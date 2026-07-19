Spis treści: Ile wynosi mandat za brak przeglądu w 2026 roku? Czy za brak przeglądu jest laweta? Co jeszcze traci kierowca bez ważnego badania? Ile kosztuje przegląd i jak nie przegapić terminu?

Data ważności figuruje w dowodzie rejestracyjnym i w systemie CEPiK, więc podczas kontroli policjant sprawdzi ją w kilka sekund, nawet gdy kierowca nie wozi ze sobą dokumentu. Obowiązek okresowych badań wynika z art. 81 ustawy Prawo o ruchu drogowym, a jazda bez ważnego przeglądu bywa kwalifikowana jako prowadzenie pojazdu bez dopuszczenia do ruchu, co karze art. 94 § 2 Kodeksu wykroczeń.

Ile wynosi mandat za brak przeglądu w 2026 roku?

Widełki grzywny są szerokie - od 1,5 tys. do 5 tys. zł. O wysokości decydują okoliczności, stan techniczny auta i ocena funkcjonariusza. Warto przy tym rozwiać popularny mit: nie istnieje osobna, rosnąca opłata za każdy kolejny miesiąc zwłoki. Przekroczenie terminu o 30 dni nie uruchamia automatycznie wyższej kary. Działa to jednak inaczej, niż wielu zakłada - dłuższe opóźnienie utrudnia tłumaczenie, że było przypadkowe, i skłania kontrolującego do surowszej reakcji.

Mandat bywa zresztą najmniej dotkliwą częścią całej sytuacji. Dochodzi do tego zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, dziś realizowane najczęściej elektronicznie, przez wpis w systemie. Podstawę daje art. 132 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który pozwala zatrzymać dokument między innymi przy braku ważnego badania albo gdy stan auta zagraża bezpieczeństwu bądź środowisku.

Czy za brak przeglądu jest laweta?

Sam brak przeglądu, gdy pojazd nie stwarza bezpośredniego zagrożenia, zwykle kończy się mandatem, zatrzymaniem dowodu i skierowaniem na badanie - kierowca odjeżdża, choć powinien od razu umówić się na stację. Laweta wchodzi w grę dopiero wtedy, gdy do nieważnego przeglądu dokłada się poważna usterka, taka jak niesprawne hamulce, uszkodzone światła, poważne wycieki czy zniszczone opony. Wówczas funkcjonariusz może zakazać dalszej jazdy

Jeśli termin już minął, a samochód stoi z dala od stacji kontroli, najrozsądniej dowieźć go na lawecie z własnej inicjatywy.

Co jeszcze traci kierowca bez ważnego badania?

Nieważny przegląd nie oznacza automatycznej odmowy wypłaty z OC, bo poszkodowanych chronią przepisy o ubezpieczeniu obowiązkowym. Schody zaczynają się przy autocasco oraz w sytuacji, gdy ubezpieczyciel wykaże, że niesprawność auta miała związek ze szkodą - wtedy grozi postępowanie wyjaśniające i ograniczenie wypłaty. Powracającym nieporozumieniem jest też mylenie dwóch zupełnie odrębnych obowiązków: ważna polisa OC w niczym nie zastępuje aktualnego badania technicznego.

Ile kosztuje przegląd i jak nie przegapić terminu?

Od 19 września 2025 roku podstawowe badanie samochodu osobowego kosztuje 149 zł, po podwyżce wprowadzonej po ponad dwóch dekadach. Auto z instalacją LPG lub CNG to 245 zł, w tym 96 zł za badanie specjalistyczne, przegląd badania motocykla kosztuje 94 zł, a motoroweru 76 zł. Spóźnienie niczego w samym badaniu nie zmienia - diagnosta prześwietli te same podzespoły co zawsze, od hamulców i układu kierowniczego po zawieszenie, oświetlenie i emisję spalin.

Najprościej w ogóle nie dopuścić do przekroczenia terminu. Datę można sprawdzić w dowodzie, aplikacji mObywatel czy systemie CEPiK, a przypomnienie w telefonie z kilkutygodniowym zapasem daje czas na spokojne umówienie wizyty.

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