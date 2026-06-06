Spis treści: Czy można trzymać nogę na sprzęgle? Ręka na dźwigni zmiany biegów - to też szkodzi Jak ruszać pod górę na ręcznym? Zmiana biegów bez pełnego wciśnięcia sprzęgła

Nieodpowiednie operowanie "manualem" może prowadzić do kosztownych napraw i szybszego zużycia podzespołów. Jest kilka nawyków, które w dłuższej perspektywie mogą okazać się kosztowne w skutkach.

Czy można trzymać nogę na sprzęgle?

To prawdopodobnie najczęściej krytykowany nawyk, choć nawet doświadczeni kierowcy nadal go popełniają. Trzymanie stopy na pedale sprzęgła podczas jazdy z włączonym biegiem to gwarancja drogiej naprawy.

Wciśnięcie pedału sprzęgła zwalnia docisk tarczy sprzęgła, a zwolnienie pedału ponownie dociska tarczę do koła zamachowego. Gdy kierowca utrzymuje pedał częściowo wciśnięty, docisk staje się niepełny, co prowadzi do tarcia i przyspieszonego zużycia tarczy. Z czasem pojawia się tzw. poślizg sprzęgła, czyli sytuacja, w której silnik kręci, ale moc nie jest przekazywana na koła w odpowiedni sposób.

Zasada jest jedna - sprzęgło ma być wciśnięte całkowicie lub całkowicie zwolnione. Każda pozycja pośrednia działa na jego niekorzyść.

Ręka na dźwigni zmiany biegów - to też szkodzi

Tu kryje się ten zaskakujący nawyk, o którym wielu kierowców nawet nie myśli jako o problemie. Trzymanie ręki na gałce drążka zmiany biegów to praktycznie ten sam mechanizm szkodliwy co trzymanie nogi na sprzęgle.

Dźwignia zmiany biegów nie została zaprojektowana jako podpórka dla ręki kierowcy. Wewnątrz skrzyni widełki przesuwne są przystosowane do kontaktu z obracającym się kołem zębatym jedynie w chwili faktycznej zmiany biegu. Trzymanie ręki na drążku powoduje stały, niepotrzebny nacisk na ten układ.

Jak ruszać pod górę na ręcznym?

Jeśli mamy dobrze opanowaną kontrolę sprzęgła, kuszące jest balansowanie pojazdem na tak zwanym punkcie chwytu sprzęgła, bez używania hamulca czy hamulca ręcznego. Auto wówczas ani nie stacza się do tyłu, ani nie jedzie do przodu.

W punkcie chwytu sprzęgło nie jest ani w pełni włączone, ani całkowicie zwolnione. Materiał cierny tarczy sprzęgła błyskawicznie się nagrzewa, ocierając o koło zamachowe pod naciskiem masy całego auta. Im dłużej trwa taka sytuacja, tym poważniejsze są uszkodzenia. Właściwa technika polega na zaciągnięciu hamulca ręcznego, znalezieniu punktu chwytu sprzęgła przy jednoczesnym dodaniu gazu, a następnie zwolnieniu hamulca ręcznego. Większość nowych aut ma już systemy hill-assist, które na kilka sekund automatycznie przytrzymują pojazd po zwolnieniu hamulca, dając kierowcy czas na płynne ruszenie.

Zmiana biegów bez pełnego wciśnięcia sprzęgła

Zanim koło zębate zazębi się czysto, jego prędkość obrotowa i prędkość wałka muszą być identyczne. To zadanie synchronizatorów. Gdy kierowca wciska sprzęgło, tarcza rozłącza się i odcina silnik od skrzyni. Wtedy synchronizator wyrównuje prędkości wałków wejściowego i wyjściowego.

Jeśli sprzęgło nie zostanie wciśnięte do końca, synchronizatory muszą walczyć z pełnym momentem obrotowym silnika. Powoduje to ogromne tarcie i może wręcz całkowicie zniszczyć te elementy. Niektóre specjalistyczne skrzynie, na przykład w autach wyczynowych, są zaprojektowane do zmian biegów bez sprzęgła w określonych warunkach. Wymaga to jednak precyzyjnej kontroli momentu obrotowego. Dla wszystkich pozostałych skrzyń manualnych zasada jest jedna - sprzęgło zawsze wciska się do oporu przed zmianą biegu.





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