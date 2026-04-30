W skrócie Rząd zapowiada zwiększenie budżetu na remonty dróg lokalnych oraz uproszczenie procedur przyznawania środków.

Pojawią się zmiany w zakresie inwestycji, w tym możliwość ograniczenia modernizacji do poprawy nawierzchni bez dodatkowej infrastruktury w mniej zurbanizowanych miejscach.

Procedury środowiskowe zostaną uproszczone, w tym podniesienie limitów długości odcinków remontowanych bez konieczności uzyskania decyzji środowiskowej.

Finansowanie dróg gminnych i powiatowych od dawna pozostaje jednym z głównych problemów samorządów. W wielu miejscach konieczne naprawy były odkładane, bo brakowało środków lub procedury trwały zbyt długo. Teraz pojawia się zapowiedź zmian, które mają poprawić sytuację zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym.

Rząd zapowiada zwiększenie środków na remonty dróg

Chociaż w 2025 roku na drogi lokalne przeznaczono łącznie 3,5 mld zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz rezerwy subwencji ogólnej - rząd deklaruje, że to nie koniec. Jak informuje Portal Samorządowy - najważniejsza zmiana dotyczy samego poziomu finansowania.

Podczas XVIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Stanisław Bukowiec - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury - zapowiedział zwiększenie środków dostępnych w funduszu i jednocześnie próbę skierowania większej ich części na remonty, a nie wyłącznie nowe inwestycje.

Ma to stanowić odpowiedź na wieloletnie postulaty samorządów, które wskazywały, że utrzymanie istniejących dróg jest równie pilne jak budowa nowych odcinków. Szczególny nacisk ma zostać położony na drogi powiatowe. To właśnie ten szczebel infrastruktury najczęściej wymaga napraw, a jednocześnie dysponuje ograniczonymi budżetami. W praktyce oznacza to większy udział tych dróg w podziale pieniędzy i większą szansę na realizację długo odkładanych remontów.

Łatwiejsze planowanie inwestycji i skrócenie czasu realizacji

Nowością ma być także odejście od sztywnego podejścia do zakresu inwestycji. W mniej zurbanizowanych miejscach nie każda modernizacja będzie musiała obejmować rozbudowaną infrastrukturę towarzyszącą. W praktyce oznacza to, że jeśli lokalne warunki nie uzasadniają budowy chodników, przejść dla pieszych czy oświetlenia, inwestycja będzie mogła ograniczyć się do samej poprawy nawierzchni. Takie podejście ma skrócić czas realizacji i pozwolić na objęcie remontami większej liczby odcinków.

Zmiany dotkną także procedur dot. decyzji środowiskowych

To jednak nie wszystko. Planowane zmiany obejmują także procedury środowiskowe, które dziś często wydłużają przygotowanie inwestycji. Po nowelizacji decyzja środowiskowa nie będzie potrzebna przy remontach odcinków do 4 km, a przy przebudowie lub poszerzeniu drogi do 2 km. To znaczące rozszerzenie w porównaniu z obecnym limitem 1 km.

Nowe regulacje mają również otworzyć drogę do finansowania inwestycji na drogach krajowych przebiegających przez miasta na prawach powiatu. Dotąd takie projekty były wykluczone z rządowego wsparcia, co w praktyce blokowało niektóre remonty, mimo ich dużego znaczenia dla lokalnych mieszkańców.

