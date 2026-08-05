Ważny fragment drogi S1 do gruntownej przebudowy. Czy zyska trzeci pas?

Spis treści: Przebudowa S1 Brzęczkowice - Lędziny. Co zmieni się na trasie? Droga S1 będzie miała trzy pasy ruchu? Przetarg już trwa. Realizacja potrwa nawet cztery lata Nowa S1 coraz bliżej ukończenia

Inwestycja ma zwiększyć przepustowość jednej z najbardziej obciążonych części trasy. Jeśli umowa z wykonawcą zostanie podpisana jeszcze w tym roku, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami co najmniej do 2030 roku.

Przebudowa S1 Brzęczkowice - Lędziny. Co zmieni się na trasie?

Modernizacja obejmie odcinek od węzła Brzęczkowice na skrzyżowaniu z autostradą A4 do budowanego obecnie węzła Mysłowice Kosztowy. GDDKiA chce dostosować drogę do obecnych wymagań technicznych i przygotować ją na rosnący ruch.

W ramach inwestycji przewidziano wzmocnienie nawierzchni do nośności 11,5 tony na oś, przebudowę węzłów drogowych, budowę nowych wiaduktów w miejsce istniejących obiektów, wykonanie przepustów i przejść dla zwierząt oraz montaż ekranów akustycznych i nowego systemu odwodnienia. Prace obejmą również przebudowę oświetlenia, infrastruktury technicznej i sieci teletechnicznych.

Droga S1 będzie miała trzy pasy ruchu?

Podstawowy zakres zamówienia zakłada pozostawienie dwóch pasów ruchu w każdym kierunku oraz budowę szerszych poboczy. Jednocześnie wykonawca będzie musiał uzyskać decyzję środowiskową umożliwiającą rozbudowę trasy do trzech pasów ruchu w obu kierunkach.

GDDKiA zapowiada, że jeśli procedury administracyjne zakończą się odpowiednio wcześnie, skorzysta z prawa opcji i zleci wykonanie docelowego przekroju 2x3 w ramach tego samego kontraktu. W przeciwnym razie trzeci pas powstanie w późniejszym terminie na podstawie odrębnej umowy.

Przetarg już trwa. Realizacja potrwa nawet cztery lata

Oferty w przetargu można składać do 9 września. Na przygotowanie projektu, wykonanie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonawca będzie miał 44 miesiące. Do tego czasu nie będą wliczane przerwy zimowe przypadające między 16 grudnia a 15 marca.

Jeśli GDDKiA zdecyduje się na realizację wariantu z trzema pasami ruchu, termin zakończenia inwestycji wydłuży się o kolejne cztery miesiące.

Nowa S1 coraz bliżej ukończenia

Rozbudowywany odcinek będzie łączył się z nowym, około 40-kilometrowym przebiegiem S1 między Lędzinami a Bielskiem-Białą. Obecnie kierowcy korzystają już z blisko 30 km tej trasy na odcinku Bieruń - Bielsko-Biała. Do zakończenia pozostaje jeszcze fragment Lędziny - Bieruń, którego oddanie do ruchu planowane jest w przyszłym roku.

Według ostatnich informacji GDDKiA budowa około 10-kilometrowego odcinka między Mysłowicami a Bieruniem ma zakończyć się w trzecim kwartale 2027 roku.

Docelowo droga ekspresowa S1 połączy węzeł z autostradą A1 w rejonie lotniska Katowice w Pyrzowicach z granicą polsko-słowacką w Zwardoniu. Trasa jest częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T i stanowi jeden z najważniejszych korytarzy drogowych łączących północ oraz południe Europy.