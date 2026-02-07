Spis treści: Co oznacza Pb95 i Pb98? Czy warto tankować paliwo 98-oktanowe? Co się stanie, jak wleję paliwo 98 zamiast 95?

Co oznacza Pb95 i Pb98?

Oznaczenia 95 i 98 na dystrybutorach symbolizują liczbę oktanową benzyny bezołowiowej. Ta z kolei jest parametrem określającym odporność danego paliwa na spalanie stukowe. Wyższa liczba oznacza większą odporność na samozapłon, czyli gwałtowny i niekontrolowany zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku.

Zjawisko charakteryzuje się "metalicznym" odgłosem, który dochodzi z jednostki napędowej. Podkreślmy, ta gwałtowna reakcja nie jest dobra dla silnika, ponieważ doprowadza do przeciążenia wielu podzespołów, takich jak tłoki, zawory czy układ korbowy. Intensywne spalanie stukowe może na dłuższą metę spowodować uszkodzenie silnika.

W związku z tym producenci zabezpieczają jednostki poprzez montowanie czujników spalania stukowego. W zależności od zatankowanego paliwa, komputer potrafi w taki sposób dostosować pracę jednostki, by uniknąć tego zjawiska.

Czy warto tankować paliwo 98-oktanowe?

Wciąż wśród wielu kierowców pokutuje przekonanie, że lepiej tankować benzynę 98-oktanową, ponieważ zapewnia lepsze osiągi (są tacy, którzy myślą, że skoro to paliwo jest droższe, to musi być lepsze). W większości przypadków nie jest to jednak prawda. W pojeździe, który jest przystosowany do zasilania paliwem 95-oktanowym, nalanie "98-ki" nie sprawi nagle, że auto np. będzie lepiej reagować na gaz.

Natomiast prawdą jest, że zatankowanie 95-oktanowego paliwa do samochodu przystosowanego do benzyny 98 doprowadzi do obniżenia osiągów. Wówczas wspomniany już komputer sterujący pracą silnika wykryje ryzyko spalania stukowego i odpowiednio dostosuje parametry pracy. Warto jednak zaznaczyć, że w tym konkretnym przypadku problem dotyczy przede wszystkim samochodów sportowych z mocno wysilonymi jednostkami napędowymi.

W czasie odwiedzin na stacji benzynowej warto stosować się do zaleceń producenta i tankować rekomendowane paliwo. Niezbędne informacje można znaleźć najczęściej na wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa.

Co się stanie, jak wleję paliwo 98 zamiast 95?

Jeżeli jednak zdarzy się nam pomyłka i zatankujemy do zbiornika paliwo o wyższych lub niższych parametrach, nie powinniśmy panikować ani nawet za bardzo się tym przejmować. Nowe paliwo wymiesza się z pozostałościami znajdującymi się w baku. W czasie kolejnej wizyty warto jednak przypilnować, by zatankować odpowiednie paliwo.

