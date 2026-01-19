Spis treści: Gdzie wyrzucić stary akumulator samochodowy? Akumulatory samochodowe to prawdziwe bomby ekologiczne Co dzieje się ze starym akumulatorem po oddaniu?

Wyrzucenie go do śmieci to bardzo zły pomysł. Nie tylko ze względu na środowisko, ale też na grzywnę, która może sięgnąć 5 tysięcy złotych.

Akumulator samochodowy waży kilkanaście kilogramów i większość tej masy stanowi ołów. Do tego dochodzi plastikowa obudowa i elektrolit, czyli wodny roztwór kwasu siarkowego. Każda z tych substancji jest szkodliwa dla środowiska. Ołów powoduje zatrucia u ludzi i zwierząt, uszkadza mózg, osłabia zdolności poznawcze. Kwas siarkowy to trucizna, która zmienia środowisko wodne i powoduje oparzenia. Plastik rozkłada się dziesiątki lat, kruszeje i trafia do organizmów żywych. Dlatego zużyty akumulator w żadnym wypadku nie powinien trafić do zwykłego kosza na śmieci.

Gdzie wyrzucić stary akumulator samochodowy?

Najprostsze rozwiązanie to zostawienie starego akumulatora tam, gdzie kupujemy nowy. Sklepy motoryzacyjne mają obowiązek przyjąć zużyty egzemplarz. Co więcej, w takim przypadku nie zapłacimy kaucji. Standardowo przy zakupie nowego akumulatora sprzedawca pobiera 30 złotych. Jeśli w ciągu 30 dni przyniesiemy stary akumulator, odzyskamy te pieniądze.

To samo dotyczy warsztatów samochodowych. Jeśli mechanik wymienia akumulator, zwykle można zostawić mu stary. Większość serwisów przyjmuje je bez problemu, choć warto wcześniej zapytać o tę możliwość.

Kolejnym bezpiecznym miejsce na oddanie starego akumulatora samochodowego są tak zwane PSZOK-i, czyli punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Każda gmina w Polsce prowadzi taki punkt i przyjmuje tam akumulatory bezpłatnie. Nie tylko zresztą samochodowe - można tam oddać też akumulatory z kosiarek czy motocykli.

Inne opcje to stacje demontażu pojazdów, potocznie zwane szrotami. Są przystosowane do przyjmowania odpadów niebezpiecznych i wiedzą, co z nimi zrobić. Niektóre punkty skupu złomu również przyjmują akumulatory, czasem nawet płacąc za nie symboliczną kwotę. Warto jednak wcześniej upewnić się, że dany punkt działa legalnie.

Akumulatory samochodowe to prawdziwe bomby ekologiczne

Substancje z akumulatora mogą skazić inne odpady, które potem trafiają do recyklingu - to dlatego pod żadnym pozorem nie powinno się ich wyrzucać do kontenerów na odpady zmieszane. Czasem niektóre firmy zarządzające wywozem odpadów organizują kontenery na odpady niebezpieczne (cyklicznie). Można wtedy zapytać obsługę, czy akumulator samochodowy znajduje się na liście.

Co dzieje się ze starym akumulatorem po oddaniu?

Akumulatory kwasowo-ołowiowe należą do najlepiej recyklingowanych odpadów w Unii Europejskiej. Praktycznie sto procent z nich trafia do przetworzenia. Plastikowe obudowy zamieniane są na granulat, z którego powstają obudowy nowych akumulatorów. Właściwie każdy nowy akumulator ma obudowę z materiałów pochodzących z recyklingu.

Ołów jest przetapiany i wykorzystywany ponownie, między innymi w produkcji kolejnych akumulatorów. Elektrolit przerabiany jest na siarczan sodowy, który trafia do przemysłu tekstylnego, szklarskiego i chemicznego.

