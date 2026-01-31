Spis treści: Co oznacza kontrolka check engine? Jakie usterki powodują zapalenie się check engine? Czy można jechać z zapaloną kontrolką check engine? Co zrobić, gdy zapali się kontrolka silnika check engine?

Szczególnie, jeśli kierowca zignoruje check engine i będzie kontynuował jazdę przez wiele kilometrów. A tak robi wielu kierowców - niestety, jak mówią nam mechanicy, takie zachowanie może skończyć się naprawdę drogą awarią.

Co oznacza kontrolka check engine?

Nowoczesne samochody to jeżdżące komputery wyposażone w dziesiątki czujników, które nieustannie monitorują pracę silnika, układu wydechowego, skrzyni biegów i wielu innych podzespołów, porównując odczytywane wartości z parametrami zapisanymi w pamięci jednostki sterującej. Gdy którykolwiek z tych czujników przesyła dane odbiegające od normy lub gdy sam przestaje działać prawidłowo, komputer pokładowy zapala kontrolkę silnika, sygnalizując kierowcy, że coś wymaga uwagi - przy czym to coś może oznaczać równie dobrze poluzowaną nakrętkę wlewu paliwa, jak i poważne uszkodzenie katalizatora czy zbliżającą się awarię turbosprężarki.

Dawid Uszaruk z serwisu AUTOpoMOC Przed Zakupem przyznaje, że codziennie diagnozuje mnóstwo przyczyn zapalenia się tej kontrolki, jednak problem polega na tym, że klienci notorycznie ignorują usterki, bo "ktoś znajomy albo niesumienny mechanik powiedział im, że tak można jeździć, że to normalne". Jak podkreśla mechanik, nie wszystkie przyczyny zapalenia się kontrolki silnika oznaczają poważne awarie, co jednak nie znaczy, że wolno bagatelizować fakt, iż samochód próbuje poinformować o usterce.

Jakie usterki powodują zapalenie się check engine?

Lista potencjalnych przyczyn jest długa i obejmuje zarówno problemy proste w naprawie, jak i poważne awarie wymagające natychmiastowej interwencji

Do tych pierwszych należą między innymi uszkodzone lub brudne czujniki - przepływomierz powietrza, sonda lambda, czujnik położenia przepustnicy czy czujnik prędkości obrotowej - które przesyłają do komputera błędne dane i powodują zapalenie kontrolki, choć silnik nadal pracuje względnie normalnie. Z kolei poważne awarie mogą oznaczać problemy z filtrem cząstek stałych DPF, który po zapchaniu może wprowadzić samochód w tak zwany tryb awaryjny, uszkodzenia turbosprężarki, wycieki w układzie dolotowym czy poważne problemy z układem zapłonowym.

Czy można jechać z zapaloną kontrolką check engine?

W większości przypadków ostrożna jazda do najbliższego warsztatu jest możliwa, o ile kontrolka świeci się światłem ciągłym, a nie miga. Migająca kontrolka silnika oznacza zazwyczaj występowanie wypadania zapłonów, które mogą błyskawicznie zniszczyć katalizator - w takiej sytuacji należy natychmiast zjechać na pobocze, wyłączyć silnik i wezwać pomoc drogową.

Kontrolka świecąca się równym światłem pozwala zazwyczaj na kontynuowanie jazdy, choć Marcin Protas z serwisu Autovena w Pruszkowie ostrzega przed bagatelizowaniem nawet pozornie niegroźnych usterek: "Kontrolka check engine informuje o usterce podzespołu lub niewiarygodnych danych odczytanych z modułów. Jeśli zawodzi drobny podzespół lub czujnik i wymienimy go na czas, pozwoli to uniknąć poważniejszej awarii".

Protas podkreśla, że zignorowanie ostrzeżenia może prowadzić do uszkodzenia drogich elementów takich jak filtr DPF czy turbosprężarka, a poza tym silnik pracujący przy nieoptymalnych parametrach zużywa znacznie więcej paliwa, co przekłada się na wyższe koszty codziennej eksploatacji. Warto też pamiętać, że auto z zapaloną kontrolką silnika może nie przejść okresowego przeglądu technicznego.

Co zrobić, gdy zapali się kontrolka silnika check engine?

Pierwszym krokiem powinno być zatrzymanie się w bezpiecznym miejscu i sprawdzenie podstawowych rzeczy - czy korek wlewu paliwa jest prawidłowo dokręcony, czy poziom oleju i płynu chłodzącego nie spadł poniżej minimum, czy nie słychać niepokojących odgłosów z komory silnika. Jeśli wszystko wygląda normalnie, a samochód jedzie bez wyczuwalnych problemów, można ostrożnie kontynuować podróż do warsztatu, gdzie mechanik podłączy czytnik diagnostyczny OBD-II i odczyta kody błędów zapisane w pamięci komputera. Czasem rozwiązanie okazuje się banalne - chodzi o wymianę czujnikę za sto kilkadziesiąt złotych lub wyczyszczenie przepływomierza. W innych wypadkach naprawa będzie droższa, ale i tak uchroni nas przed postępującymi problemami z kolejnymi podzespołami samochodu.

Nowa Toyota RAV4 deklasuje spalaniem. Nawet 4,9 l/100 km INTERIA.PL