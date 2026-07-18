Ważny tunel na drodze S1 do zamknięcia. Kiedy będzie przejezdny?
Ważny tunel na drodze ekspresowej zostanie zamknięty na dwa tygodnie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzi w tym czasie remont nawierzchni. Utrudnienia rozpoczną się 20 lipca i potrwają do 3 sierpnia. W tym czasie kierowcy będą musieli korzystać z wyznaczonych objazdów.
Spis treści:
- Tunel Emilia idzie do zamknięcia. Drogowcy wyjaśniają
- GDDKiA wyjaśnia, dlaczego nie będzie ruchu wahadłowego
- Objazdy dla samochodów osobowych i ciężarówek
- Remont po słowackiej stronie trwa do połowy sierpnia
GDDKiA poinformowała, że od 20 lipca do 3 sierpnia całkowicie wyłączony z ruchu będzie odcinek drogi ekspresowej S1 pomiędzy węzłami Laliki i Rajcza, obejmujący tunel Emilia. Powodem jest remont mocno zużytej nawierzchni.
Tunel Emilia idzie do zamknięcia. Drogowcy wyjaśniają
Jak wyjaśnił rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA Marcin Twardysko, obecna jezdnia zostanie sfrezowana, a następnie ułożona od nowa.
- Wykorzystujemy zamknięcie słowackiej autostrady D3 do przeprowadzenia remontu nawierzchni drogi ekspresowej S1. Prace obejmą odcinek między tunelem Emilia w Lalikach a węzłem Rajcza. Pozwoli to zminimalizować utrudnienia dla kierowców - przekazał.
GDDKiA wyjaśnia, dlaczego nie będzie ruchu wahadłowego
Drogowcy podkreślają, że prowadzenie prac przy utrzymaniu ruchu nie byłoby bezpieczne ani dla kierowców, ani dla pracowników wykonujących remont.
- Utrzymanie ruchu podczas prowadzenia robót wiązałoby się z istotnym ryzykiem wystąpienia zdarzeń drogowych, zagrożeniem dla pracowników oraz znacznym wydłużeniem czasu realizacji - zaznaczył Marcin Twardysko.
Jak dodał, alternatywą byłoby wprowadzenie ruchu wahadłowego na blisko dwukilometrowym odcinku trasy, co jeszcze bardziej utrudniłoby przejazd.
Objazdy dla samochodów osobowych i ciężarówek
Na czas zamknięcia wyznaczono objazdy. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton jadące w kierunku Słowacji zostaną skierowane drogą ekspresową S52 przez Cieszyn.
Pozostali kierowcy będą mogli korzystać z objazdu poprowadzonego starą drogą krajową nr 69.
Tunel Emilia to obiekt jednonawowy, ruch odbywa się w nim dwukierunkowo. Tunel budowano w latach 2008 - 2010, kosztował 147 mln zł. Został oddany do ruchu 5 marca 2010 roku, ma 678 m długości. Obok głównej nawy wydrążono mniejszy tunel ewakuacyjny.
Remont po słowackiej stronie trwa do połowy sierpnia
GDDKiA przypomina, że od ubiegłej niedzieli zamknięty jest również fragment słowackiej autostrady D3 między Svrcinovcem a Skalité. Prace obejmują tunele Svrcinovec i Polana.
Ruch został skierowany na starą drogę nr 12 przez Skalité. Na tej trasie obowiązuje zakaz przejazdu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony. Remont prowadzony przez słowackiego zarządcę ma zakończyć się 17 sierpnia.
Droga ekspresowa S1 prowadzi od węzła z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Z kolei słowacka autostrada D3 łączy przejście graniczne w Skalitem z Żyliną.