W skrócie Wybrano ostateczny wariant przebiegu odcinka drogi ekspresowej S10 o długości około 120 km, łączącego autostradę A1 z drogą ekspresową S7.

Odcinek S10 będzie przebiegać około 5 km od Płocka, z planowanym węzłem Płock w miejscowości Goślice oraz nowym odcinkiem drogi krajowej nr 60.

Budowa fragmentu S10 w rejonie Płocka mogłaby rozpocząć się po zakończeniu etapu projektowego, a realizacja inwestycji planowana jest na lata 2030–2033.

Zapadła decyzja ws. odcinka S10. Wybrano przebieg trasy

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że Komitet Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybrał ostateczny wariant przebiegu drogi ekspresowej S10 na odcinku pomiędzy autostradą A1 a Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej.

Decyzja dotyczy fragmentu trasy o długości około 120 km. Wartość inwestycji szacowana jest na około 8 mld zł. Wybrany wariant zostanie teraz skierowany do procedury uzyskania decyzji środowiskowej. Dokument ten określa m.in. wpływ inwestycji na środowisko oraz pozwala przejść do kolejnych etapów przygotowania projektu drogowego.

Według zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury po uzyskaniu decyzji środowiskowej możliwe będzie przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji.

Odcinek S10 połączy autostradę A1 z trasą S7

Droga ekspresowa S10 w docelowym układzie ma mieć około 400 km długości i połączyć Szczecin z Warszawą. Trasa przebiegać będzie przez cztery województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie oraz mazowieckie.

Budowa trasy realizowana jest etapami. Odcinek, którego przebieg właśnie wybrano, będzie jednym z fragmentów łączących centralną Polskę z Pomorzem Zachodnim.

Na terenie Mazowsza droga ma przebiegać w odległości około 5 km od Płocka. Według obecnych założeń zjazd na trasę będzie możliwy na węźle Płock, który planowany jest w miejscowości Goślice.

Do węzła ma prowadzić nowy odcinek drogi krajowej nr 60. Budowa tego fragmentu drogi również ma być częścią całej inwestycji. Za przygotowanie inwestycji odpowiada bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

S10 w pobliżu Płocka. Inwestycja ważna dla regionu

Samorządy Płocka oraz powiatu płockiego od wielu lat zabiegały o poprowadzenie drogi ekspresowej w pobliżu miasta. Według obecnych ustaleń trasa ma przebiegać około 5 km od jego granic. Nowa droga ekspresowa ma poprawić dostępność komunikacyjną regionu oraz skrócić czas przejazdu pomiędzy centralną Polską a północno-zachodnią częścią kraju.

Według przedstawicieli resortu infrastruktury inwestycja ma znaczenie zarówno transportowe, jak i gospodarcze. Region płocki od lat wskazywany jest jako jeden z obszarów wymagających poprawy infrastruktury drogowej.

Kiedy ruszy budowa odcinka S10?

Po wyborze wariantu przebiegu kolejnym krokiem będzie przygotowanie dokumentacji środowiskowej. Dopiero po uzyskaniu decyzji środowiskowej możliwe będzie rozpoczęcie dalszych prac projektowych.

Według planów Ministerstwa Infrastruktury w przyszłym roku ma zostać ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Z kolei według informacji przekazywanych przez samorządy lokalne budowa odcinka drogi ekspresowej S10 w pobliżu Płocka mogłaby rozpocząć się po zakończeniu etapu projektowego. Wstępnie zakłada się, że realizacja inwestycji mogłaby nastąpić w latach 2030-2033.

