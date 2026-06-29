W skrócie Na odcinku drogi ekspresowej S17 w kierunku Warszawy wykryto uszkodzenie nawierzchni, które doprowadziło do zamknięcia fragmentu trasy do odwołania.

Zamknięta została jezdnia między węzłami Żyrzyn i Skrudki, a kierowcy są kierowani na objazdy drogami wojewódzkimi oraz starą drogą krajową nr 17.

Nie ustalono jeszcze przyczyny ani terminu usunięcia usterek, a fragment drogi objęty jest gwarancją wykonawcy.

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Początek sezonu wakacyjnych wyjazdów oznacza większy ruch na drogach, dlatego każda nieplanowana blokada głównej trasy może szybko przełożyć się na wydłużenie podróży. Tym razem problem dotyczy lubelskiego odcinka drogi ekspresowej S17 - jednej z kluczowych tras łączących region ze stolicą.

Zamknięty fragment S17 po wykryciu uszkodzenia

Utrudnienia dotyczą jezdni prowadzącej w stronę Warszawy pomiędzy węzłami Żyrzyn i Skrudki. W rejonie miejscowości Żerdź drogowcy zauważyli deformację nawierzchni. Jak przekazał lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - nierówność została uznana za na tyle poważną, że dalsze utrzymanie ruchu na tym odcinku mogłoby stanowić zagrożenie dla kierowców.

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Na tym etapie nie podano, co dokładnie doprowadziło do uszkodzenia, chociaż niewykluczone, że problem ma związek z wysokimi temperaturami, które w ostatnim czasie występowały w regionie. Nie ujawniono również skali deformacji ani szczegółów technicznych dotyczących stanu jezdni.

Objazdy i oczekiwanie na naprawę S17

Po zamknięciu fragmentu ekspresówki wprowadzono objazdy. Kierowcy jadący od strony Lublina są kierowani na węźle Żyrzyn poza trasę S17. Dalej ruch odbywa się drogami wojewódzkimi nr 824 i 839 oraz tzw. starą drogą krajową nr 17 aż do węzła Skrudki, gdzie możliwy jest ponowny wjazd na ekspresówkę i kontynuowanie podróży w kierunku Warszawy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała jednocześnie, że odcinek objęty utrudnieniami pozostaje na gwarancji wykonawcy. Oznacza to, że przed rozpoczęciem prac konieczne będzie ustalenie przyczyn uszkodzenia i zakresu niezbędnych napraw.

Na razie nie wiadomo, kiedy ruch na S17 zostanie przywrócony. Lubelska policja potwierdziła, że do czasu zakończenia działań, kierowcy muszą liczyć się z obowiązującą zmianą organizacji ruchu.

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