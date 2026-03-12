W skrócie Obecnie w Polsce w realizacji jest ponad 1,2 tys. km dróg krajowych, około 350 km jest na etapie przetargów, a ponad 2000 km w fazie przygotowań projektowych i administracyjnych.

Państwo planuje przeznaczać około 20 mld zł rocznie na budowę dróg, a limit finansowy programu budowy dróg krajowych do 2030 roku został zwiększony do 299,5 mld zł.

W latach 2023-2025 oddano do użytku 813 km dróg krajowych, a sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce nadal rośnie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

\Ile dróg buduje się teraz w Polsce?

Jak poinformował w Sejmie wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, obecnie w realizacji znajduje się ponad 1,2 tys. km dróg krajowych. Około 350 km tras jest na etapie przetargów, a ponad 2000 km znajduje się w fazie przygotowań projektowych i administracyjnych.

Chodzi przede wszystkim o autostrady, drogi ekspresowe oraz obwodnice realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Według przedstawicieli resortu infrastruktury rozwój sieci drogowej pozostaje jednym z ważnych elementów wspierających gospodarkę oraz poprawiających konkurencyjność Polski w regionie.

20 mld zł rocznie na budowę dróg w Polsce

Realizacja inwestycji drogowych wymaga dużych nakładów finansowych. Jak poinformował radca generalnego dyrektora GDDKiA Tomasz Kwieciński, państwo planuje przeznaczać na budowę dróg około 20 mld zł rocznie.

Środki te są wykorzystywane przede wszystkim w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku z perspektywą do 2033 roku. Program obejmuje budowę autostrad, dróg ekspresowych oraz obwodnic największych miast.

Limit finansowy programu został niedawno zwiększony z 294,5 mld zł do 299,5 mld zł. Dzięki temu możliwe jest kontynuowanie inwestycji znajdujących się obecnie na etapie realizacji lub przygotowań. Jednocześnie udział funduszy unijnych w finansowaniu nowych dróg stopniowo maleje. W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 na inwestycje drogowe w Polsce przeznaczono około 20 mld zł, podczas gdy w poprzednim budżecie UE było to ponad 43 mld zł.

Budowa dróg w Polsce. Ile kilometrów oddano w ostatnich latach?

Dane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pokazują, że tempo rozwoju sieci drogowej w ostatnich latach było wysokie.

W latach 2023-2025 oddano do użytku 813 km dróg krajowych. Wśród nich znalazło się 95 km autostrad, 560 km dróg ekspresowych oraz 158 km obwodnic. Z kolei w samym 2025 roku kierowcy otrzymali do dyspozycji około 390 km nowych dróg krajowych, z czego ponad 300 km powstało w ramach programu budowy dróg krajowych.

Według danych GDDKiA około jedna trzecia programu budowy dróg krajowych została już zrealizowana, jedna trzecia znajduje się obecnie w budowie, a pozostałe inwestycje są na etapie przygotowań.

Sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce nadal rośnie

Rozbudowa infrastruktury drogowej pozostaje jednym z największych programów inwestycyjnych realizowanych przez państwo. Budowa nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych ma poprawić bezpieczeństwo ruchu oraz skrócić czas przejazdu między głównymi ośrodkami gospodarczymi.

Jednocześnie Polska musi uwzględniać wymogi Komisji Europejskiej dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla programu budowy dróg krajowych. Rząd zapowiedział przeprowadzenie dodatkowych analiz, aby uniknąć ryzyka utraty części funduszy unijnych.

Drożej na stacjach benzynowych. "Niektórzy wykorzystują sytuację" Polsat News