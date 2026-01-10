Co oznaczają kropki na oponie i feldze? Czy jest się czym martwic?

Spis treści: Jakie kropki stosuje się na oponach? Co oznaczają kolorowe kropki na oponach? Co oznaczają kropki na felgach?

Oznaczenia, o których mówimy, zwykle mają postać kolorowych kropek, ale zdarzają się też trójkąty. Spotkać je można na nowych elementach i jeśli ktoś je zauważa już podczas kupowania, zwykle sądzi, że jest to jakieś oznaczenie producenta, bez znaczenia dla użytkownika. Tymczasem wcale tak nie jest.

Jakie kropki stosuje się na oponach?

Kropki umieszcza się na zewnętrznej, widocznej stronie opony. Nanoszone są już w fabryce, a mogą mieć różne kolory. Spotyka się kropki żółte, czerwone, białe, zielone albo pomarańczowe.

Dokładny wygląd takiego oznaczenia zależy od danego producenta - każdy ma własny system. Może być też tak, że jeden producent stosuje różne oznaczenia, zależnie od modelu opon.

Co oznaczają kolorowe kropki na oponach?

Skoro już rozwialiśmy wątpliwości, że kropki na oponach to nie jakiś kod stosowany przez złodziei, przechadzających się po parkingach i "typujących" kolejne ofiary, to do czego one służą? Dla kierowcy to potwierdzenie, że opona przeszła wszystkie testy w fabryce i jest gotowa do montażu w samochodzie.

Z kolei dla wulkanizatora to informacja o tym, w którym miejscu opona jest najcięższa. Wyznacza tym samym tak zwany punkt wyważenia. Pozwala on określić w którym miejscu umieścić oponę względem wentyla, żeby później w łatwy sposób ją wyważyć, bez konieczności zakładania dużej liczby ciężarków czy pasków. Jednak każdy doświadczony specjalista poradzi sobie bez kropki na boku opony.

Zaznaczmy od razu, że może się zdarzyć, iż nowa opona nie będzie miała takiego oznaczenia. Nie jest to jednak powód do obaw, że ogumienie może mieć gorszą jakość. Każda opona, która trafia na rynek przechodzi te same testy jakości, aby na koniec uzyskać odpowiedni certyfikat. Niektórzy producenci mogą po prostu nie stosować kolorowych symboli do oznaczania produktów.

Co oznaczają kropki na felgach?

Czasami kolorowe kropki pojawiają się również na felgach. Są najczęściej stosowane w ramach porozumień pomiędzy producentami felg i opon, w celu ułatwienia montażu dużych partii. Wszystko po to, żeby uzyskać jak najlepsze parametry takich zestawów. Często na oponach u markowych producentów można znaleźć specjalne znaczniki, które ułatwią montaż na referencyjnych felgach.

