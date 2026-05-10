To najdłuższa prosta droga w Polsce. Jechałem 20 minut bez ruchu kierownicą
Jeśli pomyślimy o ciągnących się po horyzont, prostych jak strzała drogach, od razu przychodzą nam do głowy trasy w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się jednak, że w również w Polsce są fragmenty dróg, na których przez wiele kilometrów nie trzeba kręcić kierownicą. Gdzie znajduje się najdłuższa prosta droga w Polsce i ile zajmuje jej przejechania?
Spis treści:
- Ile w Polsce jest kilometrów dróg ekspresowych i autostrad?
- Gdzie znajduje się najdłuższa prosta droga w Polsce?
- "Podlaska autostrada" czyli druga najdłuższa droga bez zakrętów
Ile w Polsce jest kilometrów dróg ekspresowych i autostrad?
Obecnie w Polsce posiadamy już ponad 5500 km dróg ekspresowych i autostrad. Na tę liczbę składa się ponad 1900 km autostrad i niemal 3600 km dróg ekspresowych. To ogromny wzrost w porównaniu do sytuacji sprzed 20 lat. W 2004 roku mieliśmy zaledwie 441 km autostrad i 161 km dróg ekspresowych.
W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpiła ogromna modernizacja polskiej sieci drogowej. Sama tylko autostrada A4, łącząca dwa przejścia graniczne w Zgorzelcu i Korczowej, ma łączną długość 667 km - o 226 km więcej niż cała sieć autostrad w Polsce dwadzieścia lat temu!
Gdzie znajduje się najdłuższa prosta droga w Polsce?
Oczywiście, autostrady i drogi ekspresowe są dzisiaj najbardziej imponujące, ale interesujące rekordy można znaleźć także na mapie dróg krajowych. Doskonałym przykładem jest trasa DK 62 pomiędzy Serockiem a Wyszkowem, gdzie na odcinku prawie 26 kilometrów nie ma żadnego zakrętu! Tak, w Polsce istnieją drogi, na których kierowcy, przynajmniej w teorii, mogliby podróżować bez użycia kierownicy, podobnie jak na amerykańskich autostradach.
Prosty odcinek rozpoczyna się przy marinie na Zalewie Zegrzyńskim i ciągnie przez kolejne 25 kilometrów aż do ronda w Wyszkowie, gdzie droga krajowa nr 62 spotyka się z Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego i Komisją Edukacji Narodowej. Oprócz odpoczynku dla rąk kierowców, sama trasa oferuje również atrakcyjne widoki krajobrazowe, umożliwiając podróżnym podziwianie malowniczych okolic Zalewu Zegrzyńskiego.
"Podlaska autostrada" czyli druga najdłuższa droga bez zakrętów
Kiedy wspominamy o prostych drogach przecinających Polskę, nie sposób pominąć województwa podlaskiego i odcinka między Sokółką a Dąbrową Białostocką. Ta trasa biegnie w pobliżu granicy z Białorusią. Dąbrowa Białostocka, druga z wymienionych miejscowości, znajduje się zaledwie 15 km od Grodna, licząc w linii prostej.
Chociaż odcinek między Sokółką a Dąbrową Białostocką ma aż 26,1 km, to w praktyce na drodze omijającej pobliskie miejscowości (Makowlany, Racewo, Jakowlany) występuje jedynie kilka łuków. Dodatkowo, na wysokości Sokolan, gdzie droga nr 673 krzyżuje się z drogą nr 671, kierowców może zaskoczyć niewielkie rondo.