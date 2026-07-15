Konwerter momentu to serce automatycznej skrzyni. W samochodach z manualem go nie ma - tam moc z silnika na skrzynię przenoszą koło zamachowe i sprzęgło. W aucie z automatem konwerter zastępuje koło zamachowe i pełni trzy zadania naraz: jako sprzęgło hydrokinetyczne przekazuje moc za pośrednictwem oleju przekładniowego (ATF), napędza pompę rozprowadzającą ten olej po skrzyni, a dzięki umieszczonemu w środku statorowi zwielokrotnia moment obrotowy, zawracając olej z powrotem do wirnika.

Po czym poznać zużyty konwerter momentu?

Najczęstszym objawem jest drżenie lub wibracje odczuwalne przy autostradowej prędkości. Wrażenie bywa podobne do przejeżdżania po akustycznych pasach ostrzegawczych, szczególnie podczas przyspieszania. Akurat to szarpanie często da się usunąć i mu zapobiec, wymieniając olej ATF i trzymając się zalecanych przez producenta interwałów serwisowych.

Do listy dochodzą inne sygnały. Zgrzytanie, grzechotanie, buczenie lub ciche stukanie w trakcie jazdy albo przy przełączaniu na tryb D to kolejny znak, że dzieje się coś złego. Opóźnione zmiany biegów, wahanie czy twarde, szarpiące przełożenia również mogą wskazywać na uszkodzony konwerter. W przypadku poważnych zaniedbań olej ATF potrafi się przegrzewać i z czasem ciemnieć.

Co niszczy konwerter momentu w automacie?

Główną przyczyną przedwczesnej awarii jest jazda ze zbyt niskim poziomem oleju ATF albo z płynem zanieczyszczonym. W autach wyposażonych w bagnet do ATF warto wyrobić sobie nawyk sprawdzania poziomu i stanu płynu - orientacyjnie co jakiś czas zgodnie z instrukcją obsługi. Brudny lub zdegradowany płyn generuje więcej ciepła i tarcia.

W idealnym scenariuszu konwerter i reszta skrzyni powinny wytrzymać cały okres życia auta. Nie żyjemy jednak w idealnym świecie, a zużycie jest nieuniknione wraz z wiekiem skrzyni i kolejnymi cyklami pracy. Łożyska igiełkowe, tarcze sprzęgła i uszczelnienia z czasem się degradują, a w połączeniu z rzadką wymianą oleju drobiny zużycia, opiłki metalu i zanieczyszczenia w płynie potrafią uszkodzić konwerter oraz inne podzespoły. Odrębnym zagrożeniem jest przegrzewanie się skrzyni, zwykle spowodowane wyciekami płynu albo problemami z chłodnicą i układem chłodzenia.

Czy można jeździć z uszkodzonym konwerterem momentu?

Szarpanie i twarde zmiany biegów prowadzą z czasem do poważniejszych i droższych uszkodzeń, a sama jazda przestaje być przyjemna. Uszkodzony konwerter powoduje szarpnięcia, opóźnienia w załączaniu napędu i gwałtowne przełożenia, a nieustanne ślizganie się wyraźnie podnosi zużycie paliwa. Do tego wadliwy element sprawia, że auto wydaje się ospałe i pozbawione mocy.

Naprawa wymaga profesjonalnej diagnozy i nie należy do tanich, ale zwlekanie wychodzi drożej. Wymiana samego konwertera to koszt rzędu nawet około 2-4 tys. zł za części i robociznę. Bywa też, że problem powoduje zapalenie kontrolki check engine lub skrzyni. Gdy zaświeci się ona przy jednoczesnym szarpaniu albo trudnościach z utrzymaniem biegu, wczesna diagnoza może uratować skrzynię przed całkowitym zniszczeniem.

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