W skrócie Tunel pod Luboniem Małym na drodze S7 zostanie zamknięty nocą w obu kierunkach, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdów w dniach 8-10 czerwca.

Ruch zostanie przekierowany na wyznaczone trasy objazdowe w zależności od kierunku zamknięcia tunelu, a tymczasowe oznakowanie będzie obowiązywać podczas prac.

Podczas nocnych zamknięć przeprowadzona zostanie kontrola systemów tunelu, takich jak oświetlenie, wentylacja, czujniki bezpieczeństwa i łączność.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Tunel na Zakopiance pod Luboniem Małym zamknięty nocą. Kiedy wystąpią utrudnienia?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o zaplanowanych pracach serwisowych w tunelu pod Luboniem Małym. Pierwsze utrudnienia pojawią się w nocy z 8 na 9 czerwca. Od godziny 22:00 do 6:00 zamknięta będzie nitka tunelu prowadząca w kierunku Nowego Targu. Dodatkowo między godziną 1:00 a 1:30 ruch zostanie całkowicie wstrzymany również w kierunku Krakowa.

Kolejnej nocy, z 9 na 10 czerwca, sytuacja będzie odwrotna. Od godziny 22:00 do 6:00 nieprzejezdna będzie nitka prowadząca w kierunku Krakowa. Także wtedy, między 1:00 a 1:30, ruch zostanie całkowicie zatrzymany w obu kierunkach.

Objazdy na Zakopiance. Jak pojadą kierowcy?

Na czas zamknięcia tunelu kierowcy zostaną skierowani na wyznaczone trasy objazdowe. W przypadku zamknięcia kierunku Nowy Targ ruch zostanie poprowadzony od węzła Lubień drogą wojewódzką nr 968 do Mszany Dolnej, a następnie drogą krajową nr 28 do węzła Skomielna Biała.

Rozwiń

Z kolei podczas zamknięcia nitki prowadzącej do Krakowa objazd zostanie wyznaczony w przeciwnym kierunku. Samochody będą kierowane z węzła Skomielna Biała drogą krajową nr 28 oraz drogą wojewódzką nr 968 do węzła Lubień.

Drogowcy apelują o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie, które będzie obowiązywało podczas prowadzenia prac.

Co będzie sprawdzane w tunelu na Zakopiance?

Nocne zamknięcia są związane z kontrolą najważniejszych systemów odpowiadających za bezpieczne funkcjonowanie tunelu. W trakcie prac specjaliści sprawdzą działanie oświetlenia, zasilania, sterowania ruchem oraz wentylacji i klimatyzacji. Kontroli poddane zostaną również czujniki bezpieczeństwa, system nagłośnienia oraz urządzenia odpowiedzialne za łączność.

Tunel pod Luboniem Małym został oddany do użytku w listopadzie 2022 roku. Dwunawowa przeprawa ma 2058 metrów długości i jest jednym z najważniejszych elementów nowej zakopianki na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój. Cała inwestycja związana z budową drogi ekspresowej S7 kosztowała ponad 2,5 mld zł.





"Wydarzenia": Nowe przepisy już obowiązują. Dzieci muszą zakładać kaski rowerowe Polsat News