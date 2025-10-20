W skrócie Rozpoczęły się kolejne utrudnienia na Zakopiance związane z budową węzła Myślenice.

Droga krajowa nr 7 w Myślenicach została zwężona do jednego pasa w obu kierunkach.

Zmiany w organizacji ruchu potrwają do czwartku wieczorem, a kolejne utrudnienia przewidziano pod koniec października.

Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekazał, że w związku z pracami budowlanymi prowadzonymi na węźle Myślenice niezbędne będzie wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, co może doprowadzić do utrudnień. Przypomnijmy, że budowa tego węzła drogowego rozpoczęła się wiosną 2024 r. i potrwa do końca bieżącego roku. Inwestycję o wartości prawie 56 mln zł realizuje firma Banimex.

Dzięki budowie węzła Myślenice zlikwidowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Zakopianki i ul. Sobieskiego, a dodatkowo w ramach inwestycji powstaną pasy do wjazdu na węzeł oraz drogę krajową numer 7. Z kolei na ul. Sobieskiego powstanie rondo.

Dziś rozpoczną się utrudnienia na Zakopiance. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Utrudnienia na popularnej Zakopiance rozpoczęły się w poniedziałek rano. Po porannym szczycie komunikacyjnym około godziny 10 droga krajowa nr 7 przed Myślenicami (jadąc z Krakowa) została zwężona do jednego pasa w każdym kierunku.

Przedstawiciel GDDKiA przekazał, że samochody jadą na odcinku 250 m jednym pasem ruchu w obu kierunkach. Wprowadzenie takiej zmiany w organizacji ruchu jest niezbędne, aby zdemontować rusztowanie, przygotować zabezpieczenie antykorozyjne wiaduktu, a także przeprowadzić prace związane z poszerzeniem jezdni i montażem oświetlenia.

Utrudnienia na Zakopiance. Do kiedy w Myślenicach będzie zwężenie?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez GDDKiA utrudnienia na Zakopiance potrwają od poniedziałku do czwartku do godziny 20. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy na weekend zamierzają drogą krajową numer 7 wybrać się na Podhale.

W związku z budową węzła Myślenice utrudnień w ruchu będzie jednak zdecydowanie więcej. Kolejne zwężenie, w pobliżu budowanej kładki dla pieszych w rejonie dawnego Cmentarza Żydowskiego, pojawi się od 27 do 30 października.

Zakorkowana, zablokowana i remontowana - modernizacja Zakopianki trwa

Zakopianka łączy Kraków z Zakopanem, a ze względu na ogromny ruch turystyczny jest często zakorkowana. Droga krajowa nr 7 o długości 102 km rozpoczyna się umownie na rondzie Matecznego w Krakowie, a kończy jako ul. Kasprowicza w stolicy Podhala. Na odcinku 87 km trasa jest dwujezdniowa, natomiast fragment Myślenice - Rabka-Zdrój ma status trasy ekspresowej.

GDDKiA systematycznie modernizuje Zakopiankę, która szczególnie w okresie wakacyjnym odnotowuje rekordowe natężenie ruchu. 20 lipca bieżącego roku tunelem im. Marii i Lecha Kaczyńskich pod Luboniem Małym przejechał 22-milionowy pojazd, a tego samego dnia odnotowano również rekord ruchu dobowego - 48,4 tys. samochodów.

