W skrócie Na Zakopiance w rejonie Myślenic, od poniedziałku do czwartku, zamknięta będzie prawa jezdnia w stronę Zakopanego na odcinku około 700 metrów, a ruch będzie odbywał się jednym pasem w każdym kierunku.

Tego samego dnia zmieniona zostanie organizacja ruchu na ulicy Jana Sobieskiego, udostępniona zostanie droga dojazdowa jako objazd, a na samej ulicy Sobieskiego zaplanowano remont nawierzchni.

Budowa węzła drogowego w Myślenicach zbliża się do zakończenia i przewiduje likwidację sygnalizacji świetlnej, budowę nowych pasów, ronda oraz kładki dla pieszych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Zwężenie jezdni i ruch jednym pasem na Zakopiance

Jak informuje GDDKiA - zmiany w organizacji ruchu rozpoczną się w poniedziałek około godziny 9:00. Na liczącym około 700 metrów odcinku w rejonie skrzyżowania z ul. Sobieskiego w Myślenicach, zamknięta zostanie prawa jezdnia prowadząca w stronę Zakopanego. Samochody zostaną skierowane na jezdnię przeciwną, gdzie ruch będzie odbywał się po jednym pasie w każdym kierunku.

Drogowcy planują w tym czasie ułożyć ostatnią, ścieralną warstwę asfaltu na modernizowanym fragmencie trasy. Równolegle przewidziano montaż osłon przeciwolśnieniowych na barierach rozdzielających jezdnie. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do czwartku, do godziny 18:00.

Rozwiń

Zmiany także na samej ulicy Sobieskiego

To jednak nie koniec. Tego samego dnia, około południa, zmodyfikowany zostanie również ruch w obrębie ulicy Jana Sobieskiego, która łączy się z Zakopianką. Ponownie udostępniona zostanie droga dojazdowa pełniąca funkcję objazdu dla kierowców, ponieważ na samej ulicy Sobieskiego zaplanowano remont nawierzchni.

Nowe rozwiązanie ma ograniczyć utrudnienia w rejonie skrzyżowania i umożliwić prowadzenie prac bez całkowitego wstrzymywania ruchu. Kierowcy powinni jednak liczyć się ze spowolnieniem przejazdu, zwłaszcza w godzinach większego natężenia ruchu.

Budowa węzła na Zakopiance w ostatniej fazie

Budowa węzła drogowego w Myślenicach rozpoczęła się wiosną 2024 roku i zbliża się do zakończenia. Inwestycję o wartości blisko 56 mln zł realizuje firma Banimex ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Po zakończeniu prac zniknie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Zakopianki z ul. Sobieskiego. Powstaną dodatkowe pasy umożliwiające wygodniejszy wjazd na drogę krajową nr 7 oraz nowe rondo na ulicy Sobieskiego. W ramach inwestycji przewidziano także budowę kładki dla pieszych w rejonie dawnego cmentarza żydowskiego, co pozwoli na likwidację dotychczasowego przejścia przez jezdnię.

