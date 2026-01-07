W skrócie Na węźle Mistrzejowice w czwartek zostanie na kilka minut wstrzymany ruch w związku z przełączeniem na nowy układ drogowy.

Kierowcy jadący z Krakowa w stronę Warszawy będą korzystać z nowego zjazdu, co ma usprawnić ruch i zmniejszyć korki.

Docelowe zmiany to część większego projektu porządkowania i domykania Północnej Obwodnicy Krakowa oraz trasy S7.

Kilka minut postoju, potem zmiana zasad jazdy

Wstrzymanie ruchu będzie związane z uruchomieniem nowego zjazdu na węźle Mistrzejowice. Drogowcy zapowiadają, że zatrzymanie samochodów potrwa tylko kilka minut, ale w jego trakcie kierowcy muszą liczyć się z jazdą jednym pasem w obu kierunkach - zarówno z Północnej Obwodnicy Krakowa na S7, jak i w relacji odwrotnej.

Zmiana organizacji ruchu ma charakter techniczny i jest niezbędna, by wprowadzić docelowe rozwiązanie. Termin może jeszcze ulec korekcie, jeśli warunki pogodowe okażą się niekorzystne.

Co dokładnie się zmieni na węźle Mistrzejowice?

Po zakończeniu prac kierowcy pojadą już według nowego schematu. Samochody jadące od strony Warszawy w kierunku Północnej Obwodnicy Krakowa pozostaną przy dotychczasowym zjeździe. Z kolei ruch z Krakowa na S7 w stronę Warszawy zostanie skierowany na nowy, docelowy zjazd.

Nowe połączenie ma 1,5 km długości i zastępuje rozwiązanie tymczasowe funkcjonujące od grudnia 2024 r. Do tej pory oba kierunki korzystały z jednego zjazdu, co przy dużym natężeniu ruchu powodowało spowolnienia i punktowe zatory.

Dlaczego drogowcy wprowadzają zmiany właśnie teraz?

Wprowadzenie docelowego zjazdu to kolejny etap porządkowania ruchu na północnych obrzeżach Krakowa. Węzeł Mistrzejowice ma w przyszłości obsługiwać zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny, bez konieczności stosowania prowizorycznych rozwiązań.

Pełne udostępnienie węzła, łączącego Północną Obwodnicę Krakowa z trasą S7 w obu kierunkach, planowane jest na październik br. Czwartkowe zmiany są jednym z kroków prowadzących do tego celu.

S7 wokół Krakowa coraz bliżej domknięcia

W grudniu 2024 r. oddano do ruchu 13,3-km odcinek trasy S7 od węzła Widoma do budowanego węzła Mistrzejowice. W realizacji pozostaje jeszcze 5-kilometrowy fragment prowadzący do węzła Nowa Huta. Na tym odcinku powstaje 29 obiektów inżynieryjnych, w tym mosty, wiadukty i estakady.

Po jego otwarciu Kraków zyska pełny ring drogowy, który ma przejąć znaczną część ruchu tranzytowego omijającego centrum miasta.

