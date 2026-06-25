W piątek wielkie otwarcie drogi S6. Skróci dojazd o 1,5 godziny

Maciej Olesiuk

Maciej Olesiuk

Już w piątek, 26 czerwca 2026 r., w dzień zakończenia roku szkolnego, kierowcy skorzystają z nowego, 40-kilometrowego, fragmentu drogi ekspresowej S6 na Pomorzu. Tym samym trasa pozwoli na wygodny dojazd ze Szczecina do Trójmiasta. Będzie jednak miała znaczenie także dla mieszkańców południowych terenów Polski.

Nowoczesna, wielopasmowa droga ekspresowa S6 z oznakowaniem do Szczecina i turbinami wiatrowymi w tle
W dzień zakończenia roku szkolnego kierowcy otrzymają 40 km kluczowej drogi. Ministerstwo Infrastrukturymateriał zewnętrzny

Spis treści:

  1. Kiedy otwarcie drogi S6 od Słupska do Leśnic?
  2. Jak przebiega nowa droga S6?
  3. S6 skróci podróż o 1,5 godziny
  4. Droga ekspresowa S6 ułatwi dojazd z południa do Trójmiasta

Kiedy otwarcie drogi S6 od Słupska do Leśnic?

Droga ekspresowa S6 na 40-kilometrowym fragmencie od Słupska do Leśnic zostanie udostępniona kierowcom w piątek, 26 czerwca - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Składają się na niego trzy odcinki realizacyjne:

  • Słupsk - Bobrowniki (16,1 km)
  • Bobrowniki - Skórowo (13,1 km)
  • Skórowo - Leśnice (10,9 km)

Jak przebiega nowa droga S6?

Większość nowej trasy przebiega w sąsiedztwie dawnej drogi krajowej nr 6, ale na fragmencie między Bobrownikami i Skórowem poprowadzono ją w nowym śladzie. W ramach inwestycji wybudowanych zostało pięć węzłów drogowych: Budy, Bobrowniki, Rzechcino, Skórowo i Leśnice.

Dodatkowo stworzony został nowy obwód drogowy Budy (z magazynem Soli) i po dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (po obu stronach drogi): Paprzyce oraz Darżewo. Oprócz tego stworzono w sumie 44 obiekty inżynierskie, w tym 24 przejścia dla zwierząt i 245-metrową estakadę nad doliną Łupawy.

S6 skróci podróż o 1,5 godziny

Udostępnienie 40-kilometrowego fragmentu oznacza, że kierowcy będą mogli przejechać ciągiem drogą ekspresową S6 od Goleniowa do Gdańska.

"Trasa S6 staje się kręgosłupem komunikacyjnym polskiego wybrzeża. Ma 380 km i łączy największe miasta północnej Polski: Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię i Gdańsk. Integruje dwa największe obszary metropolitalne polskiego wybrzeża oraz najważniejsze porty morskie kraju. Tegoroczne wyjazdy nad morze będą szybsze i wygodniejsze niż kiedykolwiek wcześniej" - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak w czasie wizytacji drogi, tuż przed udostępnieniem jej kierowcom. Szef resortu dodał, że dzięki tej drodze czas podróży między Gdańskiem i Szczecinem skróci się z ok. 5 godzin do ok. 3,5 godziny, czyli o ok. 1,5 godziny.

Droga ekspresowa S6 ułatwi dojazd z południa do Trójmiasta

Droga ekspresowa S6 (zwana również Trasą Kaszubską) to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w północnej Polsce i zarazem część europejskiego korytarza Via Hanseatica, która po ukończeniu połączy miasta południowego Bałtyku: od niemieckiej Lubeki do łotewskiej Rygi. S6 w obecnym kształcie jest też ważnym elementem sieci dróg międzynarodowych, m.in. jako część trasy europejskiej E28.

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Mirosław Domagała
Mirosław Domagała

W tym miejscu warto zaznaczyć, że trasa będzie miała znaczenie nie tylko dla osób mieszkających w rejonie południowych wybrzeży Bałtyku. Skorzystają z niej również mieszkańcy południowo-zachodnich terenów Polski, czy nawet Czesi. To dlatego, że na obwodnicy Szczecina S6 łączy się z S3, a ta z kolei stanowi kluczowe połączenie z Pomorzem Zachodnim dla mieszkających na wspomnianych terenach.


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