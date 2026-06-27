Spis treści: Auto ściąga na jedną stronę. Złe ciśnienie w oponach Auto ściąga w czasie w jazdy. Opony lub zawieszenie Ściąganie samochodu przy hamowaniu - układ hamulcowy Ściąganie auta w czasie jazdy. Geometria kół i elementy zawieszenia Czy można jeździć samochodem, który ściąga?

Ściąganie samochodu na jedną stronę rzadko pojawia się bez powodu. Najczęściej jest skutkiem problemów w ogumieniu, geometrii kół lub elementach zawieszenia i układu kierowniczego. Dobrą informacją jest to, że diagnostykę można zacząć samodzielnie, bez wizyty w warsztacie.

Auto ściąga na jedną stronę. Złe ciśnienie w oponach

Najprostsza możliwa przyczyna jest też najczęstsza. Różnica ciśnienia między kołami tej samej osi, nawet na poziomie 0,2-0,3 bara, jest wystarczająca, żeby samochód zaczął wyraźnie zbaczać z wybranego toru jazdy. Koło z niższym ciśnieniem stawia większy opór toczenia, przez co pojazd ściąga właśnie w jego stronę.

Przed podjęciem jakichkolwiek innych kroków warto więc sprawdzić ciśnienie we wszystkich czterech kołach i wyrównać je zgodnie z zaleceniami producenta - zwykle naklejka z wartościami znajduje się na słupku drzwi od strony kierowcy.

Auto ściąga w czasie w jazdy. Opony lub zawieszenie

Nierównomierne zużycie bieżnika to drugi częsty powód ściągania samochodu w czasie jazdy na wprost. Jeśli jedna opona jest wyraźnie bardziej zużyta od tej po przeciwnej stronie osi - co zdarza się, gdy przez dłuższy czas jeździło się ze źle wyregulowaną geometrią - różnica przyczepności między kołami jest wystarczająca, żeby auto zaczęło ściągać.

Warto też sprawdzić, czy ściąganie nie pojawiło się tuż po sezonowej wymianie opon. Nowy komplet mógł zostać zamontowany z błędnie dokręconymi śrubami, a któraś z opon może mieć wewnętrzne uszkodzenie struktury karkasu po uderzeniu w krawężnik lub głęboką dziurę.

Ściąganie samochodu przy hamowaniu - układ hamulcowy

Jeśli auto prowadzi się prawidłowo podczas normalnej jazdy, ale wyraźnie zmienia tor podczas hamowania, przyczyny niemal na pewno należy szukać w układzie hamulcowym. Zapieczony lub niesprawnie działający zacisk po jednej stronie osi powoduje, że jedno koło hamuje mocniej od drugiego - efektem jest gwałtowne "ściągnięcie" auta w tamtą stronę podczas każdego mocniejszego naciśnięcia pedału.

Podobny efekt mogą dawać nierównomiernie zużyte klocki lub tarcze hamulcowe - różna grubość materiału ciernego po lewej i prawej stronie osi oznacza różną siłę hamowania. Układ hydrauliczny, a konkretnie nieszczelne lub podniszczone przewody hamulcowe, również potrafi zakłócać równomierny rozkład ciśnienia płynu między kołami.

Ściąganie auta w czasie jazdy. Geometria kół i elementy zawieszenia

Jeśli ciśnienie w oponach i stan ogumienia są w porządku, a auto mimo to ściąga, i problem nie jest związany z hamowaniem, winowajcą jest zwykle geometria kół. Wystarczy jedno solidne uderzenie w głęboką dziurę albo kolizja, żeby ustawienie zawieszenia zmieniło się na tyle, że samochód przestaje trzymać prosty tor jazdy.

Zużyte elementy zawieszenia - wahacze, sworznie, tuleje gumowe, końcówki drążków kierowniczych - mogą dawać podobne objawy, tyle że zazwyczaj narastające stopniowo. Luzy w tych podzespołach wpływają nie tylko na prowadzenie na wprost, ale też na precyzję układu kierowniczego i stabilność podczas dynamicznych manewrów.

Czy można jeździć samochodem, który ściąga?

Jeśli auto lekko zbacza z toru po wyrównaniu ciśnienia, ale problem nie nasila się, można ostrożnie dojechać do warsztatu. Natomiast wyraźne ściąganie - szczególnie podczas hamowania, w połączeniu z stukami w zawieszeniu lub gwałtowne i narastające - wymaga natychmiastowej wizyty u mechanika.

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