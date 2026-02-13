Spis treści: Kiedy będzie gotowy ostatni odcinek S11 na Pomorzu? Kiedy S11 w Wielkopolsce? Jak idą prace na S11 w województwie opolskim? Kiedy budowa S11 na Śląsku?

Kołobrzeg i Metropolię Górnośląsko-Zagłębiowską dzieli ok. 615 km, z czego droga ekspresowa to ponad 560 km. Obecnie ukończonych jest 220 km. W realizacji jest obecnie niemal 127 km, w przetargu 80 km i ponad 190 km w przygotowaniu. Po ukończeniu kierowcy będą mogli dojechać z Zachodniego Pomorza do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 w nieco ponad pięć godzin (jadąc samochodem osobowym).

Jak idą prace na tej trasie?

Kiedy będzie gotowy ostatni odcinek S11 na Pomorzu?

Ostatni brakujący odcinek S11 w województwie zachodniopomorskim zostanie oddany do użytku planowo w trzecim kwartale 2026 roku. Mowa o liczącym 24,4 km fragmencie od Bobolic do Szczecinka. Drogowcy deklarują, że budowa przekroczyła już 75 proc.

Trasa budowana jest w zbliżeniu do obecnej drogi krajowej nr 11, co w wielu miejscach wymagało wprowadzenia w wielu miejscach tymczasowej organizacji ruchu. Ostatnie 3 km w tym województwie zostaną jednak zbudowane w ramach budowy dalszego ciągu tej trasy w wielkopolskim, w ramach odcinka Turowo - Podgaje.

Kiedy S11 w Wielkopolsce?

Jeśli chodzi o województwo wielkopolskie, w grudniu 2025 r. ogłoszono cztery przetargi na realizację blisko 80 km tej trasy w północnej części tego regionu. To wspomniany już odcinek Turowo - Podgaje (22,4 km), Podgaje - Jastrowie (13 km), Ujście - Budzyń (20,1 km) oraz Budzyń - Oborniki (22,8 km) Położone pomiędzy nimi dwa fragmenty, czyli Jastrowie - Piła (23,2 km) oraz Piła - Ujście (20 km) są na etapie prac przygotowawczych.

W lipcu 2024 r. podpisano natomiast umowę na zaprojektowanie i budowę ponad 22-kilometrowego odcinka Oborniki - Poznań (wraz z obwodnicą Obornik), który ułatwi dojazd do stolicy wielkopolski i autostrady A2. Drogowcy szacują, że trasa może zostać udostępniona w drugim kwartale 2028 r.

W przypadkach tras Kórnik - Jarocin (36,6 km) oraz Jarocin - Ostrów Wielkopolski (49 km) trwa postępowanie prowadzone w sprawie uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Po jej uzyskaniu przygotowana zostanie dokumentacja niezbędna do ogłoszenia (planowo jeszcze w tym roku) przetargów na wyłonienie wykonawców tych odcinków. Oprócz samych fragmentów S11 zbudowane zostaną również odcinki dwóch dróg krajowych stanowiących połączenie z DK15 (dla odcinka Kórnik - Jarocin) oraz z DK12 (Jarocin - Ostrów Wielkopolski).

W południowej części wielkopolskiego od Ostrowa Wielkopolskiego do Kępna w czerwcu i lipcu 2025 podpisano umowy na realizację kolejno dwóch odcinków: Przygodzice - Ostrzeszów Północ (12,6 km) oraz Ostrzeszów Północ - Kępno Północ (18,6 km), które połączą istniejące obwodnice Ostrowa Wielkopolskiego i Kępna. Obecnie wykonawcy pracują nad dokumentacją niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Z kolei rok wcześniej, w kwietniu 2024 r., podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę blisko czterokilometrowej drugiej jezdni na południowej części obwodnicy Kępna. Obecnie trwa procedura związana z wydaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakończenie robót planowane jest na drugą połowę 2027 r.

Ostatnie kilometry S11 w województwie wielkopolskim zostaną stworzone w ramach budowy połączenia obwodnicy Kępna z obwodnicą Olesna w województwie opolskim. Inwestycję podzielono na trzy odcinki realizacyjne. Pierwszy z nich, 12,5-kilometrowy fragment od końca obwodnicy Kępna do Siemianic w całości położony jest na terenie województwa. Obecnie toczy się postępowanie o uzyskanie decyzji ZRID.

Droga S11 pobiegnie z Koszalina, przez Piłę, Poznań i Kluczbork do Katowic GDDKiA

Jak idą prace na S11 w województwie opolskim?

Na Opolszczyźnie natomiast kolejne dwa odcinki wspomnianej trasy na granicy województw, czyli Siemianice - Gotartów (22,7 km, z czego 3 km na terenie województwa łódzkiego) i Gotartów - początek obwodnicy Olesna (10,5 km) również oczekują na wydanie decyzji ZRID. Drogowcy szacują, że wszystkie trzy odcinki zostaną udostępnione kierowcom w 2028 roku.

Kiedy budowa S11 na Śląsku?

Na Śląsku budowę trasy podzielono na trzy odcinki realizacyjne. W przypadku pierwszego z nich, od granicy województwa opolskiego i śląskiego do granicy powiatu lublinieckiego i tarnogórskiego (28,8 km) trwa końcowy etap postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Według informacji przekazanych przez RDOŚ decyzja powinna zostać wydana w drugim kwartale tego roku.

W czerwcu 2025 r. wydano z kolei decyzję środowiskową dla drugiego w kolejności fragmentu prowadzącego od granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła Radzionków (31 km). Ma ona rygor natychmiastowej wykonalności, ale złożono od niej odwołania, które Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska obecnie rozpatruje.

Dla trzeciego w kolejności odcinka S11 w województwie śląskim, czyli od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie (5 km), opracowywane są nowe rozwiązania układu tego drugiego węzła (na którym to połączy się z autostradą A1). Po wybraniu wariantu realizacyjnego wykonane zostaną jeszcze szczegółowe badania geologiczne oraz Koncepcja programowa. W tym roku planuje się również ogłosić przetarg na realizację tego fragmentu.

