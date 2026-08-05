Ważny fragment drogi S1 do gruntownej przebudowy. Czy zyska trzeci pas?

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na rozbudowę blisko 4,8-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1 między węzłem Brzęczkowice a Lędzinami. To fragment łączący autostradę A4 z budowanym obecnie nowym przebiegiem S1 w kierunku Bielska-Białej.

Odcinek drogi S1 Mysłowice–Lędziny, węzeł drogowy z wiaduktem, magazyny i tereny zielone po obu stronach.
Droga ekspresowa S1 na odcinku Mysłowice - LędzinyGDDKiA

Spis treści:

  1. Przebudowa S1 Brzęczkowice - Lędziny. Co zmieni się na trasie?
  2. Droga S1 będzie miała trzy pasy ruchu?
  3. Przetarg już trwa. Realizacja potrwa nawet cztery lata
  4. Nowa S1 coraz bliżej ukończenia

Inwestycja ma zwiększyć przepustowość jednej z najbardziej obciążonych części trasy. Jeśli umowa z wykonawcą zostanie podpisana jeszcze w tym roku, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami co najmniej do 2030 roku.

Przebudowa S1 Brzęczkowice - Lędziny. Co zmieni się na trasie?

Modernizacja obejmie odcinek od węzła Brzęczkowice na skrzyżowaniu z autostradą A4 do budowanego obecnie węzła Mysłowice Kosztowy. GDDKiA chce dostosować drogę do obecnych wymagań technicznych i przygotować ją na rosnący ruch.

W ramach inwestycji przewidziano wzmocnienie nawierzchni do nośności 11,5 tony na oś, przebudowę węzłów drogowych, budowę nowych wiaduktów w miejsce istniejących obiektów, wykonanie przepustów i przejść dla zwierząt oraz montaż ekranów akustycznych i nowego systemu odwodnienia. Prace obejmą również przebudowę oświetlenia, infrastruktury technicznej i sieci teletechnicznych.

Droga S1 będzie miała trzy pasy ruchu?

Podstawowy zakres zamówienia zakłada pozostawienie dwóch pasów ruchu w każdym kierunku oraz budowę szerszych poboczy. Jednocześnie wykonawca będzie musiał uzyskać decyzję środowiskową umożliwiającą rozbudowę trasy do trzech pasów ruchu w obu kierunkach.

GDDKiA zapowiada, że jeśli procedury administracyjne zakończą się odpowiednio wcześnie, skorzysta z prawa opcji i zleci wykonanie docelowego przekroju 2x3 w ramach tego samego kontraktu. W przeciwnym razie trzeci pas powstanie w późniejszym terminie na podstawie odrębnej umowy.

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Mirosław Domagała
Mirosław Domagała

Przetarg już trwa. Realizacja potrwa nawet cztery lata

Oferty w przetargu można składać do 9 września. Na przygotowanie projektu, wykonanie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonawca będzie miał 44 miesiące. Do tego czasu nie będą wliczane przerwy zimowe przypadające między 16 grudnia a 15 marca.

Jeśli GDDKiA zdecyduje się na realizację wariantu z trzema pasami ruchu, termin zakończenia inwestycji wydłuży się o kolejne cztery miesiące.

Nowa S1 coraz bliżej ukończenia

Rozbudowywany odcinek będzie łączył się z nowym, około 40-kilometrowym przebiegiem S1 między Lędzinami a Bielskiem-Białą. Obecnie kierowcy korzystają już z blisko 30 km tej trasy na odcinku Bieruń - Bielsko-Biała. Do zakończenia pozostaje jeszcze fragment Lędziny - Bieruń, którego oddanie do ruchu planowane jest w przyszłym roku.

Według ostatnich informacji GDDKiA budowa około 10-kilometrowego odcinka między Mysłowicami a Bieruniem ma zakończyć się w trzecim kwartale 2027 roku.

Docelowo droga ekspresowa S1 połączy węzeł z autostradą A1 w rejonie lotniska Katowice w Pyrzowicach z granicą polsko-słowacką w Zwardoniu. Trasa jest częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T i stanowi jeden z najważniejszych korytarzy drogowych łączących północ oraz południe Europy.

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