W skrócie Ostatni brakujący odcinek drogi ekspresowej S1 pomiędzy Mysłowicami a Bieruniem ma zostać oddany do ruchu w III kwartale 2027 roku.

Zaawansowanie prac na tym 10-kilometrowym fragmencie wynosi obecnie 60 proc., a nowa droga będzie posiadać po dwa pasy ruchu w każdym kierunku z możliwością dobudowy trzeciego.

Po zakończeniu wszystkich prac na tej trasie, droga ekspresowa S1 łącząca lotnisko w Pyrzowicach z granicą w Zwardoniu osiągnie łączną długość 133 km.

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Trasa S1 w woj. śląskim biegnie od granicy ze Słowacją w Zwardoniu, przez okolice Bielska-Białej i Oświęcimia w kierunku lotniska w Pyrzowicach, gdzie łączy się z autostradą A1. Niemal cała droga została już oddana do dyspozycji kierowców. Ostatnim fragmentem, na którym zakończą się prace, będzie odcinek pomiędzy Mysłowicami i Bieruniem.

Termin oddania ostatniego odcinka S1

Jak poinformował śląski oddział GDDKiA, zaawansowanie prac na trasie S1 pomiędzy Bieruniem i Mysłowicami wynosi 60 proc. Działania postępują i zgodnie z planem mają zakończyć się w III kwartale 2027 r. Wtedy też inwestycja zostanie oddana do ruchu.

Dla kierowców będzie to ogromna zmiana. Do tego czasu fragment ten będzie stanowił wąskie gardło na trasie S1, zaliczanej do europejskiego korytarza nr VI sieci TEN-T.

Zgodnie z dokumentacją techniczną nowy fragment S1 o długości 10 km będzie dysponował dwoma pasami o szerokości 3,5 m w każdym kierunku. Droga jest zaprojektowana w ten sposób, że możliwe będzie poszerzenie jej o trzeci pas ruchu w każdym z kierunków. Na odcinku zlokalizowano 16 obiektów inżynieryjnych, w tym wiadukt kolejowy i dwa miejsca obsługi podróżnych.

Ważna droga na południe

Droga ekspresowa S1 połączy autostradę A1 z południową granicą. Prace na tym fragmencie są intensywne. W sierpniu 2025 r. oddano do ruchu mierzący 10 km odcinek od węzła Oświęcim do węzła Brzeszcze oraz mierzący 4 km odcinek obwodnicy Oświęcimia. Dalszą część tego odcinka, do Dankowic, oddano w grudniu 2025 r.

Pod koniec marca 2026 r. przejezdność uzyskał odcinek S1 od Bierunia do Oświęcimia. Na początku został on otwarty tylko dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Po zakończeniu wszystkich prac trasa S1 od lotniska w Pyrzowicach do przejścia granicznego w Zwardoniu będzie mierzyć 133 km.





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