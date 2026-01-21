W skrócie W czwartek na nowej zakopiance DK47 rozpoczną się doraźne prace naprawcze na odcinku między Rdzawką a Nowym Targiem.

Ruch na 500-metrowym fragmencie będzie odbywał się jednym pasem, a prędkość zostanie ograniczona do 70 km/h.

Naprawy mają charakter tymczasowy i dotyczą poprzecznych pęknięć nawierzchni, które pojawiły się w kilku miejscach w styczniu.

Nowa Zakopianka pęka. Naprawa w trybie awaryjnym

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w czwartek rozpoczną się doraźne prace naprawcze na drodze krajowej nr 47, czyli popularnej Zakopiance. Roboty będą prowadzone w rejonie Rdzawki, na dwujezdniowym odcinku między tą miejscowością a Nowym Targiem. To nowa droga, którą oddano do dyspozycji kierowców 30 sierpnia 2024 roku.

Powodem rozpoczęcia prac są tajemnicze poprzeczne pęknięcia nawierzchni. Pojawiły się na początku stycznia, a obecnie różnica wysokości sięga kilku centymetrów. Uszkodzenia zauważono m.in. w rejonie węzła Obidowa na jezdni w kierunku Krakowa oraz w Rdzawce i Klikuszowej na pasach prowadzących w stronę Zakopanego. W miejscach tych ustawiono znaki ograniczenia prędkości do 70 km/h.

Dlaczego nowa Zakopianka pęka?

Zaplanowane prace mają charakter awaryjny i prewencyjny. Ich celem jest wyrównanie różnic poziomów pomiędzy pasami ruchu oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni. Przyczyna powstania pęknięć nie została jeszcze jednoznacznie ustalona.

Na czas robót zamknięta zostanie połowa jezdni, a ruch będzie odbywał się jednym pasem na odcinku około 500 m, obowiązywać będzie również ograniczenie prędkości. GDDKiA nie informuje o zagrożeniu dla bezpieczeństwa, jednak kierowcy muszą liczyć się z lokalnymi spowolnieniami, zwłaszcza w godzinach większego natężenia ruchu.

Nowa zakopianka pod Tatrami

Naprawiany fragment to część 16-kilometrowego, dwujezdniowego odcinka nowej zakopianki między Rdzawką a Nowym Targiem. Trasa została oddana do użytku pod koniec sierpnia 2024 r. i nadal objęta jest gwarancją.

To tzw. górski odcinek drogi pod Tatrami, zaprojektowany z myślą o dużych obciążeniach ruchem i trudnych warunkach terenowych. W ramach inwestycji powstało 27 obiektów inżynieryjnych - mostów, wiaduktów i estakad. Najdłuższa z nich ma 687 m długości i przebiega nad miejscowością Lasek, a w najwyższym punkcie jezdnia znajduje się 24 m nad ziemią. Kolejna, o długości 527 m, prowadzi nad rzeką Czarny Dunajec i ul. Ludźmierską w Nowym Targu.

Budowa rozpoczęła się w czerwcu 2020 r., a inwestycję realizowała firma Intercor. Jej koszt wyniósł niemal 995 mln zł. To jedna z najdroższych i najbardziej złożonych inwestycji drogowych ostatnich lat w Małopolsce.

