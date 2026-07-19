Spis treści: Co oznacza zapalenie się kontrolki DPF? Wypalanie sadzy w DPF. Jak to zrobić prawidłowo? Brak kontrolki DPF. Jak rozpoznać proces wypalania sadzy?

Deska rozdzielcza w samochodzie to urządzenie, które przekazuje mnóstwo informacji na temat stanu pojazdu. Im więcej systemów zostało zamontowanych na pokładzie naszego samochodu, tym więcej komunikatów możemy zobaczyć w czasie jazdy. Nie wszystkie będą zrozumiałe dla kierowcy bez sięgania po instrukcję obsługi.

Co oznacza zapalenie się kontrolki DPF?

Jednym z takich przykładów jest kontrolka związana z filtrem cząstek stałych. W każdym samochodzie wygląda inaczej, ponieważ zależy od standardu stosowanego przez producenta. Może to być po prostu: napis DPF, piktogram przypominający tłumik lub prostokąt wypełniony kropkami, z którego wydostaje się chmurka dymu.

Obecność takiej kontrolki na desce rozdzielczej informuje o rozpoczęciu procesu wypalania filtra DPF. To nic nadzwyczajnego - taki proces odbywa się w wielu współczesnych samochodach z silnikiem Diesla. Zwłaszcza takich, które dużo jeżdżą w warunkach miejskich. Chodzi o wypalenie sadzy, która zebrała się w filtrze.

Wypalanie sadzy w DPF. Jak to zrobić prawidłowo?

Do poprawnego przeprowadzenia tej procedury potrzebne są warunki pozwalające utrzymać wysoką temperaturę filtra podczas wypalania. Wiążę się to z koniecznością jazdy w wyższą prędkością przez kilka minut.

Jedno jest pewne - nie można bagatelizować takiego komunikatu. Zatrzymywanie się i gaszenie silnika to najgorsze, co można zrobić. Zamiast tego lepiej poszukać możliwości rozpędzenia się, w celu wypalenia DPF-u. Najmniej problemów z filtrem cząstek stałych mają kierowcy podróżujący dużo na trasach.

Dopiero po zniknięciu takiej kontrolki można uznać, że proces zakończył się sukcesem. Jeśli na desce rozdzielczej cały czas świeci się komunikat o wypalaniu filtra, mogło dojść do zapchania lub awarii systemu oczyszczania spalin. Wtedy nie obejdzie się bez wizyty w wyspecjalizowanym warsztacie.

Brak kontrolki DPF. Jak rozpoznać proces wypalania sadzy?

W niektórych samochodach nie przewidziano ikonki informującej o filtrze cząstek stałych i procesie wypalania. Są modele, w których rozpoczęcie procesu można rozpoznać po podwyższonych obrotach na biegu jałowym, wzroście chwilowego spalania oraz zmianie dźwięku silnika. Dlatego warto odpowiednio wcześniej przygotować się na taki moment, żeby przypadkowo nie doprowadzić do jego przerwania.

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