Spadek mocy w dieslu rzadko ma jedną przyczynę, a rozbudowane systemy oczyszczania spalin i skomplikowana elektronika potrafią skutecznie utrudnić diagnozę. Szybkie rozpoznanie pierwszych objawów to często jedyny sposób, by uniknąć rosnących kosztów u mechanika.

Awaria EGR. Dlaczego diesel traci moc?

Zawór recyrkulacji spalin, znany jako EGR, to jeden z najczęstszych powodów spadku osiągów. Jego zadaniem jest cofanie części spalin z powrotem do komory spalania, co pozwala na dopalenie szkodliwych cząstek i obniżenie emisji toksycznych związków. Z czasem wewnątrz zaworu gromadzi się nagar, który blokuje mechanizm i ogranicza przepływ powietrza.

Awaria EGR objawia się zauważalnym spadkiem mocy, wyższym spalaniem oraz świecącą kontrolką silnika na desce rozdzielczej. Kody błędów w komputerze diagnostycznym najczęściej mieszczą się w przedziale od P0400 do P0409. Dobra wiadomość jest taka, że zablokowany zawór można wyczyścić. Jeśli to nie pomoże, koszt wymiany na nowy element wynosi od około około 350 do nawet 3 tys. zł, w zależności od producenta i modelu samochodu.

Jak rozpoznać nieszczelność i awarię turbosprężarki?

Praktycznie każdy współczesny diesel wyprodukowany w XXI wieku jest wyposażony w turbosprężarkę. Kiedy ten element zaczyna szwankować, silnik traci ciśnienie doładowania i zachowuje się jak bardzo powolna jednostka wolnossąca. Problemy z turbiną często wynikają z zanieczyszczonego oleju lub stosowania środka smarnego o niewłaściwych parametrach, co szybko niszczy wirniki turbosprężarki

Niepokojące objawy to głośny świst, kłęby dymu z rury wydechowej podczas przyspieszania oraz nagłe przejście w tryb awaryjny. Winna może być zaledwie pęknięta rura dolotowa, której wymiana kosztuje około 400 zł. Jeśli jednak uszkodzeniu uległ sam rdzeń turbosprężarki, koszty regeneracji lub wymiany na nową część będą liczone w tysiącach złotych.

Jak uniknąć problemów z wtryskiwaczami i filtrem paliwa?

Wtryskiwacze muszą podawać idealnie odmierzoną dawkę oleju napędowego w ułamku sekundy. Niska jakość paliwa, zanieczyszczenia i osady węglowe zaburzają ten precyzyjny proces. Silnik zaczyna wtedy pracować nierówno na biegu jałowym, dymi i traci płynność w oddawaniu mocy. Czasem pomaga chemiczne czyszczenie wtrysków, ale zużyte elementy wymagają profesjonalnej naprawy i ponownego kodowania w sterowniku silnika.

Zanim zaczniemy szukać kosztownych usterek układu wtryskowego, trzeba sprawdzić rzecz najbardziej prozaiczną. Zapchany filtr paliwa potrafi skutecznie dławić przepływ oleju napędowego do komór spalania. Powoduje to wyraźne braki mocy podczas prób przyspieszania, a w skrajnych przypadkach całkowicie uniemożliwia uruchomienie pojazdu.

Awaria DPF w dieslu

Katalizatory i filtry cząstek stałych (DPF) mają naturalną tendencję do zapychania się z upływem czasu. W przypadku współczesnego diesla największym wrogiem układu DPF jest jazda na krótkich dystansach, która nie pozwala układowi na osiągnięcie temperatury potrzebnej do samooczyszczenia.

Zablokowany wydech po prostu dusi silnik i wymusza zapalenie się ostrzeżeń na zegarach. Uszkodzony katalizator często zdradza się dodatkowo charakterystycznym zapachem siarki. Próba wypalania lub chemicznego czyszczenia filtra DPF to pierwszy krok, który zazwyczaj rozwiązuje problem. Jeśli proces się nie powiedzie, czeka nas montaż nowego podzespołu.

Czasami spadek osiągów nie jest kwestią zapchanego filtra czy brudnego czujnika. Pęknięte pierścienie tłokowe, uszkodzona uszczelka pod głowicą czy zniszczone zawory to usterki, które obniżają kompresję i sprawność silnika. Takie awarie rzadko pojawiają się znikąd. Najczęściej poprzedzają je sygnały ostrzegawcze w postaci przegrzewania się jednostki, ubytków płynu chłodniczego czy intensywnego dymienia.

Myślałem, że GT3 bez dachu to pomyłka. Porsche udowodniło, że się mylę INTERIA.PL