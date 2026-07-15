Zakopiankę czeka rewolucja. Obok powstaną dziesiątki kilometrów nowych dróg

Spis treści: Zakopianka z nowymi drogami lokalnymi. Są oferty na projekt Nowe drogi wzdłuż Zakopianki mają przejąć ruch lokalny Ruch na Zakopiance stale rośnie Modernizacja Zakopianki trwa od lat

Do przetargu na zaprojektowanie dróg lokalnych wokół Zakopianki zgłosiło się 13 firm. Dziesięć ofert dotyczy odcinka pomiędzy Krakowem a Głogoczowem, natomiast trzy obejmują fragment między Głogoczowem i Myślenicami.

Jak poinformował Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA, teraz rozpoczyna się analiza złożonych dokumentów. "

Zakopianka z nowymi drogami lokalnymi. Są oferty na projekt

W przypadku odcinka Kraków - Głogoczów wykonawcy wycenili przygotowanie dokumentacji na kwoty od ponad 3,3 mln zł do blisko 8,3 mln zł. Budżet GDDKiA na to zadanie wynosi prawie 4,5 mln zł.

Dla fragmentu między Głogoczowem a Myślenicami złożono trzy oferty. Ich wartość mieści się w przedziale od niespełna 2 mln zł do blisko 4,4 mln zł. Na ten etap inwestor przeznaczył 2,5 mln zł.

Nowe drogi wzdłuż Zakopianki mają przejąć ruch lokalny

Projektanci będą mieli za zadanie przygotować koncepcję dwóch dróg lokalnych prowadzonych równolegle do Zakopianki - po obu stronach krajowej "siódemki". Ich rolą będzie przejęcie ruchu pomiędzy miejscowościami leżącymi przy trasie.

Jak wyjaśnia Kacper Michna, nowe rozwiązanie ma rozdzielić ruch lokalny od tranzytowego i turystycznego. - Takie rozwiązanie poprawi funkcjonowanie Zakopianki, gdyż skieruje niektórych kierowców na nowe drogi biegnące wzdłuż DK7. Oddzieli to w pewnym stopniu lokalny od ruchu tranzytowego i turystycznego. Równocześnie pozwoli mieszkańcom okolicznych miejscowości podróżować na krótkich odcinkach bez konieczności wjazdu na Zakopiankę - podkreślił.

Drogi powstaną na odcinku Kraków - Głogoczów GDDKiA

Realizacja tej koncepcji będzie wymagała przebudowy istniejącej infrastruktury. Plan zakłada poszerzenie 21,4 km obecnych dróg do szerokości 6 metrów oraz budowę dodatkowych 4,5 km nowych odcinków.

Ruch na Zakopiance stale rośnie

GDDKiA zaznacza, że projekt dróg lokalnych jest przygotowywany niezależnie od planowanej budowy nowej drogi ekspresowej S7 między Krakowem a Myślenicami. W przyszłości ekspresówka ma przejąć ruch tranzytowy i turystyczny, natomiast sieć dróg lokalnych poprawi bezpieczeństwo oraz ułatwi codzienne przejazdy mieszkańców.

Potrzebę takich zmian potwierdzają wyniki pomiarów ruchu. W Libertowie każdego dnia przejeżdża średnio około 56 tys. pojazdów. Dalej na południe natężenie jest nieco mniejsze, ale nadal bardzo wysokie - od blisko 40 tys. samochodów w rejonie Jawornika do ponad 52 tys. w Mogilanach.

Drogi powstaną też na fragmencie Głogoczów - Myślenice GDDKiA

Modernizacja Zakopianki trwa od lat

Odcinek DK7 między Krakowem a Myślenicami jest sukcesywnie przebudowywany. GDDKiA od lat realizuje kolejne inwestycje poprawiające przepustowość i bezpieczeństwo tej trasy.

Wcześniej powstały bezkolizyjne węzły w Myślenicach, Mogilanach i Głogoczowie. Dwa lata temu kierowcy zyskali węzeł w Gaju, w kwietniu otwarto nowy układ drogowy z tunelem w Krzyszkowicach, a kilka tygodni temu zakończono kolejne prace przy węźle w Myślenicach. Obecnie trwa budowa nowego układu drogowego z tunelem w Libertowie. W ostatnich latach wzdłuż Zakopianki wybudowano również trzy kładki dla pieszych - w Mogilanach, Głogoczowie i Myślenicach.

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