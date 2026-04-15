Zabrudzony filtr paliwa pracuje nieefektywnie, a to wprost przekłada się na gorsze osiągi i wyższe zużycie paliwa. Stara zasada mówi, że filtr oleju powinno wymieniać się zawsze przy samej wymianie oleju.

Jak działa filtr oleju?

Pompa olejowa zasysa olej z miski olejowej i tłoczy go przez cały silnik, smarując tłoki, wałki, łożyska i dziesiątki innych współpracujących elementów. Zanim olej wróci do obiegu, przepływa przez filtr, który wyłapuje metaliczne opiłki, brud i inne zanieczyszczenia.

Kłopot pojawia się wtedy, gdy filtr jest zapchany. Ograniczony przepływ oleju zmusza silnik do cięższej pracy, a ciężej pracujący silnik zużywa więcej paliwa.

Na rynku dostępne są różne rodzaje filtrów. Filtry celulozowe, są najtańsze, mają nieregularną porowatość i szybciej się zapychają. Filtry z syntetycznym włóknem szklanym są bardziej jednorodne, mają więcej porów i zatrzymują więcej zanieczyszczeń przez dłuższy czas. Oznacza to, że olej przepływa swobodniej.

Dobry filtr syntetyczny od renomowanego producenta kosztuje w Polsce około 40-60 zł, celulozowy - połowie tej kwoty. Warto też zwrócić uwagę na współczynnik Beta, czyli tzw. efektywność wychwytywania cząstek. Im wyższy, tym więcej zanieczyszczeń filtr zatrzymuje.

Co ile wymieniać filtr oleju?

Filtr oleju wymienia się razem z olejem - to reguła, od której nie ma powodu odstępować. Producenci samochodów zazwyczaj podają interwały od 10 tys. do 30 tys. km, w zależności od konstrukcji silnika i rodzaju stosowanego oleju. Przy oleju syntetycznym można spokojnie odczekać do górnej granicy zalecanej przez producenta. Przy mineralnym lub półsyntetycznym lepiej trzymać się krótszych odstępów.

Są jednak wyjątki. Jeśli jeździmy głównie po mieście, w korkach i generalnie na krótkich trasach - filtr i olej zużywają się szybciej. Miejska jazda to warunki, w których olej nagrzewa się i stygnie wielokrotnie w ciągu dnia, a silnik pracuje na biegu jałowym. W takim przypadku warto skrócić interwał wymiany o 20-30 proc. względem zaleceń producenta.

Wymiana oleju w aucie

Przy okazji wymiany filtra warto upewnić się, że sięgamy po olej o właściwej lepkości. Zastosowanie oleju 10W-30 w silniku, który wymaga 5W-30, zwiększa opory wewnętrzne i wprost przekłada się na wyższe spalanie. Dobrze dobrany olej może obniżyć zużycie paliwa nawet o 2 proc. To nieduża wartość, ale przy dzisiejszych cenach paliw i przebiegach rzędu kilkudziesięciu tysięcy kilometrów rocznie - jak najbardziej odczuwalna.

