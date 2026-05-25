"12V batt reset" to najlepszy przyjaciel kierowcy. Ratuje w awaryjnej sytuacji

Michał Domański

Jednym z największych problemów nowoczesnych samochodów jest elektronika wysysająca prąd z 12-voltowych akumulatorów. Boleśnie przekonało się o tym wielu właścicieli hybryd oraz elektryków. Niektórzy producenci znaleźli jednak na to proste rozwiązanie.

Panel przycisków w samochodzie z widocznym przyciskiem 12V batt reset i innymi funkcjami, takimi jak Auto Hold.
Przycisk "12V batt reset" pozwala na uruchomienie hybrydy pomimo rozładowanego akumulatora

W skrócie

  • Elektronika w nowoczesnych samochodach może powodować rozładowanie 12-voltowych akumulatorów, co szczególnie odczuwają właściciele hybryd i elektryków.
  • Rozwiązaniem zastosowanym w hybrydowych modelach Kii i Hyundaia jest bateria litowo-polimerowa z systemem ochrony przed rozładowaniem i brak klasycznego akumulatora 12V.
  • Funkcja '12V batt reset' umożliwia ponowne podłączenie akumulatora po jego odcięciu, co pozwala uruchomić pojazd bez użycia prostownika czy kabli.
Problemy z akumulatorami 12-voltowymi to zmora nowoczesnych samochodów

Jedną z często przywoływanych zalet samochodów elektrycznych jest ich niezawodność. Ponieważ mają znacznie prostszą konstrukcję i składają się z mniejszej liczby podzespołów, niż pojazdy spalinowe, automatycznie sprawia to, że mniej rzeczy może się w nich popsuć.

Nie znaczy to bynajmniej, że elektryki są bezproblemowe. Paradoksalnie ich największym problemem jest brak prądu - ale nie w głównej baterii, tylko w 12-voltowym akumulatorze. Ten element kojarzy nam się z autami spalinowymi i wydaje się być pewnym paradoksem, że auto elektryczne mające dość energii, by pokonać kilkaset kilometrów może się nie uruchomić przez brak prądu w małym akumulatorze pod maską. Jednak według niemieckiego ADAC to właśnie jest najczęstszym problemem z jakim spotykają się właściciele elektryków i stanowi on co roku ponad połowę zgłoszeń.

Podobne perypetie mają kierowcy samochodów z napędem hybrydowym - szczególnie głośnym echem obiło się to w przypadku mniejszych modeli Toyoty. Pisaliśmy o tym kilka lat temu, a problem polegał na tym, że w hybrydach często stosuje się 12-voltowe akumulatory o małej pojemności, co może wydawać się zrozumiałe, jako że auto takie ma dodatkowo baterię trakcyjną.

Pojemność akumulatora rozruchowego w nowej hybrydowej Toyocie Yaris to zaledwie 35 Ah / materiały prasowel; /123RF/PICSEL
Niestety nowoczesne samochody naszpikowane są elektroniką, która zawsze pobiera trochę prądu, nawet jeśli pojazd stoi nieużywany. Do tego dochodzi system bezkluczykowy - ten wykrywa, że zbliżamy się do pojazdu i wzbudza część modułów auta, aby były gotowe, gdy kierowca usiądzie za kierownicą. Jeśli jednak tylko przechodzimy koło samochodu z kluczykiem (na przykład krzątając się koło niego w garażu czy pod domem), łatwo możemy doprowadzić do szybkiego rozładowania akumulatora.

Jak działa przycisk "12V batt reset"?

Rozwiązać ten problem postanowili inżynierowie Kii oraz Hyundaia i w hybrydowych modelach tych marek nie znajdziemy klasycznego 12-voltowego akumulatora. Zamiast tego stosuje się baterię litowo-polimerową, zintegrowaną z baterią trakcyjną. Wyposażona jest ona w system ochrony przed rozładowaniem, który odłącza ją, gdy grozi jej zbyt duża utrata prądu.

W takiej sytuacji pojazd zachowuje się tak, jakby akumulator rozruchowy był całkowicie rozładowany. Nie trzeba jednak szukać prostownika lub pomocy innego kierowcy i odpalać auto na kable. Wystarczy wcisnąć przycisk "12V batt reset", aby akumulator został ponownie podłączony i pozwolił na uruchomienie pojazdu. Jeśli tego nie zrobimy w ciągu 15 sekund, bateria zostanie ponownie odłączona. Po takim awaryjnym odpaleniu samochodu, producent zaleca półgodzinną przejażdżkę, aby 12-voltowy akumulator został odpowiednio doładowany.


