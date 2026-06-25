Spis treści: Kiedy otwarcie drogi S6 od Słupska do Leśnic? Jak przebiega nowa droga S6? S6 skróci podróż o 1,5 godziny Droga ekspresowa S6 ułatwi dojazd z południa do Trójmiasta

Kiedy otwarcie drogi S6 od Słupska do Leśnic?

Droga ekspresowa S6 na 40-kilometrowym fragmencie od Słupska do Leśnic zostanie udostępniona kierowcom w piątek, 26 czerwca - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Składają się na niego trzy odcinki realizacyjne:

Słupsk - Bobrowniki (16,1 km)

Bobrowniki - Skórowo (13,1 km)

Skórowo - Leśnice (10,9 km)

Jak przebiega nowa droga S6?

Większość nowej trasy przebiega w sąsiedztwie dawnej drogi krajowej nr 6, ale na fragmencie między Bobrownikami i Skórowem poprowadzono ją w nowym śladzie. W ramach inwestycji wybudowanych zostało pięć węzłów drogowych: Budy, Bobrowniki, Rzechcino, Skórowo i Leśnice.

Dodatkowo stworzony został nowy obwód drogowy Budy (z magazynem Soli) i po dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (po obu stronach drogi): Paprzyce oraz Darżewo. Oprócz tego stworzono w sumie 44 obiekty inżynierskie, w tym 24 przejścia dla zwierząt i 245-metrową estakadę nad doliną Łupawy.

S6 skróci podróż o 1,5 godziny

Udostępnienie 40-kilometrowego fragmentu oznacza, że kierowcy będą mogli przejechać ciągiem drogą ekspresową S6 od Goleniowa do Gdańska.

"Trasa S6 staje się kręgosłupem komunikacyjnym polskiego wybrzeża. Ma 380 km i łączy największe miasta północnej Polski: Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię i Gdańsk. Integruje dwa największe obszary metropolitalne polskiego wybrzeża oraz najważniejsze porty morskie kraju. Tegoroczne wyjazdy nad morze będą szybsze i wygodniejsze niż kiedykolwiek wcześniej" - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak w czasie wizytacji drogi, tuż przed udostępnieniem jej kierowcom. Szef resortu dodał, że dzięki tej drodze czas podróży między Gdańskiem i Szczecinem skróci się z ok. 5 godzin do ok. 3,5 godziny, czyli o ok. 1,5 godziny.

Droga ekspresowa S6 ułatwi dojazd z południa do Trójmiasta

Droga ekspresowa S6 (zwana również Trasą Kaszubską) to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w północnej Polsce i zarazem część europejskiego korytarza Via Hanseatica, która po ukończeniu połączy miasta południowego Bałtyku: od niemieckiej Lubeki do łotewskiej Rygi. S6 w obecnym kształcie jest też ważnym elementem sieci dróg międzynarodowych, m.in. jako część trasy europejskiej E28.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że trasa będzie miała znaczenie nie tylko dla osób mieszkających w rejonie południowych wybrzeży Bałtyku. Skorzystają z niej również mieszkańcy południowo-zachodnich terenów Polski, czy nawet Czesi. To dlatego, że na obwodnicy Szczecina S6 łączy się z S3, a ta z kolei stanowi kluczowe połączenie z Pomorzem Zachodnim dla mieszkających na wspomnianych terenach.





Cupra Leon VZ to praktyczne kombi o mocy 333 KM. Na torze jest jak przecinak INTERIA.PL