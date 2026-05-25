Spis treści: Jak będzie wyglądać droga ekspresowa S10? 750 mln zł na drogę S10 Ile pieniędzy da Unia Europejska na polskie drogi?

Jak będzie wyglądać droga ekspresowa S10?

Droga ekspresowa S10 po ukończeniu będzie miała ok. 400 km i stworzy najkrótsze drogowe połączenie Szczecina z Warszawą. Droga poprowadzi przez Piłę, Bydgoszcz, Toruń do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w okolicy Naruszewa i dalej przez S7 do samej stolicy. Tym samym trasa stworzy alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2. Oczywistym w związku z tym jest, że droga S10 będzie stanowiła ważne połączenie nie tylko z punktu widzenia ruchu lokalnego, ale także krajowego. Dodatkowo wchodząc w skład Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) trasa będzie miała znaczenie międzynarodowe.

750 mln zł na drogę S10

Jednym z istotnych fragmentów S10 będzie stanowić liczący ponad 50 km odcinek między Bydgoszczą i Toruniem. Planowo realizacja trasy będzie kosztować ponad 2,1 mld zł. Teraz jednak wiadomo, że za część tych wydatków zapłaci Unia Europejska. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformowali o podpisaniu umowy o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Wsparcie ze środków unijnych wyniesie 750 mln zł.

Na trasie zbudowanych zostanie siedem nowych węzłów drogowych: Bydgoszcz Park Przemysłowy, Bydgoszcz Łęgnowo, Solec Kujawski, Toruń Podgórz, Toruń Czerniewice, Zielona i Brzoza. Dodatkowo rozbudowane zostaną węzły Bydgoszcz Południe i Toruń Zachód.

Dodatkowo w ramach inwestycji stworzone zostaną cztery Miejsca Obsługi Podróżnych: będą to pary MOP Emilianowo i Cierpice Północ. Inwestycja zakłada również budowę szeregu obiektów inżynierskich, w tym mostów, wiaduktów, estakad czy przepustów.

Ile pieniędzy da Unia Europejska na polskie drogi?

To już 21. umowa na dofinansowanie z unijnych pieniędzy budowy polskich dróg. Wsparcie z UE opiewa już na ponad 13 mld zł, ale to nie koniec, bowiem w sumie objąć ma 30 projektów drogowych i wynosić będzie łącznie 18 mld zł.

Wśród odcinków realizowanych ze wsparciem unijnym znajdują się m.in. fragment S19 Rzeszów Południe - Babica, gdzie drążony jest tunel przez maszynę TBM "Karpatka" czy obwodnica Chełma w ciągu S12. Drogowcy deklarują, że kolejne projekty drogowe są oceniane lub przygotowywane są dla nich stosowne dokumenty w celu ubiegania się o dofinansowanie.

V8 w elektryku? Mercedes łączy dwa światy INTERIA.PL