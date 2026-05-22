W skrócie Podpisano kontrakt na budowę 23,4-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S6, będącego częścią Zachodniej Obwodnicy Szczecina, który umożliwi połączenie Polic z Goleniowem i ominięcie miasta od zachodu i północy.

W ramach inwestycji powstanie tunel drążony pod Odrą o długości 5 km – najdłuższy tunel drogowy w Polsce – z pełną infrastrukturą techniczną i ewakuacyjną.

Realizacja projektu obejmuje również budowę nowych węzłów, obiektów mostowych i przejść dla zwierząt, a cała trasa ma zostać oddana do ruchu w 2033 roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

To bez wątpienia bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców aglomeracji szczecińskiej i kierowców podróżujących przez Pomorze Zachodnie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała kontrakt na budowę fragmentu drogi ekspresowej S6 o długości 23,4 km, który stanowi część Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Trasa połączy Police z Goleniowem i umożliwi poprowadzenie ruchu z ominięciem miasta od strony zachodniej i północnej. Całość inwestycji, obejmująca również tunel pod Odrą, została wyceniona na 5,3 mld zł i jest to - jak podkreślono - największa umowa w historii GDDKiA.

Harmonogram prac i etapy realizacji

Na przygotowanie projektów wykonawczych przewidziano 10 miesięcy, a na same roboty budowlane 80 miesięcy. Jak podaje inwestor, przekazanie placu budowy wykonawcy ma nastąpić w ciągu 30 dni od podpisania umowy, ponieważ dla inwestycji wydano już decyzję ZRID. Pierwsze prace w terenie mają rozpocząć się w najbliższych miesiącach.

W kolejnych latach zaplanowano osiąganie kluczowych etapów. W przyszłym roku mają ruszyć ściany szczelinowe komory startowej, w 2028 r. przewidziano rozpoczęcie drążenia tunelu. Obie nawy mają zostać wykonane do 2031 r., a następnie około dwóch lat zajmą prace wykończeniowe i montaż systemów technicznych. W 2033 r. trasa ma zostać oddana do ruchu.

Przebieg S6 Police - Goleniów bbialecka GDDKiA

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce. 5 km pod wodą

Najważniejszym elementem inwestycji będzie 5-kilometrowy tunel pod Odrą, która w tym miejscu krzyżuje się z torami wodnymi prowadzącymi do portu w Szczecinie. Ze względu na warunki terenowe i środowiskowe zdecydowano o realizacji przejścia pod rzeką w formie tunelu drążonego.

Obiekt będzie dwunawowy i powstanie przy użyciu maszyny TBM. Jego zewnętrzna średnica wyniesie niemal 15 m, a grubość obudowy 60 cm. Wewnątrz zaplanowano 19 przejść poprzecznych pełniących funkcję ewakuacyjną. Konstrukcja sięgnie maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu, a jezdnia znajdzie się na głębokości do 45 m. Każdy z odcinków dojazdowych do tunelu będzie miał około 600 m długości.

Przebieg nowej trasy i znaczenie dla regionu

Początek odcinka zaplanowano około 1,5 km na zachód od węzła Police w rejonie połączenia z lokalnymi drogami prowadzącymi do zakładów chemicznych oraz w kierunku DW114. W pobliżu powstanie także centrum zarządzania tunelem i ruchem. Sam tunel przejdzie pod infrastrukturą przemysłową, liniami kolejowymi, terenami portowymi oraz Odrą.

Po wyjściu na powierzchnię trasa będzie prowadzić w kierunku Świętej i dalej na wschód, omijając miejscowości od północy. W rejonie Modrzewia powstanie węzeł drogowy, a dalej zaplanowano miejsce obsługi podróżnych Bolesławice. Odcinek zakończy się włączeniem do węzła Goleniów Północ na istniejących trasach S3 i S6, który zostanie rozbudowany.

Inwestycja obejmie budowę dwóch nowych węzłów i rozbudowę jednego, a także 22 obiekty mostowe, w tym osiem nad ciekami wodnymi. Przewidziano również dwa duże przejścia górne dla zwierząt oraz rozwiązania uwzględniające ich migrację.

Inwestycja domknie ring drogowy wokół Szczecina

Drogowcy podkreślają, że nowa trasa domknie ring drogowy wokół miasta Szczecin, odciążając obecne odcinki A6, S3 i S6. W okresach wzmożonego ruchu, szczególnie latem, na istniejących trasach regularnie dochodzi do spowolnień i zatorów.

Dla regionu oznacza to także skrócenie dystansu i czasu przejazdu - przykładowo podróż z Polic do węzła Goleniów Północ skróci się z 58 km do 23 km. Inwestycja, zapisana w rządowym programie budowy dróg do 2030 r. z perspektywą do 2033 r., ma znacząco poprawić powiązania komunikacyjne północnej części aglomeracji, w tym miasta Police.

V8 w elektryku? Mercedes łączy dwa światy INTERIA.PL