Spis treści: Tunel Emilia idzie do zamknięcia. Drogowcy wyjaśniają GDDKiA wyjaśnia, dlaczego nie będzie ruchu wahadłowego Objazdy dla samochodów osobowych i ciężarówek Remont po słowackiej stronie trwa do połowy sierpnia

GDDKiA poinformowała, że od 20 lipca do 3 sierpnia całkowicie wyłączony z ruchu będzie odcinek drogi ekspresowej S1 pomiędzy węzłami Laliki i Rajcza, obejmujący tunel Emilia. Powodem jest remont mocno zużytej nawierzchni.

Tunel Emilia idzie do zamknięcia. Drogowcy wyjaśniają

Jak wyjaśnił rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA Marcin Twardysko, obecna jezdnia zostanie sfrezowana, a następnie ułożona od nowa.

- Wykorzystujemy zamknięcie słowackiej autostrady D3 do przeprowadzenia remontu nawierzchni drogi ekspresowej S1. Prace obejmą odcinek między tunelem Emilia w Lalikach a węzłem Rajcza. Pozwoli to zminimalizować utrudnienia dla kierowców - przekazał.

GDDKiA wyjaśnia, dlaczego nie będzie ruchu wahadłowego

Drogowcy podkreślają, że prowadzenie prac przy utrzymaniu ruchu nie byłoby bezpieczne ani dla kierowców, ani dla pracowników wykonujących remont.

- Utrzymanie ruchu podczas prowadzenia robót wiązałoby się z istotnym ryzykiem wystąpienia zdarzeń drogowych, zagrożeniem dla pracowników oraz znacznym wydłużeniem czasu realizacji - zaznaczył Marcin Twardysko.

Jak dodał, alternatywą byłoby wprowadzenie ruchu wahadłowego na blisko dwukilometrowym odcinku trasy, co jeszcze bardziej utrudniłoby przejazd.

Objazdy dla samochodów osobowych i ciężarówek

Na czas zamknięcia wyznaczono objazdy. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton jadące w kierunku Słowacji zostaną skierowane drogą ekspresową S52 przez Cieszyn.

Pozostali kierowcy będą mogli korzystać z objazdu poprowadzonego starą drogą krajową nr 69.

GDDKiA przygotowała objazdy GDDKiA

Tunel Emilia to obiekt jednonawowy, ruch odbywa się w nim dwukierunkowo. Tunel budowano w latach 2008 - 2010, kosztował 147 mln zł. Został oddany do ruchu 5 marca 2010 roku, ma 678 m długości. Obok głównej nawy wydrążono mniejszy tunel ewakuacyjny.

Remont po słowackiej stronie trwa do połowy sierpnia

GDDKiA przypomina, że od ubiegłej niedzieli zamknięty jest również fragment słowackiej autostrady D3 między Svrcinovcem a Skalité. Prace obejmują tunele Svrcinovec i Polana.

Ruch został skierowany na starą drogę nr 12 przez Skalité. Na tej trasie obowiązuje zakaz przejazdu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony. Remont prowadzony przez słowackiego zarządcę ma zakończyć się 17 sierpnia.

Droga ekspresowa S1 prowadzi od węzła z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Z kolei słowacka autostrada D3 łączy przejście graniczne w Skalitem z Żyliną.





Od wypadku do wypadku, czyli zmiany w przepisach ruchu drogowego Polsat News