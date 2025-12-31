Warszawa będzie miała kolejną obwodnicę. Ruszył ważny przetarg

Co z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej?

Warszawski ośrodek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na zrealizowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla odcinka drogi ekspresowej S50 od węzła Przyborowice na S7 do okolic S8 na północny-wschód od Warszawy. W przyszłości fragment ten będzie stanowił część Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

Projektant, który zostanie wyłoniony w drodze tego postępowania, będzie miał za zadanie przeanalizowanie możliwych wariantów przebiegu nowej trasy. Skutkiem prac wykonanych przez wykonawcę będzie wskazanie takiego przebiegu trasy, który będzie najkorzystniejszy pod kątem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. Docelowo droga połączy się z przygotowywaną zachodnią częścią Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej i ominie stolicę od północy. Drogowcy szacują, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, umowa z wybraną firmą zostanie podpisana w połowie 2026 roku.

Tak w ogólnym zarysie ma wyglądać Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej GDDKiA

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Postęp prac

Równolegle GDDKiA prowadzi również obecnie prace nad wariantami przebiegów dwóch fragmentów obwodnicy na zachodzie. Dokładniej chodzi o fragmenty S7 na północ od Warszawy przez połączenie z planowaną drogą ekspresową S10 w rejonie Nacpolska i dalej do autostrady A2 oraz drogi S8, a następnie do S7 na południe od stolicy. Trzy z czterech projektowanych wariantów zachodniej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej poprowadzone są po nowym śladzie. Czwarty w jak największym stopniu ma wykorzystywać istniejącą drogę krajową nr 50.

Spotkania informacyjne z mieszkańcami i samorządami terenów, przez które przebiegają warianty obwodnicy, dobiegły już końca. Teraz zgłoszone uwagi są analizowane. Po skończeniu tego procesu wnioski, które okażą się możliwe do wprowadzenia, zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej.

Następnie wykonana zostanie analiza wielokryterialna w oparciu o kryteria społeczne, środowiskowe, techniczne oraz ekonomiczne. Jej wyniki pozwolą na wybór najkorzystniejszego wariantu przebiegu drogi, który z kolei będzie wskazany jako preferowany we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Planuje się, że stosowne dokumenty zostaną złożone w drugiej połowie 2026 roku.

