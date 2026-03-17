Nie ma już formalnych przeszkód, by GDDKiA podpisała kontrakty na dwa pierwsze odcinki poszerzenia autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. Umowa ma zostać podpisana wkrótce, a roboty - ruszyć w tym roku.

Które odcinki A2 pójdą na pierwszy ogień? Konkretne fragmenty trasy

Chodzi o skierowanie do realizacji dwóch z czterech odcinków po stronie stołecznej:

granica woj. łódzkiego i mazowieckiego - węzeł Grodzisk Mazowiecki (25,4 km),

węzeł Grodzisk Mazowiecki - węzeł Konotopa (17,2 km).

W przetargach najwyżej oceniono oferty Strabaga, od których odwołała się konkurencja. Po rozstrzygnięciach w KIO decyzje stały się korzystne dla zamawiającego.

Rozbudowa A2 to "ostatni dzwonek". Rząd wskazuje powód

"Czekaliśmy na tę decyzję od bardzo dawna. Mamy rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej i wreszcie możemy podpisać umowę na rozbudowę pierwszych odcinków A2. Jesteśmy na dobrej drodze do wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę tej trasy. Bardzo nas już goni czas, bo ta droga powinna być poszerzona wiele lat temu. To ostatni dzwonek, ponieważ inaczej nie uda nam się w sposób płynny prowadzić ruchu przy budowie Portu Polska" - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak w rozmowie z PAP.

Jak będą wyglądać prace na A2? Budowa pod ruchem i zmiany dla kierowców

"Po zawarciu kontraktów wykonawca szybko wejdzie w teren. Projekt i cała dokumentacja do dobudowy pasów są gotowe. Najpierw wprowadzi tymczasową organizację ruchu" - wyjaśnił PAP Marcin Amróz, dyrektor łódzkiego oddziału GDDKiA.

Jak dodał, prace będą prowadzone pod ruchem, z utrzymaniem przejazdu po dwóch pasach w każdym kierunku, wykorzystując cały przekrój jezdni.

Kolejne odcinki A2 w przetargu. Ile kosztuje rozbudowa trasy?

Następnym krokiem będzie wybór najkorzystniejszych ofert na odcinkach:

węzeł Łódź Północ - Łyszkowice (27,9 km): pięć ofert 374-512,2 mln zł,

Łyszkowice - granica województwa (21,8 km): sześć ofert 321,4-442,4 mln zł.

Łącznie w przetargu na rozbudowę A2 między Łodzią i Warszawą wpłynęło 18 ofert (cztery firmy i cztery konsorcja).

Trzeci i czwarty pas na A2. Zakres inwestycji i długość odcinków

Plan przewiduje trzeci pas od Łodzi Północ do Pruszkowa, a dalej - czwarty pas w kierunku Konotopy. Przebudowa obejmie 92 km, z czego 89 km to nowe pasy, a ok. 3 km przy węźle Łódź Północ to wymiana nawierzchni i modernizacja oświetlenia. Prace nad częścią odcinków mają się zakończyć w 2027 r., a całość w 2028 r.

A2 między Łodzią i Warszawą działa od 13 lat i należy do najruchliwszych tras w Polsce. Ostatni pomiar wskazał ponad 50-blisko 100 tys. pojazdów na dobę, a według prognoz natężenie będzie rosło, m.in. ze względu na wykorzystywanie tej trasy przez dojeżdżających do planowanego Portu Polska.

