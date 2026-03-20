W przypadku nowej normy Euro 7 będzie to już zakazane. Dlatego producenci tacy jak Audi, BMW czy Mercedes zaczynają coraz częściej sięgać w kierunku rozwiązania zwanego cyklem Millera. Na czym polega ten cykl spalania?

Jak działa cykl Millera w silniku?

W klasycznym silniku zawór dolotowy zamyka się w momencie, gdy tłok dochodzi do najniższego punktu w cylindrze. Powietrze i paliwo są zasysane przez cały skok tłoka w dół, a potem następuje sprężanie. W cyklu Millera zawór dolotowy zamyka się wcześniej - zanim tłok dotrze do dołu. Co to zmienia?

Tłok nadal się opuszcza, ale świeża mieszanka już nie napływa. Gaz zamknięty w cylindrze zaczyna się rozprężać, przez co jego temperatura i ciśnienie spadają. Gdy tłok zaczyna wracać do góry i sprężać mieszankę, startuje z niższej temperatury. Efekt? Spalanie jest chłodniejsze, a to dokładnie tego potrzebują producenci, żeby spełnić wymogi Euro 7.

Jest jednak pewien haczyk. Skoro zawór zamyka się wcześniej, do cylindra trafia mniej powietrza. Bez dodatkowych rozwiązań silnik straciłby moc. Dlatego współczesne jednostki z cyklem Millera mają mocniejsze turbosprężarki i wydajniejsze chłodnice powietrza doładowania. Turbosprężarka wtłacza więcej powietrza pod wyższym ciśnieniem, kompensując krótszy czas napełniania cylindra.

Dlaczego Euro 7 wymusza zmiany w silnikach?

Kluczowe pojęcie to lambda 1 - idealny stosunek powietrza do paliwa, przy którym katalizator trójdrożny działa najskuteczniej. Dla benzyny to 14,7 kg powietrza na każdy kilogram paliwa. Tylko przy tych proporcjach katalizator jednocześnie neutralizuje tlenki azotu, tlenek węgla i niespalone węglowodory.

Do tej pory producenci mogli odstępować od lambda 1 przy dużych obciążeniach. Wtryskiwali więcej paliwa niż wynikało z obliczeń, bo nadmiar benzyny parując odbierał ciepło i chronił komponenty przed uszkodzeniem. To tak zwane wzbogacanie mieszanki - skuteczne, ale zwiększające emisję szkodliwych substancji.

Euro 7 praktycznie eliminuje tę metodę. Silnik musi utrzymywać lambda 1 niemal cały czas, także podczas jazdy z pełnym gazem. Bez chłodzącego działania nadmiaru paliwa temperatury w komorze spalania rosną do niebezpiecznych poziomów. Cykl Millera pozwala je obniżyć w inny sposób - przez wcześniejsze zamknięcie zaworów i rozprężenie mieszanki przed sprężaniem.

Przykładem konsekwencji nowych przepisów jest BMW M5 w wersji spełniającej Euro 7 od marca 2026 roku. Silnik V8 biturbo stracił 41 KM w porównaniu do wcześniejszej specyfikacji - jego moc spadła z 585 do 544 KM. To bezpośredni efekt rezygnacji z wzbogacania mieszanki i przejścia na cykl Millera.

BMW ratuje sytuację napędem hybrydowym. Silnik elektryczny o mocy 197 KM uzupełnia to, czego nie daje już jednostka spalinowa. Łączna moc systemowa pozostaje na poziomie 727 KM, ale proporcje się zmieniły - większy udział w napędzie ma elektryczny, a nie spalinowy.

Podobne rozwiązania będą coraz częstsze. Producenci, którzy chcą utrzymać wysokie moce w swoich modelach, muszą albo akceptować straty po stronie silnika spalinowego, albo kompensować je elektryfikacją.

Zalety i wady cyklu Millera

Główna korzyść to wyższa sprawność cieplna. Silnik zużywa mniej energii na sprężanie mieszanki, a jednocześnie pełniej wykorzystuje energię spalania podczas suwu pracy. Chłodniejsze spalanie oznacza też mniejszą emisję tlenków azotu, które powstają głównie w wysokich temperaturach. Niższa temperatura zmniejsza również ryzyko spalania stukowego, co pozwala stosować wyższe stopnie sprężania i dodatkowo poprawiać sprawność.

Wady? Przede wszystkim potrzeba mocniejszego doładowania. Turbosprężarka musi pracować intensywniej, żeby zrekompensować mniejsze napełnienie cylindrów. To zwiększa złożoność konstrukcji i może powodować opóźnienia w reakcji na gaz. Przy bardzo wysokich obrotach krótki czas napełniania cylindra ogranicza możliwości silnika, dlatego jednostki z cyklem Millera rzadko mają dobre osiągi przy wysokich obrotach.

W autach hybrydowych te wady są mniej odczuwalne. Silnik elektryczny może wspomagać napęd w momentach, gdy jednostka spalinowa jeszcze nie otrzymała "boostu" turbodoładowania lub działa w mniej efektywnym zakresie obrotów.

