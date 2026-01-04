Spis treści: Paraliż drogi S7 po ataku zimy Czy samochody ciężarowe mają obowiązek jazdy na oponach zimowych? W jakich krajach opony zimowe są obowiązkowe?

Paraliż drogi S7 po ataku zimy

Przypomnijmy - 30 grudnia północna Polska została dotknięta atakiem zimy. Kierowcom szczególnie dokuczały mocne opady śniegu i wiatr tworzący zawieje i zamiecie śnieżne. W efekcie wiele dróg zostało zasypanych. Najgłośniej było o sytuacji na drodze S7 w okolicach Ostródy, gdzie w śniegu utknęły samochody ciężarowe i ruch został całkowicie sparaliżowany.

Stojące pojazdy blokowały między innymi przejazd samochodów służb drogowych, przez zatory nie mogły przebić się choćby pługi, które miały udrożnić drogę. W efekcie kierowcy spędzili na zablokowanej drodze nawet kilkanaście godzin. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Jak wyjaśniała Interii rzeczniczka olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Katarzyna Kozłowska: "kluczowym problemem było nieodpowiedzialne zachowanie części kierowców pojazdów ciężarowych. W trudnych warunkach pogodowych próbowali się wyprzedzać, co doprowadziło do ustawienia pojazdów w poprzek jezdni. W wyniku tego powstał zator, który całkowicie uniemożliwił przejazd służbom drogowym".

Czy samochody ciężarowe mają obowiązek jazdy na oponach zimowych?

Wielogodzinne zablokowanie drogi ekspresowej S7 stało się przyczynkiem do dyskusji na temat stanu technicznego pojazdów ciężarowych na polskich drogach. W środę 31 grudnia na konferencji prasowej po sztabie kryzysowym szef MSWiA Marcin Kierwiński ogłosił, że wraz z ministrem infrastruktury podjął decyzję o wzmożonych kontrolach tirów jeżdżących drogami ekspresowymi i krajowymi.

W przestrzeni medialnej zaczęły pojawiać się także pytania o obowiązek stosowania opon zimowych w pojazdach ciężarowych. Bez wątpienia poprawiłby on bezpieczeństwo, szczególnie w przypadkach wystąpienia nagłych opadów śniegu, ale polskie prawo nie przewiduje takiego obowiązku. Podobnie jak kierowcy samochodów osobowych nie muszą jeździć na oponach zimowych.

Polskie prawo wymaga jedynie, aby opony na danej osi były takie same, a także aby wysokość bieżnika nie była mniejsza niż 1,6 mm (eksperci zalecają jednak minimum 4 mm). Jeśli nie spełniamy tych wymogów lub opona ma widoczne uszkodzenia, grozi nam mandat w wysokości nawet 3 tys. zł na podstawie art. 66 Kodeksu drogowego, który mówi:

Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę

Jazda na oponach niespełniających wymienionych wcześniej wymogów, jest traktowana właśnie jako niewłaściwy stan techniczny pojazdu, który wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W jakich krajach opony zimowe są obowiązkowe?

Chociaż w Polsce zimówki nie są obowiązkowe, to używania ich wymaga wiele europejskich krajów. W Czechach okres zimowy trwa od 1 listopada do 31 marca. Jeśli warunki drogowe wymagają jazdy na oponach zimowych, ogumienie powinno mieć co najmniej 4 mm bieżnika w samochodach o masie do 3,5 tony oraz 6 mm w samochodach o wyższej masie.

Na Słowacji mandat za brak opon zimowych może dostać każdy kierowca autobusu lub ciężarówki, którzy nie stosują opon zimowych od 15 listopada do 31 marca, niezależnie od warunków na drodze. Kierowcy aut osobowych powinni stosować opony zimowe typu M+S, jeśli droga jest w całości pokryta śniegiem lub lodem.

W Niemczech również należy stosować opony dostosowane do aktualnej pogody. Zgodnie z niemieckimi przepisami zimowe opony mogą mieć bieżnik o głębokości do 1,6 mm. Opony zimowe muszą zawierać oznaczenie "alpejskie" czyli ikonkę góry z płatkiem śniegu. Opony typu M+S są akceptowane pod warunkiem produkcji do 31 grudnia 2017 roku.

W Austrii, która jest popularna w okresie zimowym wśród Polaków, nie obowiązują przepisy nakładające bezwzględny obowiązek jazdy na oponach zimowych. Kierowcy powinni dopasować ogumienie do warunków na drodze. Austriackie prawo przewiduje okres zimowy od 1 listopada do 15 kwietnia. Wtedy najczęściej policja zwraca uwagę na opony i wystawia mandaty za brak zimowek.

W Szwajcarii można trafić na drogi, gdzie jest wymagane stosowanie łańcuchów drogowych. To również jeden z niewielu krajów, w których kolce na kołach są dozwolone na drogach publicznych w okresie od listopada do końca kwietnia. Obowiązuje wtedy prędkość do 80 km/h.

We Włoszech jazda na oponach zimowych obowiązuje w rejonie Val d`Aosta od 15 października do 15 kwietnia. Na terenie pozostałych obszarów opony należy dopasować do warunków na drodze. Warto wiedzieć, że kierowcy we Włoszech mają obowiązek w okresie od 15 października do 15 kwietnia posiadania łańcuchów na koła w samochodzie.

