Spis treści: Jak działa AdBlue? Co się stanie, gdy AdBlue się skończy? Jak zatankować AdBlue i ile on kosztuje?

AdBlue to płyn, która pełni kluczową funkcję w ograniczaniu emisji szkodliwych związków azotu (NOx) w jednostkach wysokoprężnych. Składa się on w 32,5 proc. z mocznika oraz w 67,5 proc. z wody pozbawionej minerałów, i współdziała z technologią selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Dla kierowców diesli najważniejszy fakt, że wszystkie produkty AdBlue charakteryzują się jednakowym składem, więc wybierając ekonomiczniejszy wariant, nie musimy obawiać się gorszej jakości.

Jak działa AdBlue?

Implementacja tej technologii była bezpośrednio związana z wprowadzeniem standardów Euro 6 w okresie 2014-2015, które radykalnie obniżyły dopuszczalne wartości emisji tlenków azotu do maksymalnie 80 mg/km w przypadku jednostek wysokoprężnych.

Po wprowadzeniu do systemu wydechowego płynu AdBlue, tuż przed reaktorem SCR, związek w wyniku oddziaływania wysokich temperatur ulega transformacji chemicznej. Rezultatem jest wytworzenie amoniaku oraz dwutlenku węgla. Kolejnym etapem jest reakcja amoniaku z tlenkami azotu, która przekształca je w bezpieczne komponenty - azot oraz wodę. Technologia neutralizuje około 90 proc. toksycznych związków.

Co się stanie, gdy AdBlue się skończy?

Jego brak praktycznie uniemożliwia użytkowanie pojazdu. Dzieje się tak, ponieważ sterownik silnika może spowodować jego zablokowanie lub aktywację trybu, w którym drastycznie ograniczana jest moc (rzadziej). Słowem - po wyłączeniu jednostki napędowej prawdopodobnie nie będzie możliwe jej ponowne uruchomienie. Co więcej, istnieje ryzyko uszkodzenia reaktora SCR, którego wymiana nie należy do tanich - standardowo kosztuje co najmniej tysiąc złotych.

Zazwyczaj dodanie płynu AdBlue przywraca normalne funkcjonowanie systemu i umożliwia dalszą eksploatację - bez potrzeby wizyty w warsztacie. Ubytek płynu AdBlue i jego niski poziom są jednak czytelnie i wcześnie komunikowane kierowcy w komputerze pokładowym. Informuje on o tym problemie nawet na 1-2 tys. km przed całkowitym wyczerpaniem. Zbiornik na AdBlue mają zwykle od 12 do 18 litrów pojemności.

Jak zatankować AdBlue i ile on kosztuje?

Płyn AdBlue można uzupełnić samodzielnie. Dystrybutory w charakterystycznym niebieskim kolorze znajdują się na licznych stacjach paliw, alternatywnie można wykorzystać standardowy kanister z płynem nabytym na miejscu. Warto jednak rozważyć zakup przez internet, gdzie ceny mogą być nawet dwukrotnie niższe - 5-litrowe opakowanie kosztuje zazwyczaj od kilkunastu złotych, natomiast za 10-litrowy pojemnik zapłacimy około 50 złotych.

Jeden pełny zbiornik AdBlue wystarcza zwykle na przejechanie od 5 do 20 tys. kilometrów. Rozpiętość wynika przede wszystkim z odmiennego stylu jazdy, parametrów jednostki napędowej oraz wielkości samego zbiornika.

