczyna przesuwać się w kierunku czerwonego pola, ale silnik jeszcze się nie przegrzał, trzeba działać od razu. Celem jest schłodzenie jednostki napędowej i niedopuszczenie do zagotowania płynu chłodniczego.

Nie każda sytuacja oznacza poważną awarię. Czasami szybka reakcja pozwala ograniczyć skutki problemu i bezpiecznie dojechać do warsztatu. Kluczowe jest jednak obserwowanie wskazań temperatury i reagowanie już na pierwsze niepokojące objawy.

Gotujący się płyn chłodniczy. Tego nie wolno robić

Największym błędem po przegrzaniu silnika jest natychmiastowe dolewanie zimnej wody do rozgrzanego układu chłodzenia.

Taka reakcja może wywołać gwałtowny szok termiczny. Efektem bywa pęknięcie głowicy silnika, a w skrajnych przypadkach nawet uszkodzenie bloku silnika. Naprawa takich usterek oznacza wielotysięczne koszty.

Gdy płyn chłodniczy się zagotował, należy przede wszystkim zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i wyłączyć silnik. Trzeba również zachować ostrożność podczas otwierania maski, ponieważ pod nią mogą znajdować się bardzo gorące elementy i para wodna.

Para spod maski to sygnał alarmowy

Jeżeli spod maski zaczynają wydobywać się kłęby pary lub dymu, dalsza jazda nie wchodzi w grę. W takiej sytuacji należy niezwłocznie zatrzymać samochód. Każdy kolejny kilometr przejechany z przegrzanym silnikiem zwiększa ryzyko poważnych uszkodzeń.

Przegrzanie może doprowadzić do deformacji elementów silnika, uszkodzenia uszczelki pod głowicą czy problemów z układem chłodzenia. Im dłużej kierowca ignoruje objawy, tym wyższy może być rachunek za naprawę.

Dlaczego silnik się przegrzewa?

Przyczyn przegrzewania silnika może być wiele, ale zwykle problem dotyczy układu chłodzenia. Kłopoty mogą wynikać z niewłaściwego obiegu płynu chłodniczego, awarii poszczególnych elementów lub problemów z odprowadzaniem ciepła np. ze względu na zapchaną chłodnicę.

Niezależnie od źródła usterki, wysoka temperatura silnika zawsze wymaga szybkiej reakcji. Nawet jeśli samochód nadal jedzie normalnie, ignorowanie pierwszych objawów może doprowadzić do awarii, której usunięcie będzie kosztować znacznie więcej niż wizyta w warsztacie po zauważeniu problemu.

W przypadku silnika obowiązuje jedna zasada - lepiej zatrzymać się kilka minut za wcześnie niż kilka minut za późno. To właśnie od reakcji kierowcy często zależy, czy skończy się na drobnej usterce, czy na remoncie jednostki napędowej.

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