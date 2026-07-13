Tunel na S3 zamknięty na dwie noce. Kierowcy pojadą objazdami

W skrócie Tunel na trasie S3 między Bolkowem a Kamienną Górą będzie czasowo zamykany w nocy z 13 na 14 lipca oraz z 14 na 15 lipca z powodu przeglądu systemów bezpieczeństwa.

Pierwszej nocy, w godzinach 20:00–6:00, tunel zostanie całkowicie zamknięty w obu kierunkach, a drugiej nocy ruch wstrzymany zostanie tylko w stronę Legnicy.

Na czas prac wyznaczono objazd drogą krajową nr 5 między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ, a kierowcy powinni śledzić znaki drogowe oraz komunikaty cyfrowe.

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Prace zaplanowano na dwie noce: z 13 na 14 lipca, czyli z poniedziałku na wtorek, oraz z 14 na 15 lipca, z wtorku na środę. W obu przypadkach ograniczenia będą obowiązywać w godzinach od 20:00 do 6:00. Powodem jest standardowy, coroczny przegląd systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w tunelach drogowych, dlatego na czas wykonywania niezbędnych czynności konieczne będzie czasowe wyłączenie odcinków trasy z ruchu.

Pierwszej nocy zamknięcie w obu kierunkach

Największych utrudnień należy spodziewać się w nocy z poniedziałku na wtorek. Wówczas całkowicie zamknięty zostanie odcinek drogi ekspresowej S3 pomiędzy węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. Ograniczenie będzie obowiązywało jednocześnie dla obu kierunków jazdy.

Oznacza to, że kierowcy podróżujący zarówno w stronę Legnicy, jak i granicy z Czechami, nie będą mogli przejechać przez tunel i będą musieli skorzystać z wyznaczonej trasy alternatywnej. Zamknięcie potrwa przez całą noc, od godziny 20:00 do 6:00 następnego dnia.

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Drugiej nocy zmiany tylko w jednym kierunku

Inaczej będzie wyglądała organizacja ruchu podczas drugiej nocy, z wtorku na środę. Tym razem zamknięty zostanie wyłącznie odcinek S3 prowadzący w kierunku Legnicy. Ruch w stronę granicy z Czechami będzie odbywał się bez zmian, a przejazd przez tunele pozostanie dostępny.

Takie rozwiązanie pozwoli utrzymać przejezdność jednej jezdni i ograniczyć skalę utrudnień. Mimo to kierowcy jadący w kierunku Legnicy powinni uwzględnić dodatkowy czas na przejazd i przygotować się na konieczność skorzystania z objazdu.

Kierowców czekają objazdy. Jak ominąć zamknięty tunel

Na czas zamknięcia trasy wyznaczono objazd prowadzący od węzła Bolków drogą krajową nr 5 do węzła Kamienna Góra Północ. Kierowcy otrzymają również bieżące informacje za pośrednictwem tablic cyfrowych ustawionych przy trasie.

Zarządca drogi przypomina, aby podczas obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu zachować szczególną ostrożność, uważnie obserwować oznakowanie i stosować się do wprowadzonych zmian. Dzięki temu przejazd objazdem powinien przebiegać sprawnie i bezpiecznie.

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