Spis treści: Kiedy zmienić opony na letnie? Kluczowa jest zasada "7 stopni" Dlaczego jazda na zimówkach latem to zły pomysł? Ile kosztuje wymiana opon w samochodzie w 2026 r.? Czy grozi mandat za jazdę na zimowych oponach latem?

Temperatury za oknem rosną, dni są coraz dłuższe, ale noce wciąż potrafią zaskoczyć chłodem. Mimo to sezonowa wymiana ogumienia zbliża się wielkimi krokami i jak co roku oznacza jedno - kolejki u wulkanizatorów. Odpowiednim momentem na zmianę opon nie jest jednak temperatura w ciągu dnia czy nocy, a kluczowa jest tajemniczo brzmiąca zasada "7". To ona najlepiej pokazuje, kiedy bezpiecznie można wymienić opony z zimowych na letnie.

Kiedy zmienić opony na letnie? Kluczowa jest zasada "7 stopni"

Najczęściej powtarzaną i jednocześnie najbardziej praktyczną wskazówką jest tzw. zasada "7 stopni". Oznacza ona, że jeśli średnia dobowa temperatura utrzymuje się powyżej 7°C przez kilka dni to można bezpiecznie myśleć o zmianie opon na letnie. W praktyce moment ten najczęściej przypada na przełom kwietnia i maja, ale wszystko zależy od pogody. Kluczowe znaczenie mają nocne temperatury - jeśli wciąż pojawiają się przymrozki, lepiej jeszcze chwilę poczekać. Jednorazowy ciepły dzień nie jest najlepszym sygnałem do wymiany.

Dlaczego jazda na zimówkach latem to zły pomysł?

Wielu kierowców odkłada wymianę opon tłumacząc to wygodą lub oszczędnością. Problem w tym, że opony zimowe w wyższych temperaturach zwyczajnie tracą swoje właściwości.

Miękka mieszanka gumy, która zimą zapewnia przyczepność, latem staje się zbyt plastyczna. Efektem jest szybsze zużycie opon, gorsza przyczepność, a także wyraźnie dłuższa droga hamowania. Testy przeprowadzone przez niemiecki automobilklub ADAC wyraźnie pokazują, że przy prędkości 100 km/h różnica w hamowaniu między oponą zimową a letnią może wynosić nawet 16 m.

Do tego dochodzi sam kształt i konstrukcja bieżnika - zimówki są przystosowane do jazdy i odprowadzania śniegu oraz błota pośniegowego, a nie do suchego i rozgrzanego asfaltu. Latem oznacza to mniejszą powierzchnię styku z drogą i gorszą kontrolę nad samochodem.

Ile kosztuje wymiana opon w samochodzie w 2026 r.?

Koszt wizyty u wulkanizatora - podobnie jak wiele innych usług - wzrósł. W 2026 r. za wymianę kompletu opon w rozmiarze 16 cali wraz z wyważeniem trzeba zapłacić średnio od 200 do nawet 400 zł. Drożej zapłacą właściciele większych felg, SUV-ów czy aut wyposażonych w czujniki TPMS.

Różnice w cennikach widać też między miastami - w dużych aglomeracjach ceny potrafią być wyższe nawet o kilkadziesiąt procent. Powód jest prosty - większy popyt i wyższe koszty prowadzenia działalności.

Czy grozi mandat za jazdę na zimowych oponach latem?

W Polsce przepisy nie nakładają obowiązku sezonowej wymiany opon. Teoretycznie można więc jeździć na zimówkach przez cały rok, ale nie oznacza to jednak pełnej dowolności. Policjant podczas kontroli ma prawo sprawdzić stan ogumienia, a kluczowa jest przede wszystkim głębokość bieżnika, która musi wynosić minimum 1,6 mm.

Natomiast jeśli opony będą zużyte lub ich stan zostanie uznany za zagrażający bezpieczeństwu, funkcjonariusz może zatrzymać dowód rejestracyjny i nałożyć na kierującego mandat w wysokości nawet 3 tys. zł.

